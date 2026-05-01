7 cách kiếm thêm thu nhập với số vốn dưới 10 triệu: Dễ bắt đầu, ít rủi ro
Không cần vay mượn hay chờ “cơ hội lớn”, nhiều người đã bắt đầu tăng thu nhập chỉ với số vốn dưới 10 triệu đồng. Điểm chung của họ là chọn mô hình đơn giản, xoay vòng vốn nhanh và có thể thử trong 1–3 tháng trước khi mở rộng. Dưới đây là 7 gợi ý thực tế, dễ áp dụng cho người mới.
1. Bán đồ ăn vặt online - xoay vòng vốn nhanh
Các món như bánh mì bơ tỏi, khô gà, bánh quy, chè, sữa chua… có ưu điểm dễ làm, dễ bán qua Facebook hoặc các nhóm cư dân.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Nguyên liệu ban đầu
|2 – 3 triệu
|Hộp đựng, túi
|500.000
|Dụng cụ cơ bản
|1 – 2 triệu
|Chụp ảnh, quảng cáo nhẹ
|500.000
|Tổng
|~4 – 6 triệu
Lợi thế: dễ test thị trường, thu tiền nhanh theo ngày.
2. Bán đồ gia dụng nhỏ
Các sản phẩm như hộp đựng thực phẩm, khăn lau đa năng, dụng cụ bếp mini, cây lau nhà gọn nhẹ… rất dễ bán qua TikTok hoặc Shopee.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Nhập 30–50 sản phẩm
|5 – 7 triệu
|Bao bì
|500.000
|Quảng cáo thử nghiệm
|1 triệu
|Tổng
|~7 – 8 triệu
Mẹo: chọn sản phẩm giải quyết vấn đề cụ thể (ví dụ: tiết kiệm thời gian lau bếp).
3. Làm cộng tác viên bán hàng online (không cần ôm hàng)
Bạn có thể bán mỹ phẩm, đồ ăn, đồ gia dụng… theo hình thức cộng tác viên, chỉ cần đăng bài và hưởng hoa hồng.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Ảnh sản phẩm
|0
|Chạy quảng cáo nhỏ
|1 – 2 triệu
|Công cụ quản lý đơn
|300.000
|Tổng
|~2 triệu
Phù hợp: người bận rộn, muốn thử trước khi nhập hàng.
4. Viết content thuê - vốn thấp, nhu cầu cao
Nhiều shop online cần người viết bài Facebook, mô tả sản phẩm, kịch bản video.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Khóa học ngắn
|1 – 2 triệu
|Công cụ hỗ trợ
|500.000
|Tổng
|~2 triệu
Thu nhập tham khảo: 50.000 – 200.000/bài.
5. Nhận chụp ảnh sản phẩm tại nhà
Chỉ cần điện thoại camera tốt, ánh sáng ổn, bạn có thể chụp ảnh sản phẩm cho shop nhỏ.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Đèn ring light
|700.000
|Background
|500.000
|Đạo cụ
|500.000
|Tổng
|~2 triệu
Giá chụp: 200.000 – 500.000/bộ ảnh.
6. Bán cây mini, đồ decor nhỏ
Các loại cây như sen đá, lưỡi hổ mini, trầu bà… có giá nhập thấp, dễ bán online hoặc cho bạn bè.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Nhập 30–40 cây
|2 – 3 triệu
|Chậu
|1 triệu
|Đóng gói
|500.000
|Tổng
|~4 triệu
Ưu điểm: dễ tạo combo quà tặng.
7. Nhận làm đồ handmade đơn giản
Nến thơm, vòng tay, túi vải, bookmark… là những sản phẩm dễ làm tại nhà, phù hợp bán online.
Chi phí tham khảo:
|Khoản
|Chi phí
|Nguyên liệu
|2 – 4 triệu
|Bao bì
|500.000
|Quảng cáo
|500.000
|Tổng
|~4 – 5 triệu
Gợi ý cách chọn mô hình phù hợp
Nếu bạn muốn ít rủi ro nhất, hãy ưu tiên:
- Cộng tác viên bán hàng
- Viết content thuê
- Chụp ảnh sản phẩm
Nếu bạn muốn lợi nhuận tốt hơn:
- Đồ ăn vặt online
- Đồ gia dụng nhỏ
- Handmade
Nếu bạn muốn làm lâu dài:
- Xây kênh bán đồ tiêu dùng quen thuộc
- Kết hợp bán online + khách quen