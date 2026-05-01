7 cách kiếm thêm thu nhập với số vốn dưới 10 triệu: Dễ bắt đầu, ít rủi ro

1. Bán đồ ăn vặt online - xoay vòng vốn nhanh

Các món như bánh mì bơ tỏi, khô gà, bánh quy, chè, sữa chua… có ưu điểm dễ làm, dễ bán qua Facebook hoặc các nhóm cư dân.

Chi phí tham khảo:

Khoản Chi phí Nguyên liệu ban đầu 2 – 3 triệu Hộp đựng, túi 500.000 Dụng cụ cơ bản 1 – 2 triệu Chụp ảnh, quảng cáo nhẹ 500.000 Tổng ~4 – 6 triệu

Lợi thế: dễ test thị trường, thu tiền nhanh theo ngày.

2. Bán đồ gia dụng nhỏ

Các sản phẩm như hộp đựng thực phẩm, khăn lau đa năng, dụng cụ bếp mini, cây lau nhà gọn nhẹ… rất dễ bán qua TikTok hoặc Shopee.

Chi phí tham khảo:

Khoản Chi phí Nhập 30–50 sản phẩm 5 – 7 triệu Bao bì 500.000 Quảng cáo thử nghiệm 1 triệu Tổng ~7 – 8 triệu

Mẹo: chọn sản phẩm giải quyết vấn đề cụ thể (ví dụ: tiết kiệm thời gian lau bếp).

3. Làm cộng tác viên bán hàng online (không cần ôm hàng)

Bạn có thể bán mỹ phẩm, đồ ăn, đồ gia dụng… theo hình thức cộng tác viên, chỉ cần đăng bài và hưởng hoa hồng.

Chi phí tham khảo:

Khoản Chi phí Ảnh sản phẩm 0 Chạy quảng cáo nhỏ 1 – 2 triệu Công cụ quản lý đơn 300.000 Tổng ~2 triệu

Phù hợp: người bận rộn, muốn thử trước khi nhập hàng.

4. Viết content thuê - vốn thấp, nhu cầu cao

Nhiều shop online cần người viết bài Facebook, mô tả sản phẩm, kịch bản video.

Chi phí tham khảo:

Khoản Chi phí Khóa học ngắn 1 – 2 triệu Công cụ hỗ trợ 500.000 Tổng ~2 triệu

Thu nhập tham khảo: 50.000 – 200.000/bài.

5. Nhận chụp ảnh sản phẩm tại nhà

Chỉ cần điện thoại camera tốt, ánh sáng ổn, bạn có thể chụp ảnh sản phẩm cho shop nhỏ.

Chi phí tham khảo:

Khoản Chi phí Đèn ring light 700.000 Background 500.000 Đạo cụ 500.000 Tổng ~2 triệu

Giá chụp: 200.000 – 500.000/bộ ảnh.

6. Bán cây mini, đồ decor nhỏ

Các loại cây như sen đá, lưỡi hổ mini, trầu bà… có giá nhập thấp, dễ bán online hoặc cho bạn bè.

Chi phí tham khảo:

Khoản Chi phí Nhập 30–40 cây 2 – 3 triệu Chậu 1 triệu Đóng gói 500.000 Tổng ~4 triệu

Ưu điểm: dễ tạo combo quà tặng.

7. Nhận làm đồ handmade đơn giản

Nến thơm, vòng tay, túi vải, bookmark… là những sản phẩm dễ làm tại nhà, phù hợp bán online.

Chi phí tham khảo: