Người đàn ông 38 tuổi đột ngột tử vong giữa đêm sau khi gọi lớn 2 tiếng

Ở tuổi 38, khi vẫn đang nỗ lực vun vén cho gia đình nhỏ, nam KOL người Trung Quốc bất ngờ qua đời sau một biến cố xảy ra vào sáng sớm. Sự ra đi đột ngột của anh để lại người vợ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối cùng hai con nhỏ, khiến những người từng dõi theo hành trình của gia đình không khỏi nghẹn ngào.

Người đàn ông xấu số nhắc đến ở đây là Tôn Dực Minh, người Sơn Đông, Trung Quốc, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Nghi Mông Tam Lão Bản". Tài khoản Douyin của anh có khoảng 65.000 người theo dõi, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trong hành trình cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.

Theo Jimu News, khoảng 6h sáng ngày 16/10, khi chị Nhâm Lệ đang ngủ, chị bất ngờ nghe thấy chồng gọi lớn hai tiếng. Thế nhưng, ngay sau đó, anh Tôn rơi vào trạng thái hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Quá hoảng loạn, chị lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế có mặt, anh đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù được đưa đến bệnh viện theo nguyện vọng của gia đình, mọi nỗ lực cuối cùng vẫn không thể cứu vãn tình hình. Bác sĩ xác nhận anh đã qua đời.

Nhắc lại khoảnh khắc đau lòng ấy, chị Nhâm Lệ không giấu được sự tuyệt vọng: "Chồng để lại cho chị quá ít thời gian, đến cả cơ hội giành giật lại sự sống cũng không có".

Không có lời từ biệt, cũng chẳng có thời gian để chuẩn bị cho sự mất mát, người vợ bỗng chốc phải đối diện với khoảng trống quá lớn trong cuộc đời.

Nội dung của anh ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng cùng các con khi chống chọi với bệnh tật. Ảnh: ETtoday.

Cuộc sống bình yên của gia đình bắt đầu bị đảo lộn vào năm 2020, khi chị Nhâm Lệ được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Một năm sau, chị trải qua ca phẫu thuật ghép thận với hy vọng có thể giành lại sự sống. Đáng tiếc, ca ghép thất bại do phản ứng thải ghép nghiêm trọng, đẩy chị vào tình trạng nguy kịch.

Từ đó, những ngày tháng của hai vợ chồng gắn liền với bệnh viện, những lần điều trị và cuộc chiến dai dẳng với bệnh tật. Trong suốt quãng thời gian ấy, anh Tôn luôn ở bên chăm sóc, tìm mọi cách để giữ vợ ở lại với gia đình.

Chị Nhâm Lệ cho biết, riêng chi phí phẫu thuật, cấp cứu và điều trị phục hồi đã tiêu tốn hơn 1 triệu Nhân Dân Tệ (khoảng hơn 3,8 tỷ đồng). Để cứu vợ, anh không chỉ dùng hết số tiền tiết kiệm của gia đình mà còn phải gánh thêm nhiều khoản nợ.

Với anh, có lẽ chỉ cần vợ còn cơ hội sống, mọi khó khăn đều có thể tìm cách vượt qua. Không ai ngờ rằng người đàn ông đã bền bỉ đồng hành cùng vợ suốt nhiều năm lại bất ngờ ra đi trước, để lại phía sau một gia đình vẫn còn quá nhiều chông chênh.

Đáng chú ý trên mạng xã hội Douyin ở Trung Quốc, anh Tôn từng đăng tải hàng trăm video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng và các con. Những thước phim không chỉ lưu giữ khoảnh khắc gia đình bên nhau mà còn phản ánh hành trình đầy gian nan khi người vợ phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Tài khoản của anh dần thu hút khoảng 65.000 người theo dõi. Với nhiều khán giả, đây không đơn thuần là những video đời thường mà còn là câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, sự hy sinh và nghị lực của một gia đình trước nghịch cảnh.

Sau khi thông tin anh qua đời được chia sẻ, nhiều cư dân mạng từng theo dõi gia đình trong thời gian dài bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương.

Sự ra đi của anh khiến những người theo dõi không chỉ tiếc thương một người đàn ông còn trẻ mà còn xót xa cho người vợ bệnh nặng và hai đứa trẻ vừa mất đi chỗ dựa quan trọng nhất trong gia đình.

Sau khi chồng qua đời, chị Nhâm Lệ phải đối diện với nỗi đau mất đi người đã dành nhiều năm chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng mình. Trong khi bản thân vẫn mang bệnh nặng, phía trước chị còn là hành trình nuôi dạy hai con nhỏ mà trước đây cả hai vợ chồng cùng gánh vác.

Dẫu đau đớn, chị vẫn cố gắng trấn an những người đang quan tâm đến gia đình. Chị nói rằng "Tam Lão Bản" chỉ vì quá mệt mỏi nên mới đi nghỉ ngơi, như một cách dịu dàng để nói với các con và những người yêu quý anh về cuộc chia ly quá đỗi đột ngột này.