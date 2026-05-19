Người có 2 nguồn thu nhập đang sống nhẹ đầu hơn thế nào? 3 người phụ nữ kể chuyện thoát khỏi cảm giác mở app ngân hàng mà lo

Có một thay đổi âm thầm đang diễn ra ở nhiều phụ nữ tuổi 30–45.

Họ vẫn đi làm văn phòng, vẫn lo cơm nước, con cái, hóa đơn điện nước như bình thường. Nhưng khác ở chỗ: ngày càng nhiều người không còn đặt toàn bộ cuộc sống lên đúng một đồng lương cố định.

Một nguồn thu nhập thứ hai – dù chỉ vài triệu đồng mỗi tháng – đang giúp nhiều phụ nữ thấy cuộc sống “dễ thở” hơn rất nhiều.

Không phải ai cũng giàu lên nhanh chóng. Nhưng cảm giác lo lắng mỗi khi cuối tháng tới gần đã giảm đi đáng kể.

Người phụ nữ Hà Nội từng “né” mở app ngân hàng vào ngày 25 hàng tháng

Chị Thu Hà (38 tuổi, Hà Nội) làm nhân sự cho một công ty thương mại, lương khoảng 17 triệu đồng/tháng. Chồng làm kỹ thuật, thu nhập không cố định.

Gia đình có 2 con nhỏ, thuê nhà, học thêm, tiền ăn, tiền xe… mọi khoản cộng lại khiến chị từng có cảm giác “làm bao nhiêu cũng vừa đủ”.

“Ngày trước cứ tầm 25–26 là tôi bắt đầu căng thẳng. Có hôm mở app ngân hàng xong phải tắt luôn vì nhìn số dư thấy áp lực”, chị kể.

Cuối năm ngoái, chị bắt đầu nhận thêm việc viết nội dung cho các shop online vào buổi tối.

Mỗi ngày làm khoảng 2–3 tiếng sau khi con ngủ. Thu nhập ban đầu chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng, hiện dao động 6–7 triệu đồng. Khoản tiền đó không làm gia đình chị đổi xe hay sống sang hơn. Nhưng nó thay đổi rất rõ tâm lý tài chính.

“Tiền học thêm của con, tiền điện nước hay mấy khoản phát sinh giờ tôi không còn phải lấy từ lương chính nữa”.

Bảng chi tiêu của gia đình chị cũng bớt “căng dây” hơn trước:

Khoản Trước đây Hiện tại Sinh hoạt cố định 18 triệu 18 triệu Tiết kiệm 500.000 đồng 3 triệu đồng Quỹ phát sinh Gần như không có 2 triệu đồng Chi tiêu cuối tháng Hay dùng thẻ tín dụng Chủ yếu dùng nguồn thu phụ

“Điều tôi thích nhất là cảm giác không còn thấp thỏm”, chị nói.

Từ bán đồ ăn sáng, một mẹ TP.HCM thấy mình “có đường lui”

Khác với chị Hà, chị Ngọc Lan (43 tuổi, TP.HCM) không làm thêm online mà bán đồ ăn sáng cho cư dân trong chung cư.

Mỗi tối chị sơ chế sẵn, sáng dậy từ 5h để làm khoảng 20–30 phần xôi và bánh mì.

“Mệt thật, nhưng tôi thấy đáng”.

Nguồn thu nhập này mang về khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Số tiền không quá lớn nếu nhìn trên giấy tờ, nhưng với chị Lan, đó là khoản giúp chị thôi cảm giác phụ thuộc hoàn toàn vào lương văn phòng.

“Ngày xưa công ty giảm thưởng là tôi mất ngủ luôn. Giờ thì đỡ hơn nhiều.”

Chị kể có thời điểm con nhập viện đột xuất, chi phí phát sinh gần 10 triệu đồng. Trước đây, chị có thể phải vay người thân hoặc quẹt thẻ tín dụng.

Nhưng lần đó, chị tự xoay được nhờ khoản tiền tích lại từ việc bán đồ ăn sáng.

“Tự nhiên thấy mình có đường lui”. Đó cũng là cụm từ chị nhắc nhiều nhất khi nói về nguồn thu nhập thứ hai. Không phải để giàu nhanh mà để cuộc sống bớt mong manh hơn.

Người phụ nữ Đà Nẵng kiếm thêm từ video dọn nhà và thay đổi luôn cách tiêu tiền

Ở Đà Nẵng, chị Minh Anh (41 tuổi) lại có câu chuyện rất khác.

Chị từng chỉ đi làm hành chính rồi về nhà, gần như không nghĩ đến chuyện kiếm thêm.

Cho đến khi chị bắt đầu đăng video chia sẻ cách dọn nhà, sắp xếp tủ lạnh và mẹo tiết kiệm chi tiêu gia đình lên mạng xã hội.

Ban đầu chỉ để vui. Sau khoảng 8 tháng, chị bắt đầu có tiền từ tiếp thị liên kết và quảng cáo nhỏ, trung bình khoảng 4–6 triệu đồng/tháng.

“Thu nhập chưa phải lớn, nhưng nó khiến tôi thay đổi hoàn toàn tư duy tiền bạc”. Theo chị, khi có thêm một nguồn tiền do chính mình tạo ra ngoài giờ làm, phụ nữ thường bắt đầu:

Quan tâm hơn đến quản lý chi tiêu Ít mua đồ theo cảm xúc Chủ động tích lũy Có động lực học kỹ năng mới

“Tôi không còn cảm giác chỉ sống chờ lương nữa”, chị nói.

Hiện mỗi tháng chị đều tách riêng:

- Tiền sinh hoạt

- Tiền tiết kiệm

- Tiền cho bản thân

- Quỹ dự phòng

Điều mà trước đây chị gần như không làm được.

Điều nhiều phụ nữ cần có thể không phải kiếm thật nhiều tiền

Một điểm chung ở cả 3 người phụ nữ này là: họ không có nguồn thu nhập phụ quá lớn. Không ai kiếm thêm vài chục triệu mỗi tháng. Nhưng tất cả đều nói cuộc sống “nhẹ đầu hơn”.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, rất nhiều gia đình rơi vào trạng thái thu nhập không thấp nhưng luôn áp lực vì chỉ phụ thuộc vào một dòng tiền.

Chỉ cần một biến cố nhỏ:

- Công ty giảm thưởng

- Con ốm

- Tiền nhà tăng

- Xe hỏng

- Phát sinh hiếu hỉ

… là ngân sách lập tức đảo lộn.

Vì thế, ngày càng nhiều phụ nữ bắt đầu tìm thêm nguồn thu thứ hai:

- Bán hàng online

- Làm affiliate

- Nhận việc freelance

- Bán đồ ăn

- Làm nội dung mạng xã hội

- Dạy kỹ năng online

- Nhận đơn nhỏ buổi tối

Không phải để trở thành “nữ doanh nhân”. Mà để cuối tháng không còn cảm giác nghẹt thở khi nhìn số dư tài khoản.

“Có thêm một khoản thu nhỏ thôi”, chị Thu Hà nói, “nhưng đầu óc nhẹ hơn thật”.