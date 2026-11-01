Người đàn ông 38 tuổi hôm trước từ chối nhập viện vì "bận việc quan trọng hơn", hôm sau ngã quỵ ở cầu thang bệnh viện do ngưng tim đột quỵ

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 21/10, anh Đường, 38 tuổi, đến Bệnh viện số 3 thành phố Vũ Hán trong tình trạng tức ngực, buồn nôn và nôn ói.

Bác sĩ nhận thấy các triệu chứng có thể liên quan đến bệnh mạch vành nên đề nghị anh nhập viện để kiểm tra.

Thế nhưng, người đàn ông không đồng ý. "Tôi bận quá, khoảng ba đến năm ngày nữa sẽ quay lại!", anh nói với bác sĩ. Anh cho rằng mình còn trẻ, sức khỏe vẫn có thể chịu đựng được nên không cần nhập viện ngay. Nhưng sáng hôm sau, tình trạng bất thường nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 22/10, sau khi thức dậy, anh cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, kèm theo buồn nôn và muốn nôn. Nhớ lại những triệu chứng ngày hôm trước, anh quyết định lập tức đến bệnh viện.

Trên đường đi, anh gặp cảnh tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm, anh vừa gọi cấp cứu, vừa tìm cách nhờ cảnh sát hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi vừa đến bệnh viện, một tình huống nguy hiểm đã xảy ra. Khoảng 8 giờ 28 phút, khi vừa bước lên cầu thang bệnh viện, anh Đường bất ngờ ngã xuống, mất ý thức và ngừng tim. Các nhân viên y tế ở khu vực gần đó nhanh chóng tham gia cấp cứu.

Thời điểm được phát hiện, người đàn ông đã tím tái, mất ý thức và không còn bắt được mạch cảnh. Từ lúc phát hiện người bệnh ngã quỵ đến khi đưa được vào phòng can thiệp chỉ mất khoảng hai phút. Khoảng 8 giờ 31 phút, bệnh nhân được đưa đến phòng thông tim. Sau hai lần sốc điện, tim anh đã đập trở lại.

Tuy nhiên, tình trạng vẫn rất nguy hiểm. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước - một nhánh mạch máu quan trọng cung cấp máu cho cơ tim - đã bị tắc hoàn toàn.

Bác sĩ giải thích, khi động mạch này đột ngột bị tắc, vùng cơ tim được nó nuôi dưỡng sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu. Nếu không nhanh chóng khôi phục dòng máu, tế bào cơ tim có thể bị tổn thương không hồi phục, thậm chí đe dọa tính mạng. Nhờ được xử trí kịp thời, anh Đường đã qua cơn nguy kịch và có tiên lượng phục hồi tốt.

Khi tìm hiểu tiền sử bệnh, các bác sĩ phát hiện anh Đường có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch tích tụ trong thời gian dài. Anh đã mắc tăng huyết áp nhiều năm và phải sử dụng thuốc điều trị. Các chỉ số mỡ máu, đường huyết cũng từng có bất thường. Tuy nhiên, vì một số kết quả chỉ ở mức gần ngưỡng giới hạn, anh không thực sự quan tâm.

Ngoài ra, thói quen sinh hoạt của người đàn ông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ:

- Hút khoảng một bao thuốc lá mỗi ngày.

- Thường xuyên thức khuya, nhiều hôm sau nửa đêm mới đi ngủ.

- Ưa chuộng các món ăn nhiều dầu mỡ, đường và gia vị.

- Thường xuyên ăn lẩu, tôm càng cay cùng những món có hàm lượng chất béo cao.

- Từng tăng cân lên khoảng 85 kg.

- Ít vận động sau khi bị chấn thương đầu gối và phải ngừng chơi bóng đá.

Anh kể có thời điểm trong một tháng, hơn 15 ngày đều ăn những món nhiều dầu mỡ, cay và ngọt. Thậm chí, cuối tuần còn thưởng thức lẩu. Sau giờ làm, anh thường về nhà nằm nghỉ thay vì vận động.

Theo các bác sĩ, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đường huyết bất thường, hút thuốc, thừa cân, ít vận động và chế độ ăn thiếu lành mạnh đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi nhiều yếu tố cùng tồn tại trong thời gian dài, nguy cơ tổn thương mạch máu và hình thành xơ vữa động mạch sẽ tăng lên.

Điều đáng nói là anh Đường vẫn nghĩ nhồi máu cơ tim là căn bệnh chỉ xảy ra với người lớn tuổi. Chỉ đến khi trải qua tình trạng ngừng tim, anh mới nhận ra những bất thường từng bị mình xem nhẹ có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng đau ngực dữ dội

Theo bác sĩ, điều khiến ông lo lắng nhất là bệnh nhân đã đến khám ngay từ ngày hôm trước, nhưng lại quyết định rời đi dù được khuyên nhập viện. Ở lần khám đầu tiên, các triệu chứng của anh Đường không hoàn toàn điển hình. Anh nghĩ buồn nôn và nôn ói là do vấn đề tiêu hóa, còn cảm giác tức ngực có thể xuất phát từ tư thế ngủ không thoải mái.

Đây cũng là lý do khiến nhiều người dễ bỏ qua dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

Khi nhắc đến căn bệnh này, không ít người thường hình dung bệnh nhân sẽ đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh và khó thở. Tuy nhiên, trên thực tế, nhồi máu cơ tim có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau.

Một số người có thể gặp những triệu chứng như:

- Cảm giác đè nặng, bóp nghẹt hoặc khó chịu ở ngực.

- Đau lan ra cánh tay, vai, lưng, cổ hoặc hàm.

- Khó thở, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất.

- Buồn nôn, nôn ói, khó chịu vùng bụng trên.

- Đổ mồ hôi lạnh, mệt lả bất thường.

Một số trường hợp, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh tiểu đường, có thể không xuất hiện cơn đau ngực điển hình.

Đáng lưu ý, tình trạng hẹp động mạch vành nghiêm trọng đôi khi không gây triệu chứng rõ ràng trong sinh hoạt thường ngày. Khi mảng xơ vữa nứt vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc mạch cấp tính, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột. Vì vậy, không nên tự kết luận rằng mình không mắc bệnh tim chỉ vì không bị đau ngực dữ dội.

Khi nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần làm gì?

Các bác sĩ nhấn mạnh, người có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, hút thuốc hoặc thừa cân cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện những triệu chứng bất thường.

Nếu có cảm giác đau hoặc đè nặng vùng ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi lạnh, choáng váng hay ngất, cần nghĩ đến khả năng xảy ra tình trạng cấp cứu tim mạch.

Trong trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim:

- Ngừng ngay mọi hoạt động, không cố đi bộ, leo cầu thang hay tiếp tục vận động.

- Gọi cấp cứu.

- Giữ người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế di chuyển và chờ nhân viên y tế.

- Không tự lái xe đến bệnh viện, bởi tình trạng có thể đột ngột chuyển biến xấu trên đường đi.

- Không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc không được bác sĩ hướng dẫn trong tình huống cụ thể.

Nếu một người đột ngột ngã xuống, mất ý thức và không thở bình thường, cần gọi cấp cứu ngay, nhờ người lấy máy khử rung tim tự động AED nếu có và bắt đầu hồi sức tim phổi theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu.

Thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều trị nhồi máu cơ tim. Việc khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim bị thiếu máu càng sớm càng có cơ hội hạn chế tổn thương.

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