Trong đó, Bành Huyên Chi (thường được biết đến với cái tên Bành Thập Lục trên mạng xã hội Douyin - phiên bản tại Trung Quốc của ứng dụng Tiktok) bị phát hiện kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế liên quan, với số tiền lên tới 2,1 triệu tệ (khoảng gần 8 tỷ đồng).

Theo nội dung thông báo, trước đó, Cục Thanh tra Thuế số 3 thuộc Cục Thuế TP Trùng Khánh thông qua phân tích dữ liệu lớn về thuế đã phát hiện tài khoản của Bành Huyên Chi trên một nền tảng mạng xã hội có lượng người theo dõi vượt 30 triệu. Trong giai đoạn 2021 - 2023, các video do Bành Huyên Chi đăng tải duy trì mức trung bình khoảng 1 triệu lượt thích mỗi video.

Tuy nhiên, trong cùng thời gian này, tổng số tiền thuế mà Bành Huyên Chi tự kê khai và nộp chỉ chưa đến 1,6 triệu tệ (khoảng 6 tỷ đồng). Quy mô và mức độ biến động của dữ liệu kê khai thuế không tương xứng với lưu lượng truy cập cao và ổn định của tài khoản, làm dấy lên nghi vấn che giấu thu nhập và trốn thuế.

Sau khi xác minh làm rõ, cơ quan thuế đã ra quyết định truy thu tiền thuế, thu tiền chậm nộp và xử phạt hành chính đối với Bành Huyên Chi với tổng số tiền lên tới 4,1 triệu tệ (khoảng 15 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền liên quan đã được thu hồi và nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.