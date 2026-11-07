Người đàn ông 31 tuổi nguy kịch sau khi ăn cánh gà, bác sĩ hoảng hốt: "Độc gấp 10 triệu lần thạch tín!"

Anh Trần (31 tuổi, sống tại Hồ Bắc,Trung Quốc) vốn có thói quen tích trữ đồ ăn đông lạnh và đồ ăn sẵn trong nhà. Trong một lần lướt mạng, anh đặt mua một lượng lớn cánh gà đóng gói chân không. Khi nhận hàng, thấy túi đồ được bọc kín cẩn thận, anh chủ quan để nguyên ở nhiệt độ phòng mà không bỏ vào tủ lạnh bảo quản ngay. Cho rằng cánh gà đã qua chế biến lại được hút chân không nên có thể để thoải mái, anh xé bao bì ăn liền một lúc rất nhiều miếng mà không hề phát hiện bất kỳ mùi vị bất thường nào.

Chỉ một thời gian ngắn sau bữa ăn, sóng gió bắt đầu bùng phát. Ban đầu, anh Trần chỉ thấy chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, đều là những triệu chứng rất dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng chuyển biến tồi tệ đến đáng sợ. Hệ cơ tay chân suy yếu khiến anh bước đi không vững, mí mắt sụp xuống không thể tự mở, cơ cổ gục xuống không ngẩng lên nổi. Cơn nguy kịch đạt đỉnh điểm khi hệ cơ hô hấp bị tấn công hoàn toàn, khiến anh rơi vào trạng thái khó thở dữ dội, không thể tự hô hấp.

Người đàn ông rơi vào nguy kịch vì ngộ độc Botulinum (Ảnh từ BV)

Nhận thấy tính mạng anh Trần bị đe dọa nghiêm trọng, gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện địa phương. Sau khi kiểm tra anh được đặt ống nội khí quản khẩn cấp rồi chuyển gấp đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) Bệnh viện Đồng Tế (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc).

Thời điểm nhập viện, dù não bộ vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng toàn thân anh Trần đã bị liệt hoàn toàn. Anh không thể mở mắt, không thể nói, tứ chi bất động và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở để duy trì sự sống.

Sau khi liên tục khai thác tiền sử ăn uống kết hợp làm các xét nghiệm chuyên sâu, đội ngũ y tế mới bàng hoàng xác định nguyên nhân gây ra cơn thập tử nhất sinh của người đàn ông 31 tuổi: Ngộ độc độc tố Botulinum cực mạnh. Kẻ "đồng phạm" của siêu độc tố này chính là những chiếc cánh gà anh ăn ngon lành trước đó.

Các bác sĩ chuyên khoa nhấn mạnh, bản thân thịt cánh gà hoàn toàn không có độc tố. Mối nguy hiểm chết người xuất phát từ quá trình đóng gói và bảo quản sai cách.

Phân tích ca bệnh này, Giáo sư Sun Ying thuộc Trường Y tế Công cộng, Đại học Y An Huy (Trung Quốc) cho biết, vi khuẩn Clostridium botulinum tồn tại phổ biến trong tự nhiên nhưng chỉ sinh sôi và tiết ra ngoại độc tố trong môi trường kỵ khí (hoàn toàn thiếu không khí). Việc hút chân không thực phẩm tuy ngăn được quá trình oxy hóa nhưng vô tình lại tạo ra một môi trường kỵ khí hoàn hảo cho loại vi khuẩn này thức tỉnh và nhân bản với tốc độ chóng mặt.

Tiếp theo đó, khi gói cánh gà bị để ở nhiệt độ phòng (bảo quản sai hướng dẫn từ nhà sản xuất), vi khuẩn đã tiết ra lượng lớn độc tố Botulinum. Đáng sợ là, độc tố này độc gấp 10 triệu lần thạch tín, chỉ cần một liều lượng siêu nhỏ khoảng 0,00000005g cũng đủ để tước đoạt mạng sống của một người trưởng thành.

Nguyên nhân ngộ độc là món cánh gà đóng gói bị bảo quản sai cách (Ảnh minh họa)

May mắn là anh Trần không nằm trong số người mạng sau khi "chạm trán" với siêu độc tố được xem là mạnh nhất từng biết đến trong tự nhiên này. Sau một thời gian dài điều trị tích cực, lọc máu và phục hồi chức năng đa chuyên khoa tại phòng chăm sóc đặc biệt, anh Trần cuối cùng cũng thoát khỏi lưỡi hái tử thần và đang dần khôi phục vận động. Với gia đình anh, đây chẳng khác nào một phép màu!

WHO cảnh 4 nhóm thực phẩm quen thuộc dễ "giấu" độc tố Botulinum

Không riêng gì cánh gà đóng gói, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc hằng ngày có nguy cơ trở thành "ổ chứa" độc tố Botulinum nếu quy trình bảo quản bị lơ đễnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã từng đưa ra cảnh báo cụ thể về 4 nhóm thực phẩm quen thuộc dễ gây ngộ độc nhất mà bạn cần chú ý:

- Đồ hộp và thực phẩm đóng gói kín: Môi trường kín khí trong các loại thịt, cá, hải sản, sữa hộp hoặc túi hút chân không là nơi trú ngụ lý tưởng của Botulinum nếu quy trình đóng gói không đảm bảo vô trùng hoặc bị bảo quản sai nhiệt độ quy định.

- Các sản phẩm thịt chế biến sẵn: Giăm bông, xúc xích, giò chả, thịt hun khói dù đóng hộp hay không đóng hộp đều là môi trường giàu dinh dưỡng để vi khuẩn sinh sôi nếu không được giữ lạnh liên tục hoặc chế biến thiếu vệ sinh.

Nguy cơ ngộ độc Botulinum rình rập chúng ta trong nhiều thực phẩm quen thuộc hàng ngày (Ảnh minh họa)

- Rau củ lên men truyền thống: Dưa muối, cà muối, kim chi, măng chua hoặc các món lên men tự làm tại nhà nếu không đảm bảo độ chua, mặn cần thiết hoặc che đậy quá kín trong thời gian dài rất dễ trở thành ổ chứa độc tố thần kinh này.

- Thực phẩm không nấu chín hoặc bảo quản sai cách: Đồ ăn chế biến từ ruột cá, nội tạng gia súc chưa được nấu chín kỹ, hoặc thực phẩm đã nấu chín nhưng để lâu ở nhiệt độ phòng bị ôi thiu đều ẩn chứa nguy cơ bùng phát vi khuẩn Clostridium botulinum.

Để phòng tránh ngộ độc Botulinum nguy hiểm đến tính mạng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiêu thụ các sản phẩm đóng hộp bị phồng, biến dạng hoặc chảy nước. Khi sử dụng đồ hút chân không, cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn bảo quản lạnh từ nhà sản xuất. Đặc biệt, việc đun sôi thực phẩm ở nhiệt độ cao trên 100 độ C trong ít nhất 10 phút trước khi ăn là phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt ngoại độc tố Botulinum, bảo vệ an toàn cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sina, The Paper