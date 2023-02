Người có 4 điểm vàng này báo hiệu vận đỏ như son: Chưa chắc giàu nứt đố đổ vách nhưng phú quý đủ một đời, thần tài tự gõ cửa

Trong cuộc sống, mỗi người đều hy vọng bản thân có cuộc sống may mắn, thuận lợi và giàu sang, phú quý. Thực tế, cuộc đời của bạn có thuận lợi hay không đều do bản thân mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự phấn đấu, rèn luyện thói quen sống tốt, tự mình tích luỹ vận may một cách có ý thức.

Thông thường những người càng sống càng có phúc, vận may không mời mà đến thường có 4 đặc điểm này:

1. Rộng lượng, tử tế với mọi người

Lòng người là tấm gương phản chiếu cuộc đời bạn. Người hẹp hòi quen lấy mình làm trung tâm trong mọi việc, thích để ý đến từng chi tiết, gặp chuyện gì cũng cân nhắc được mất của mình. Như vậy không những dễ vì chuyện nhỏ mà đánh mất chuyện lớn mà còn dễ làm mất lòng người khác, khó có thể giữ được mối quan hệ giữa các cá nhân.

Ảnh: Internet

Thực tế, cuộc đời vốn là một chặng đường dài. Bạn không cần phải ganh đua với người khác trong mọi việc, nhất là khi những vấn đề không liên quan gì đến các nguyên tắc và việc đúng sai không quá quan trọng. Khiêm tốn cũng là loại một loại đức tính đáng trân trọng.

Bất kể hợp tác với ai hay kết thân với người nào, một chút chia sẻ lợi nhuận cũng là chiến lược kiếm tiền khôn khéo tưởng thiệt nhưng lại lợi trăm bề. Người rộng lượng sẽ không vì chút lợi mà làm mất lòng và ảnh hưởng đến mối quan hệ. Không chỉ là kiểu tu dưỡng bản thân, đây còn là cách để hưởng phúc khí trong tương lai.

Trái tim của người cưỡi ngựa rộng lớn bao nhiêu thì con ngựa của họ sẽ chạy được xa bấy nhiêu. Nếu tâm rộng lớn phước đức tự tìm đến.

2. Bình tĩnh trong mọi tình huống

Người xưa thường nói kẻ nóng nảy, lòng dạ thô bạo sẽ chẳng làm được việc gì. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng nếu một người thiếu kiên nhẫn sẽ khó đạt được thành tựu trong cuộc sống. Còn người có tâm tĩnh lặng, phước báo tự nhiên hội tụ.

Thực tế, nếu kiểm nghiệm vào cuộc sống bạn sẽ thấy lời khuyên này không sai ở điểm nào. Một người thiếu kiên nhẫn là người có khả năng quản lý cảm xúc kém. Anh ta dễ bị cảm xúc chi phối khi gặp vấn đề vì thế mà mất đi những suy nghĩ và quyết định sáng suốt.

Ngược lại nếu giữ được bình tĩnh, bạn sẽ không bất ngờ trước những thay đổi. Vì thế tâm lý của bạn cũng không bị dao động quá nhiều trước những biến động. Khi có được sự bình tĩnh mọi quyết định của bạn đều là sáng suốt.

3. Nghèo nhưng biết tham vọng

Ảnh: Internet

Có một câu châm ngôn có nội dung thế này, nghèo khó là điều bình thường nhưng nghèo mà không có tham vọng là điều đáng xấu hổ. Hiện nay trong cuộc sống nhiều người đang dễ mắc phải sai lầm này. Thay vì tìm cách vươn lên, họ lại chấp nhận số phận và sống mãi một cuộc đời đã được sắp đặt sẵn.

Nghèo khó chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ nhưng thái độ sống chấp nhận thực tại là bạn đang làm điều có lỗi với chính bản thân. Càng nghèo khó, càng ở dưới đáy của xã hội, bạn càng phải khao khát hành động để vươn lên.

Nếu một lần thử vẫn chưa phá vỡ được vận mệnh của cuộc đời, bạn phải thử đến 10 lần, thậm chí là 100 lần. Hãy chiến đấu để thay đổi cuộc đời mình còn hơn là ngồi đó và than trách.

Nếu hiểu được chân lý này thì quá trình khổ luyện cũng chính là quá trình không ngừng tích lũy phước lành. Đối với người thấu được giá trị này sớm muộn họ sẽ đón nhận được thành công.

4. Biết cách lắng nghe

Có một câu chuyện thế này. Một công ty điện thoại gặp phải khách hàng rất khó tính. Anh ta không trả những khoản phí mà anh ấy cho là vô lý. Thậm chí vị khách này còn viết bài đăng chê bai về dịch vụ của công ty và trình đơn kiến nghị, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau đó, công ty đã cử một nhân viên chăm sóc khách hàng đến gặp anh. Người nhân viên chỉ im lặng lắng nghe vị khách hàng phàn nàn trong suốt ba giờ đồng hồ. Anh ấy không bao giờ ngắt lời, giải thích hay ngụy biện. Tuy nhiên trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ bằng một câu nói người nhân viên đã thuyết phục được vị khách này thanh toán tất cả các hóa đơn trước đó chưa trả và rút đơn.

Rõ ràng, kỹ năng lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cả công việc và cuộc sống. Socrates nói: "Chúa ban cho con người hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn".

Ảnh: Internet

Người biết lắng nghe, cho dù kiệm chữ như vàng nhưng những lời họ nói ra lại rất có trọng lượng và khí phách.

Không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối, bồi đắp thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lắng nghe còn là thấu hiểu cảm xúc bản thân, sắp xếp tốt suy nghĩ và kiến tạo thế giới nội tâm.

*Nội dung mang tính tham khảo