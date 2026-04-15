Vào ngày 13 tháng 4, bà Lý tại Khúc Tĩnh, Vân Nam đã chia sẻ với phóng viên về việc con trai bà hiện 15 tuổi, đang theo học lớp 9 tại Trường Trung học Thông Tuyền, quận Mã Long, thành phố Khúc Tĩnh. Khoảng 3 giờ chiều ngày 30 tháng 3, chồng bà nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của con trai, thông báo rằng đứa trẻ đã bị các bạn cùng lớp đánh tại trường và yêu cầu phụ huynh đến trường để hòa giải vụ việc.

Người cha này sau khi biết tin con mình bị bắt nạt đã vô cùng kích động. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, bà cùng chồng bước vào Trường Trung học Thông Tuyền. Sau khi vào trường, họ được biết con trai đã bị các bạn khác đòi đồ ăn vặt ngay từ đầu học kỳ này, sau đó bị trấn lột tiền bạc và bị hành hung vào chiều ngày 30 tháng 3. Chồng bà sau khi biết được toàn bộ quá trình con bị bắt nạt đã trở nên rất xúc động. Khi vừa từ sân trường bước vào phòng hòa giải được vài phút, ông đã đột ngột qua đời.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Bà Lý cho biết thêm, sau khi chồng bà gặp nạn, nhân viên của nhà trường đã mang máy khử rung tim tự động AED đến, nhưng không một ai có mặt tại hiện trường biết cách sử dụng. Sau khi gọi điện cho cấp cứu, nhân viên y tế đã hướng dẫn bà thực hiện hồi sức tim phổi qua điện thoại. Vài phút sau, lực lượng cấp cứu có mặt tại hiện trường và chẩn đoán chồng bà đã tử vong. Cho đến nay, bà Lý cho rằng vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng và thi thể của chồng bà vẫn chưa được an táng.

Bà Lý cũng chia sẻ rằng chồng mình trước đó từng được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp và phải dùng thuốc lâu dài, nhưng bình thường huyết áp được kiểm soát khá tốt và tâm trạng cũng ổn định. Bà đã cung cấp giấy chứng nhận tử vong của chồng, cho thấy thời gian qua đời là ngày 30 tháng 3, địa điểm tại Trường Trung học Thông Tuyền, quận Mã Long với nguyên nhân là đột tử do tim.

Chiều ngày 13 tháng 4, nhân viên Cục Giáo dục và Thể thao quận cho biết cơ quan này đã thành lập tổ công tác chuyên trách để xử lý vụ việc. Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc học sinh bị bắt nạt tại trường cũng như việc phụ huynh đột tử khi đang hòa giải, cơ quan công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

Nguồn: HK01