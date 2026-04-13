Rạng sáng 13-4, một vụ hỏa hoạn dữ dội bất ngờ bùng phát tại tổ dân phố Cẩm Tiên, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà và cướp đi sinh mạng 1 người.

Hiện trường vụ cháy nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, nhiều người dân ở tổ dân phố Cẩm Tiên đang ngủ thì giật mình bởi tiếng nổ lách tách kèm mùi khét nồng nặc.

Khi chạy ra ngoài, họ phát hiện ngọn lửa đã bao trùm căn nhà của ông Nguyễn Tấn H. (SN 1937).

"Lửa bốc lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đỏ rực cả căn nhà. Mọi người hô hoán nhau dùng nước, bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không kịp" – một người dân sống gần hiện trường kể lại, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động phương tiện, tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát mạnh, cộng với nhiều vật dụng dễ bắt lửa bên trong nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện một thi thể cháy đen bên trong căn nhà.

Lực lượng chức năng nhanh chóng điều động phương tiện, tiếp cận hiện trường vụ cháy

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập, nhiều vật dụng cháy trơ khung. Không khí vẫn còn ám mùi khói khét, nhiều người dân tụ tập theo dõi vụ việc với vẻ mặt thất thần.

Hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.