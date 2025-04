Sự việc mẹ bé Bắp (tên thật là Lê Thị Thu Hòa) tag thẳng tên một nhân vật trên trang cá nhân và yêu cầu người đó lên công an để làm việc, khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm và bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Nhân vật mà mẹ bé Bắp nhắc đến là Q.H - người đã 2 lần về quê của Thu Hòa (thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để trao đổi, xác minh một vài thông tin với bà con hàng xóm của gia đình cô.

Trong những đoạn clip mà Q.H về trao đổi với bà con làng xóm tại quê mẹ bé Bắp, mọi người đều xác nhận không xa lánh gia đình cô, còn về tiền bạc, mua sắm gì thì bà con không biết. Q.H chia sẻ thêm, nếu tiền ủng hộ dùng đúng mục đích thì ai cũng vui vẻ, nhưng nếu dùng tiền để mua chung cư, sắm xe... thì không được.

Sự việc được đẩy lên cao trào khiến MXH dậy sóng khi Thu Hòa yêu cầu Q.H lên công an xã Phước Nam để làm việc vì cho rằng câu chuyện mà anh đưa lên livestream về gia đình cô là sai sự thật.

Mẹ bé Bắp đang trong quá trình trị bệnh cho Bắp ở Singapore nên em trai cô đã thay mặt và lên công an xã Phước Nam để làm việc. Tuy nhiên Q.H đã không có mặt.

Người mẹ bé Bắp "mời lên công an làm việc" là mạnh thường quân từng giúp đỡ cô

Được biết Q.H cũng là một trong những mạnh thường quân đã giúp đỡ mẹ bé Bắp. Trước khi có ồn ào về sao kê tài khoản ủng hộ, Q.H là người đề nghị hỗ trợ Thu Hòa bán hàng online, phần lợi nhuận thu về sẽ dành vào việc điều trị cho bé Bắp.

Sau khi Thu Hòa nhận được sự giúp đỡ từ Phạm Thoại và Hằng Du Mục, Q.H cũng dừng lại việc hỗ trợ của mình, nhưng vẫn giúp đỡ mẹ bé Bắp bằng cách đăng lại nguyên văn bài viết, giữ số tài khoản cá nhân của Thu Hòa và kêu gọi quyên góp các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp.

Tuy nhiên, khi MXH ồn ào lên những thông tin về tài khoản ủng hộ không minh bạch, yêu cầu mẹ bé Bắp sao kê rõ ràng số tiền các mạnh thường quân đã ủng hộ, Q.H mới bắt đầu nghi ngờ và về quê của mẹ bé Bắp để xác minh và thu nhập thêm thông tin từ bà con hàng xóm.

Q.H là người thu thập chữ ký của các mạnh thường quân khắp cả nước để yêu cầu mẹ Bắp minh bạch tiền ủng hộ

Sau 2 lần về quê của mẹ bé Bắp, và cũng nghi ngờ về những ồn ào quanh tài khoản ủng hộ của các mạnh thường quân, Q.H đã trực tiếp thu thập chữ ký của các mạnh thường quân trên cả nước, những người đã từng ủng hộ và giúp đỡ Thu Hòa. Anh đã thu thập và làm đơn trình báo lên công an xã Phước Nam.

Ngày 8/4, Q.H cũng được công an xã Phương Nam mời lên làm việc nhưng liên quan đến đơn trình báo của anh, chứ không phải từ đơn tố cáo của mẹ bé Bắp. Là một người cũng từng đứng lên giúp đỡ mẹ bé Bắp, Q.H cũng mong muốn Thu Hòa sao kê cụ thể tài khoản ủng hộ của các mạnh thường quân.

Trang cá nhân của mình, Q.H chia sẻ: "Mọi việc sẽ được làm sáng tỏ khi em (mẹ bé Bắp) phải trở về Việt Nam sớm để sao kê cho thật minh bạch, đó là điều anh và cộng đồng mạng mong mỏi nhất trong lúc này. Từ bao giờ người đã từng đứng ra kêu gọi tiền từ mạnh thường quân để ủng hộ cho con em, giờ lại biến trở thành nạn nhân của em vậy? Không nói nhiều nữa cứ về sao kê thì mọi việc sẽ rõ em nhé".

Hiện tại, theo anh Q.H, anh đã nộp đơn trình báo lên công an xã Phước Nam và mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh. Ngày 11/4, Q.H sẽ về Ninh Thuận về làm việc với công an. Trao đổi với Tạp chí điện tử Tri thức chiều 9/4, Công an xã Phước Nam chưa cung cấp thông tin liên quan sự việc này.