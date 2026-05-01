7 cách kiếm thêm thu nhập với số vốn dưới 10 triệu: Dễ bắt đầu, ít rủi ro

Thu Thanh,
Không cần vay mượn hay chờ “cơ hội lớn”, nhiều người đã bắt đầu tăng thu nhập chỉ với số vốn dưới 10 triệu đồng. Điểm chung của họ là chọn mô hình đơn giản, xoay vòng vốn nhanh và có thể thử trong 1–3 tháng trước khi mở rộng. Dưới đây là 7 gợi ý thực tế, dễ áp dụng cho người mới.

1. Bán đồ ăn vặt online - xoay vòng vốn nhanh

Các món như bánh mì bơ tỏi, khô gà, bánh quy, chè, sữa chua… có ưu điểm dễ làm, dễ bán qua Facebook hoặc các nhóm cư dân.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Nguyên liệu ban đầu2 – 3 triệu
Hộp đựng, túi500.000
Dụng cụ cơ bản1 – 2 triệu
Chụp ảnh, quảng cáo nhẹ500.000
Tổng~4 – 6 triệu

Lợi thế: dễ test thị trường, thu tiền nhanh theo ngày.

2. Bán đồ gia dụng nhỏ 

Các sản phẩm như hộp đựng thực phẩm, khăn lau đa năng, dụng cụ bếp mini, cây lau nhà gọn nhẹ… rất dễ bán qua TikTok hoặc Shopee.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Nhập 30–50 sản phẩm5 – 7 triệu
Bao bì500.000
Quảng cáo thử nghiệm1 triệu
Tổng~7 – 8 triệu

Mẹo: chọn sản phẩm giải quyết vấn đề cụ thể (ví dụ: tiết kiệm thời gian lau bếp).

3. Làm cộng tác viên bán hàng online (không cần ôm hàng)

Bạn có thể bán mỹ phẩm, đồ ăn, đồ gia dụng… theo hình thức cộng tác viên, chỉ cần đăng bài và hưởng hoa hồng.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Ảnh sản phẩm0
Chạy quảng cáo nhỏ1 – 2 triệu
Công cụ quản lý đơn300.000
Tổng~2 triệu

Phù hợp: người bận rộn, muốn thử trước khi nhập hàng.

4. Viết content thuê - vốn thấp, nhu cầu cao

Nhiều shop online cần người viết bài Facebook, mô tả sản phẩm, kịch bản video.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Khóa học ngắn1 – 2 triệu
Công cụ hỗ trợ500.000
Tổng~2 triệu

Thu nhập tham khảo: 50.000 – 200.000/bài.

5. Nhận chụp ảnh sản phẩm tại nhà

Chỉ cần điện thoại camera tốt, ánh sáng ổn, bạn có thể chụp ảnh sản phẩm cho shop nhỏ.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Đèn ring light700.000
Background500.000
Đạo cụ500.000
Tổng~2 triệu

Giá chụp: 200.000 – 500.000/bộ ảnh.

6. Bán cây mini, đồ decor nhỏ

Các loại cây như sen đá, lưỡi hổ mini, trầu bà… có giá nhập thấp, dễ bán online hoặc cho bạn bè.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Nhập 30–40 cây2 – 3 triệu
Chậu1 triệu
Đóng gói500.000
Tổng~4 triệu

Ưu điểm: dễ tạo combo quà tặng.

7. Nhận làm đồ handmade đơn giản

Nến thơm, vòng tay, túi vải, bookmark… là những sản phẩm dễ làm tại nhà, phù hợp bán online.

Chi phí tham khảo:

KhoảnChi phí
Nguyên liệu2 – 4 triệu
Bao bì500.000
Quảng cáo500.000
Tổng~4 – 5 triệu

Gợi ý cách chọn mô hình phù hợp

Nếu bạn muốn ít rủi ro nhất, hãy ưu tiên:

- Cộng tác viên bán hàng

- Viết content thuê

- Chụp ảnh sản phẩm

Nếu bạn muốn lợi nhuận tốt hơn:

- Đồ ăn vặt online

- Đồ gia dụng nhỏ

- Handmade

Nếu bạn muốn làm lâu dài:

- Xây kênh bán đồ tiêu dùng quen thuộc

- Kết hợp bán online + khách quen


Theo Thanh Niên Việt 05/06/2026 23:00 (GMT +7)
