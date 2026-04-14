Chiều 13/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, bé gái đi cùng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của một ô tô khác trên đường ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại ngã tư Bồn Nước (khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên), một người phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo em nhỏ, di chuyển cùng chiều với một xe tải mang biển kiểm soát Đồng Nai.

Clip ghi lại hiện trường sự việc

Camera cho thấy, khi đến nút giao giữa đường 2A và 17A (hướng ra Quốc lộ 1A), hai phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Trong khi đó, bé gái ngồi phía sau bị hất văng ra ngoài, may mắn thoát khỏi bánh xe nhưng bị thương. Cả hai sau đó nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Đoạn clip ghi lại vụ việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Không ít ý kiến bày tỏ sự xót xa trước tai nạn đau lòng, đặc biệt khi nạn nhân đang chở theo con nhỏ.

“Xem camera mà ám ảnh, chỉ vài giây thôi mà cướp đi một mạng người”, một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nhắc nhở về sự nguy hiểm khi di chuyển gần xe tải, đặc biệt tại các nút giao đông phương tiện lớn. “Đi gần xe tải thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần một tình huống khuất tầm nhìn là hậu quả khôn lường”, một cư dân mạng viết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.