Người dân gồng mình giữa ‘chảo lửa’ bỏng rát 42 độ C

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, trong ngày 6/5, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 39 độ C, có nơi lên tới gần 42 độ C như Tương Dương, Quỳ Hợp...