Người đàn ông 37 tuổi bất ngờ ngã quỵ, nguy kịch: Bác sĩ thở dài "sao có thể uống thứ này mỗi ngày?”

Người đàn ông bất ngờ ngã quỵ tại công ty

Bệnh nhân là anh Trương Ký ở Giang Tô, Trung Quốc. Ba tháng gần đây, anh Trương nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi lạ. Anh thường xuyên khát nước, uống 2-3 lít nước mỗi ngày, đi tiểu nhiều, ăn không kiểm soát. Đặc biệt, anh bị sụt gần 7kg chỉ trong nửa tháng dù không áp dụng chế độ ăn uống hay tập luyện giảm cân. Anh nghĩ cơ thể thay đổi do bị áp lực trong công việc nên không quá để tâm.

Vào một buổi trưa, khi đang làm việc, anh Trương bất ngờ ngã quỵ tại văn phòng công ty. Anh được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đông Tây Y kết hợp tại địa phương để cấp cứu.

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy chỉ số đường huyết của anh vượt ngưỡng hiển thị của máy đo đường huyết. Xét nghiệm ketone trong máu và nước tiểu cũng ghi nhận mức cao. Bệnh nhân được chẩn đoán bị nhiễm toan ceton do mắc đái tháo đường loại 2.

Bác sĩ Từ Thư Hàng, Phó trưởng Khoa Nội tiết - Bệnh chuyển hóa của bệnh viện đánh giá tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, biến chứng nhiễm toan ceton do đái tháo đường nếu không được điều trị kịp thời có thể gây phù não, suy tim, suy thận và thậm chí tử vong. Bác sĩ ngay lập tức chỉ định truyền dịch, hạ đường huyết, điều chỉnh nhiễm toan và cân bằng điện giải.

Sau khi điều trị cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân dần ổn định. Tuy nhiên, chỉ số đường huyết lúc đói của anh vẫn nằm ở mức cao hơn ngưỡng bình thường nên vẫn cần nằm viện theo dõi.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân khiến bệnh nhân gặp biến chứng tiểu đường

Khi khai thác thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ Từ Thư Hàng phát hiện anh Trương có thói quen uống 1 cốc trà sữa mỗi ngày.

Bác sĩ Từ Thư Hàng cho biết: “Trà sữa là loại đồ uống quen thuộc, được nhiều người trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, trà sữa thường chứa nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 nếu uống thường xuyên”.

Theo chuyên gia, việc nạp quá nhiều đường vào cơ thể tăng nguy cơ viêm nhiễm, thừa cân, béo phì. Ngoài ra, lạm dụng đồ uống chứa đường có thể gây ra tình trạng kháng insulin, làm tăng lượng đường trong máu, khiến đường huyết tăng vọt, có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 2 nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm toan ceton, bệnh tim mạch, bệnh thận,...

“Tôi không thể hiểu tại sao mọi người có thể uống trà sữa mỗi ngày? Vì rõ ràng đã có rất nhiều nghiên cứu, chuyên gia y tế cảnh báo rằng lạm dụng loại đồ uống này rất hại sức khỏe”, bác sĩ chia sẻ.

Lạm dụng đồ uống chứa đường có thể tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh thói quen lạm dụng đồ uống có đường như trà sữa, bác sĩ Từ Thư Hàng cũng chỉ ra thêm 4 yếu tố phổ biến có thể “âm thầm” đẩy nhiều người trẻ đến gần hơn với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Cụ thể bao gồm:

1. Ngồi lâu

Thói quen ngồi lâu làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và làm giảm khả năng đáp ứng insulin. Đây là những yếu tố hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường loại 2 ở dân văn phòng.

2. Áp lực tinh thần kéo dài

Căng thẳng khiến cơ thể tăng tiết cortisol – hormone làm đường huyết tăng liên tục, đồng thời gây ra tình trạng kháng insulin. Tình trạng này kéo dài gây rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

3. Chế độ ăn thất thường

Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng, ăn trưa qua loa và ăn tối quá nhiều, kèm theo đó là chế đồ ăn nhiều chất béo, nhiều đường, muối,... Chế độ ăn này có thể khiến chỉ số đường huyết biến động thất thường và tăng gánh nặng cho tuyến tụy.

4. Thiếu ngủ trầm trọng

Ngủ không đủ giấc có thể gây rối loạn hormone gây tăng đường huyết, kháng insulin tương tự như căng thẳng kéo dài.

(Theo Jimu News)