Hôm nay (15/1), thông tin trên VnExpress, đối tượng Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) bị cáo buộc là hung thủ sát hại hai phụ nữ, cướp tài sản vào chiều 14/1, đã đến cơ quan công an ở Hà Nội để đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 14/1, Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi ở đường nội bộ Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, Hưng Yên rồi cướp xe máy và tài sản cá nhân. Sau đó Nghi phạm di chuyển đến xã Lạc Đạo, dùng dao tấn công một phụ nữ đang đi đường. Nạn nhân đã cố chạy vào nhà dân gần đó nhưng do bị đâm vào vị trí hiểm nên đã tử vong.

Khi gây án, nghi phạm có dấu hiệu loạn thần, không tỉnh táo. Ngọc Anh sau đó trốn về tỉnh Bắc Ninh, bỏ xe máy ở địa bàn xã Thuận Thành vào tối 14/1.

Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt Ngọc Anh. Công an các xã, phường của hai địa phương cũng đã phát đi thông báo truy tìm cùng hình ảnh nhận dạng để người dân cảnh giác.

Đối tượng Kiều Ngọc Anh ra tay sát hại một phụ nữ ở Hưng Yên (Ảnh cắt từ clip)

Cũng vào chiều 14/1, sau khi gây án và thực hiện hành vi cướp tài sản, trong quá trình di chuyển, Ngọc Anh đã dừng lại để hỏi đường một nam thanh niên. Khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại.

Sau khi phát hiện người vừa hỏi đường là nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nam thanh niên này không khỏi bàng hoàng. Được biết, người giáp mặt Ngọc Anh thời điểm đó là anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành, Bắc Ninh).

Chia sẻ trên VTC News, anh Tùng cho hay thời điểm đối tượng Kiều Ngọc Anh hỏi đường là vào khoảng 14h55' ngày 14/1. Lúc đó, anh Tùng thấy người đàn ông lạ mặt này đi qua rồi quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Người đàn ông đi thêm chừng 50m rồi quay lại khu vực vỉa hè trước nhà anh Tùng để hỏi đường.

Theo lời anh Tùng kể trên VTC News thì đối tượng hỏi anh vị trí trụ sở công an gần nhất bằng một câu cộc lốc: “Chỉ cho điểm công an gần nhất là ở đâu?’". Anh Tùng cho rằng đó là câu hỏi bình thường, không có chút đáng nghi nên đã chỉ dẫn cho người đàn ông đó.

“Tôi chỉ mãi mà anh ta không hiểu. Tôi hỏi anh ta có dùng Google Maps không thì tôi bấm cho đi cho nhanh, đỡ phải hỏi nhiều người, nhưng người đó không nói gì. Bạn ấy không cảm ơn, tôi chỉ mấy lần thì chỉ gật gật ‘ừ ừ’. Cảm giác lúc đó như người trên mây, có biểu hiện lo lắng, sợ sệt”, anh Tùng chia sẻ trên VTC News.

Mọi việc dừng lại ở đó. Tới tối khi mở điện thoại đọc tin tức, anh mới giật mình khi thấy thông tin công an đang truy tìm một nghi phạm đi xe máy Honda Vision và nhớ lại người đàn ông lạ mặt hỏi đường.

Anh Tùng bàng hoàng khi theo dõi lại camera an ninh, phát hiện người đàn ông hỏi đường là nghi phạm trong vụ án giết người nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ clip)

Chiếc Honda Vision này sau đó được phát hiện bị bỏ lại gần trụ sở Công an phường Thuận Thành, cách nhà anh Tùng khoảng 1 km.