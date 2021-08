Người dân Bình Dương không được phép ra đường 24/24 giờ nếu không có lý do chính đáng

Cụ thể theo Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cấp ủy và chính quyền địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường 24/24 giờ nếu không có lý do chính đáng theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thường xuyên tuần tra, kiểm tra 24/24 giờ; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quan điểm chung của tỉnh là phải tận dụng tối đa thời gian, nguồn lực. Tăng tốc tiêm vắc xin, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách xã hội cho người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các bệnh viện dã chiến để đưa vào hoạt động, nghiên cứu mở rộng 1.000 giường điều trị tầng 1 tại khu vực Trung tâm Văn hóa của Trường Đại học Việt - Đức.

Ngoài ra, tổ chức lại 1.500 giường của Bệnh viện dã chiến số 1 để điều trị cho bệnh nhân tầng 2 hoặc tầng 2+.

Ngành Y tế phối hợp với Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Hà Nội tổ chức vận hành lại "3 tầng" thực hiện tốt công tác điều trị; rà soát, nắm lại các cơ sở y tế tư nhân điều trị bệnh nhân "3 tầng" để có phương án phối hợp, thực hiện hiệu quả hơn.

Triển khai thực hiện nhanh, tiêm hết vắc xin được phân bổ trong tuần này; nếu thiếu lực lượng tiêm, khẩn trương nghiên cứu bổ sung thêm từ lực lượng lấy mẫu của đoàn chi viện Bệnh viện Đại học Y dược Hà Nội.

Song song đó, tập trung tuyên truyền, phản ánh những điểm sáng, điểm tích cực trong việc giải quyết khó khăn cho nhân dân.

Tuyên truyền yêu cầu người dân không ra đường nếu không có lý do chính đáng theo quy định. Có chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ, điện, nước tại các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian giãn cách xã hội sẽ xuất hiện tình trạng khó khăn về phương tiện đi lại, do đó, các đơn vị, địa phương cần có phương án bố trí phương tiện chở các trường hợp đã hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung về địa phương nơi cư trú. Không để tình trạng các trường hợp đã hoàn thành cách ly không có phương tiện đi về.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương có phương án cụ thể trong việc xét nghiệm sàng lọc trong các khu công nghiệp.

D(ảm bảo mặt bằng để cách ly các trường hợp F0, F1 khi phát hiện. Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, các đơn vị, địa phương cũng thực hiện tương tự.

Phun hóa chất khử khuẩn tại Bình Dương những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh: CDC Bình Dương)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách riêng hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ.

Thống kê số liệu cần thiết về lương thực, thực phẩm cung ứng cho đối tượng này báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức lực lượng, phương tiện, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ, không để cho công nhân, người lao động trong khu nhà trọ thiếu lương thực, thực phẩm; vận dụng các chính sách để tăng cường chất lượng bữa ăn cho bệnh nhân trong các khu cách ly, điều trị và lực lượng y tế trong các bệnh viện.

Bên cạnh đó, đồng ý với các chủ trương tận dụng các sảnh, đường đi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.500 giường để triển khai thực hiện Bệnh viện dã chiến 1.500 giường.

Chấp thuận cho Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh đăng ký tiêm thí điểm vắc xin Nanocovax của Việt Nam cho 200.000 người thuộc Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh.

Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được hoạt động sản xuất trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.