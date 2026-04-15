Clip ghi lại sự việc

Sáng 15-4, UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện vụ việc xuất phát từ đoạn clip dài 57 giây, ghi lại hình ảnh bé trai 4 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà bị cô giáo có hành vi "tác động" vào đầu.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc chưa có dấu hiệu bạo hành. Tuy nhiên, việc cô giáo có những hành động như vậy cần được chấn chỉnh, xử lý phù hợp.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen yêu cầu nhà trường tăng cường giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, kịp thời chấn chỉnh tồn tại để không tái diễn sự việc tương tự.

Theo tường trình của cô giáo P.T.T.N., sự việc xảy ra trong giờ hoạt động "rung chuông vàng" vào chiều 13-4. Lúc này, do thấy bé T.G.B mất tập trung, cô đã đi tới "ôm hai bên đầu trẻ và lắc nhẹ kèm lời nhắc nhở".

Cô N. cho rằng hành vi trên là chưa đúng chuẩn mực sư phạm. Theo cô, có những điều kiện chủ quan tác động như vào thời điểm đó, cô đang trong quá trình điều trị bệnh, không thể nói to nên đã xử lý tình huống chưa phù hợp, song không có ý gây tổn thương hay bạo hành trẻ.

Cô N. đã gửi lời xin lỗi tới gia đình học sinh và cam kết rút kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hình ảnh sự việc được cắt từ clip

Tại buổi làm việc, gia đình B. cho biết sức khỏe và tâm lý cháu bé hiện ổn định, không bị ảnh hưởng. Phụ huynh đã nhận lời xin lỗi từ giáo viên và nhà trường, đồng thời mong muốn sự việc được xem xét khách quan, tránh gây áp lực không cần thiết.

Theo đại diện Công an phường Thành Sen, vụ việc chưa có dấu hiệu vi phạm hình sự, song cần được nhắc nhở, xử lý phù hợp.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hà nhấn mạnh nhà trường cam kết tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối 13-4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 57 giây ghi lại hình ảnh một bé trai đang ngồi trong lớp học thì bị một cô giáo đi tới, có những hành vi nghi "tác động" vào đầu.