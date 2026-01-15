Người bán hàng online trên TikTok, Shopee… có nhiều dòng tiền chuyển vào tài khoản thì tổng hợp doanh thu tính thuế như thế nào? – Thuế TP.HCM trả lời

Cổng thông tin điện tử của Thuế TP.HCM vừa đăng tải câu hỏi: Tôi bán hàng online trên các sàn TMĐT. Vậy để tổng hợp doanh thu tính thuế, tôi tổng hợp tất cả các khoản tiền chuyển vào TK của tôi như vậy có chính xác ko?

Thuế TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 10 Khoản 1 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì: Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp bạn hoạt động kinh doanh bán online trên các sàn TMĐT tổng hợp doanh thu tính thuế theo quy định nêu trên.

Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với doanh thu từ hoạt động bán hàng online được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. (trang web: https://canhantmdt.gdt.gov.vn).

Câu hỏi khác: Tôi chỉ bán online trên sàn Shopee, có doanh thu trên 1 tỷ/năm, đã đăng ký mã số thuế đuôi 888 để kê khai và nộp thuế. Thông tư 70 là các hộ kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng trên 1 tỷ/năm phải xuất hóa đơn từ máy tính tiền. Vậy với trường hợp của tôi bán trên Shopee có phải gián tiếp qua sàn TMĐT hay không và có phải xuất hóa đơn từ máy tính tiền không?

Thuế TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở lên thì sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Như vậy, người bán online trên sàn shopee nếu được xác định là người trực tiếp cung cấp hàng hóa đến người tiêu dùng có doanh thu trên 1 tỷ/năm thì vẫn thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Câu hỏi khác: Bên tôi vừa bán trên các sàn Shoppe, Tiktok và bán cả trên các kênh Facebook, Zalo, gửi hàng qua GHTK. Vậy khi gửi hàng qua GHTK thì bên tôi tự kê khai thuế trên đuôi 888 phải không?

Thuế TP.HCM trả lời: Theo quy định thông tư số 40/2021/TT-BTC thì: Doanh thu tính thuế VAT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung cấp dịch vụ phát sinh trong bất kỳ tính thuế nào từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được không phân tiền đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Bạn phải kê khai, phụ trách thuế cho toàn bộ doanh thu bán bàng của hoạt động bán hàng qua Shoppe, Tiktok và Facebook, Zalo trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế ( https://canhantmdt.gdt.gov.vn ).

Câu hỏi khác: Tôi đang bán hàng trên Shopee, vậy doanh thu của tôi bao nhiêu một năm thì không phải nộp thuế?

Thuế TP.HCM trả lời: Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021, mức doanh thu năm của toàn bộ hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân là từ 100 triệu đồng trở xuống.

Tuy nhiên từ 01/01/2026, mức doanh thu năm của toàn bộ hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ 200 triệu đồng trở xuống (theo quy định tại khoản 25 Điều 5 và Điều 17 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024).