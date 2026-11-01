Làm điều này với củ khoai tây, người đàn ông 35 tuổi giảm 11kg chỉ trong 2 tháng

Theo chia sẻ của người đàn ông ở Trung Quốc này, phương pháp anh áp dụng là thay cơm và các loại thực phẩm giàu tinh bột trong bữa ăn bằng khoai tây hấp chín, để nguội rồi bảo quản lạnh. Khi ăn, anh thường chấm thêm một chút ớt khô để tăng hương vị.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào giữa tháng 8 năm nay, anh Trương nhận thấy khuôn mặt ngày càng tròn trịa, bụng tích nhiều mỡ khi soi gương. Kết quả khám sức khỏe trước đó cũng ghi nhận một số chỉ số đáng lo ngại, trong đó có gan nhiễm mỡ và bệnh gout.

Ở tuổi 35, anh quyết định nghiêm túc thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Ý tưởng ăn khoai tây để nguội đến từ một video phổ biến kiến thức sức khỏe mà anh tình cờ xem được trên mạng. Thay vì ăn cơm hoặc các món tinh bột quen thuộc, anh chuyển sang dùng khoai tây đã hấp chín, để nguội rồi bảo quản trong tủ lạnh.

Sau hơn hai tháng, cân nặng của anh giảm từ 83kg xuống 72kg, tương đương 11kg. Anh Trương cho biết mỗi ngày ăn khoai tây vào hai bữa sáng và tối. Mỗi bữa, anh dùng khoảng sáu củ khoai tây có kích thước tương đương quả trứng gà.

Khoai tây được hấp chín, để nguội rồi cho vào tủ lạnh. Khi ăn vào buổi sáng, anh kết hợp với trứng và sữa. Bữa tối gồm khoai tây, nhiều rau xanh và khoảng 200g ức gà.

Ngoài thay đổi nguồn tinh bột, anh cũng chủ động hạn chế dầu mỡ, muối và các món ăn có hương vị đậm. Mỗi tối, anh dành khoảng 20-30 phút tập luyện sức mạnh.

Anh kể tuần đầu tiên là giai đoạn cân nặng thay đổi rõ rệt nhất. Có hôm, sau khi thay cơm bằng khoai tây trong bữa tối, sáng hôm sau cân nặng đã giảm khoảng 0,3kg. Trong những ngày tiếp theo, cân nặng tiếp tục giảm theo số liệu anh tự theo dõi.

Tuy nhiên, mức giảm nhanh trong tuần đầu có thể bao gồm cả sự thay đổi lượng nước và glycogen dự trữ trong cơ thể, chứ không hoàn toàn là mỡ. Vì vậy, không nên lấy tốc độ giảm cân ban đầu làm mục tiêu bắt buộc.

Vì sao khoai tây để nguội lại được cho là có lợi cho việc kiểm soát cân nặng?

Theo ông Trương Xã Phong, Trưởng khoa Nội tiết của Bệnh viện Trung Tây y kết hợp (Trung Quốc), khoai tây có chứa tinh bột kháng. Khi được nấu chín, cấu trúc tinh bột thay đổi, khiến phần lớn tinh bột ban đầu trở nên dễ tiêu hóa hơn. Nhưng sau khi khoai tây được làm nguội, một phần tinh bột có thể tái sắp xếp cấu trúc và chuyển thành tinh bột kháng. Quá trình này được gọi là hiện tượng thoái hóa tinh bột.

Khác với tinh bột thông thường, tinh bột kháng không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Một phần đi xuống ruột già và được hệ vi khuẩn đường ruột lên men.

Quá trình này có thể tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột và chuyển hóa. Tinh bột kháng cũng có thể ảnh hưởng đến phản ứng đường huyết sau ăn, tùy thuộc vào loại thực phẩm, khẩu phần và cách chế biến.

Theo chuyên gia được bài báo dẫn lời, khoai tây sau khi hấp chín, để nguội và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 12-24 giờ có thể hình thành thêm tinh bột kháng.

Dù vậy, cần hiểu đúng rằng tinh bột kháng không phải chất có khả năng trực tiếp đốt cháy mỡ. Việc ăn khoai tây để nguội cũng không tự động khiến cân nặng giảm. Hiệu quả kiểm soát cân nặng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và khả năng duy trì chế độ ăn trong thời gian dài.

Vì sao ăn khoai tây để nguội dễ nhanh đói?

Anh Trương cho biết một trong những khó khăn lớn nhất khi áp dụng phương pháp này là cảm giác đói xuất hiện khá sớm. Có hôm, anh ăn tối lúc hơn 19 giờ và cảm thấy no ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, chưa đến 23 giờ, bụng đã bắt đầu cồn cào.

Để món ăn dễ duy trì hơn, anh thường chấm khoai tây với một chút bột ớt khô. Cách này giúp tăng hương vị mà không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ hay nước sốt.

Tinh bột kháng được hấp thu ít hơn ở ruột non nên có thể khiến người ăn cảm thấy khác biệt về mức độ no so với khi sử dụng các món tinh bột thông thường. Tuy nhiên, cảm giác đói không phải dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bắt đầu đốt mỡ hiệu quả. Cũng không có cơ sở để khẳng định cứ cố nhịn thêm 20 phút thì cơn đói sẽ biến mất hoặc cơ thể sẽ tự động chuyển sang một cơ chế giảm mỡ đặc biệt.

Nếu thường xuyên đói cồn cào, mệt mỏi hoặc giảm khả năng tập luyện, người giảm cân nên xem lại khẩu phần thay vì cố nhịn ăn.

Giảm cân có thể chững lại, điều quan trọng là duy trì hợp lý

Sau khoảng một tháng rưỡi, anh Trương bắt đầu gặp tình trạng cân nặng chững lại. Trong khoảng năm ngày liên tiếp, chỉ số trên cân gần như không thay đổi.

Anh không bỏ cuộc mà tiếp tục duy trì chế độ ăn và tập luyện. Sau khoảng năm đến sáu ngày, cân nặng lại bắt đầu giảm.

Theo chuyên gia, việc thay khoai tây cho những món tinh bột có lượng calo cao hơn, đồng thời giảm dầu mỡ và tăng vận động, có thể giúp tạo ra mức thâm hụt năng lượng. Đây mới là yếu tố quan trọng đứng sau kết quả giảm cân.

Ông cũng lưu ý người giảm cân cần đảm bảo đủ protein và rau xanh. Nếu chỉ tập trung ăn ít hoặc cố nhịn đói, cơ thể có thể mất cả khối cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng duy trì cân nặng lâu dài.

Ăn khoai tây để nguội có phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người?

Khoai tây là thực phẩm giàu carbohydrate, có thể dùng thay cơm hoặc một số nguồn tinh bột khác trong chế độ ăn cân đối. Việc làm nguội sau khi nấu có thể làm tăng lượng tinh bột kháng, nhưng không biến khoai tây thành thực phẩm giảm cân thần kỳ.

Nếu muốn áp dụng, cần lưu ý:

Kiểm soát khẩu phần: Khoai tây vẫn cung cấp năng lượng. Ăn quá nhiều, dù đã để nguội, vẫn có thể khiến tổng calo vượt nhu cầu. Đảm bảo đủ chất: Không nên chỉ ăn khoai tây. Bữa ăn cần có protein từ trứng, cá, thịt nạc, đậu phụ; đồng thời bổ sung rau xanh và chất béo lành mạnh. Kết hợp vận động: Duy trì hoạt động thể chất, bao gồm tập sức mạnh, giúp hỗ trợ bảo toàn khối cơ trong quá trình giảm cân. Bảo quản an toàn: Sau khi nấu, nên làm nguội và đưa khoai tây vào tủ lạnh sớm, bảo quản trong hộp sạch, có nắp đậy. Không nên để thực phẩm đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá lâu. Không chạy theo tốc độ giảm cân: Giảm 11 kg trong hơn hai tháng là mức giảm khá nhanh đối với nhiều người. Tốc độ phù hợp cần được đánh giá dựa trên cân nặng ban đầu, tình trạng sức khỏe và khả năng duy trì.

Đặc biệt, anh Trương có tiền sử gout và gan nhiễm mỡ nên việc giảm cân cần đi kèm theo dõi y tế. Người mắc gout không nên tự ý áp dụng chế độ ăn quá khắt khe hoặc thay đổi khẩu phần đột ngột mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nguồn và ảnh: QQ