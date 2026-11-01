Đi bộ 10 phút sau bữa ăn mang đến 5 lợi ích không ngờ

Chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể giúp cải thiện tình trạng dư axit, đầy hơi và khó tiêu sau bữa ăn.

Đó là lời khuyên của Tiến sĩ Vishal Khurana, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng khoa Tiêu hóa và Gan mật tại Bệnh viện Metro (Faridabad, Ấn Độ).

"Tôi thường nói với bệnh nhân rằng thói quen tốt cho tiêu hóa đơn giản nhất lại chính là thói quen thường bị xem nhẹ nhất: Đi bộ nhẹ nhàng 10 phút sau bữa ăn", Tiến sĩ Khurana cho biết.

Ông nhấn mạnh, đây là thói quen đơn giản nhất mà ông thường khuyên bệnh nhân, vì nó không tốn chi phí, không cần thiết bị và dễ duy trì lâu dài.

Theo vị bác sĩ, dựa trên các bằng chứng khoa học khiêm tốn nhưng nhất quán, đi bộ sau bữa ăn mang lại 5 lợi ích chính bất ngờ.

Đi bộ sau bữa ăn mang lại nhiều lợi ích không ngờ. Ảnh minh họa (Internet)

Thứ nhất, sự vận động thể chất nhẹ nhàng sau bữa ăn kích thích dạ dày trống nhanh hơn và tăng nhu động ruột. Tiến sĩ Khurana dẫn một nghiên cứu nhỏ sử dụng siêu âm tại Bệnh viện Đại học Heidelberg ở Mannheim trên 10 người đàn ông khỏe mạnh; kết quả cho thấy việc đi bộ sau bữa ăn giúp rút ngắn thời gian làm rỗng một nửa dạ dày từ khoảng 123 phút xuống còn 107 phút.

Thứ hai, thói quen này giúp giảm đầy hơi, chướng bụng và cảm giác no căng tức nặng nề sau ăn. Ông cũng đề cập đến một thử nghiệm nhỏ trên những người bị đầy hơi, trong đó việc duy trì đi bộ 10-15 phút sau bữa ăn trong suốt 4 tuần giúp giảm tình trạng ợ hơi, đầy hơi và chướng bụng.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Khurana lưu ý rằng không nên coi việc đi bộ sau bữa ăn là phương thuốc chữa trị dứt điểm các vấn đề về tiêu hóa. Mặc dù nó có thể giúp giảm bớt những khó chịu nhất thời, nhưng hiệu quả mang lại ở mỗi người có thể khác nhau.

Thứ ba, đi bộ nhẹ sau bữa ăn giúp cải thiện kiểm soát đường huyết nhờ tăng hấp thu glucose vào cơ bắp. Cơ thể sử dụng đường từ máu hiệu quả hơn khi vận động nhẹ, hỗ trợ ổn định đường huyết.

Thứ tư, thói quen này hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa lâu dài và quản lý cân nặng. Dù không phải bài tập đốt calo mạnh, việc tận dụng sinh lý bình thường của cơ thể giúp cải thiện chuyển hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng theo thời gian.

Thứ năm, nó khuyến khích thay đổi lối sống bền vững có lợi cho sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

Bác sĩ Khurana cho rằng y học lối sống là công cụ mạnh mẽ trong phòng ngừa và quản lý các rối loạn tiêu hóa, chuyển hóa. Những thói quen nhỏ, đều đặn thường mang lại lợi ích lâu dài hơn các can thiệp phức tạp.

Theo lời khuyên của vị bác sĩ, mọi người có thể bắt đầu bằng việc đi bộ nhẹ nhàng trong 10 phút ngay sau bữa ăn; nếu cảm thấy thoải mái, có thể tăng thời gian lên 15 phút. Sau bữa tối, hãy tránh nằm xuống trong khoảng 2-3 giờ, vì điều này có thể giúp giảm các triệu chứng trào ngược.

Quan trọng hơn, đi bộ không thể thay thế cho việc thăm khám y tế. Bác sĩ Khurana lưu ý: "Nếu một người thường xuyên bị ợ nóng, khó nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc đi ngoài phân đen, họ nên đến gặp bác sĩ thay vì chỉ dựa vào việc đi bộ".

Một chuyến đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể là thói quen đáng cân nhắc, đặc biệt đối với trường hợp thỉnh thoảng gặp tình trạng đầy bụng hoặc khó tiêu.

Hoạt động này hoàn toàn miễn phí, không đòi hỏi thiết bị hỗ trợ và là một cách thiết thực để tăng cường vận động trong ngày.

(Theo Hindustan Times, Times Now)