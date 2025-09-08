Thịt gà chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi chẳng hạn như hàm lượng protein nạc, vitamin B và khoáng chất thiết yếu, bao gồm kẽm, selen, kali,... Các chất dinh dưỡng này có thể giúp phát triển cơ bắp, cải thiện mật độ xương, tăng cường khả năng miễn dịch, phòng ngừa bệnh tim mạch cùng nhiều lợi ích khác.

Mặc dù vậy, trên thị trường lại có nhiều sản phẩm thịt gà kém chất lượng, đặc biệt là thịt gà không rõ nguồn gốc, bị bơm nước, tẩm hóa chất, gà nhiễm bệnh hoặc đã ôi thiu. Việc nhận biết và tránh xa những loại thịt gà này không chỉ giúp mọi người bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn tránh lãng phí tiền bạc.

Cần lưu ý khi chọn mua thịt gà để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Chia sẻ trên trang Sohu (Trung Quốc), một người bán gà với nhiều năm kinh nghiệm đã chia sẻ về những dấu hiệu thịt gà kém chất lượng. Người này tiết lộ: “Khi đi chợ, nếu thấy 3 loại gà này thì dù bán rẻ mấy cũng đừng mua, người bán như tôi cũng không bao giờ ăn”.

3 loại thịt gà dù bán rẻ cũng không nên mua

1. Thịt gà có màu lạ

Màu thịt gà là một trong những dấu hiệu cho thấy thịt gà tươi hay đã bị hư hỏng. Thông thường, theo người bán, thịt gà tươi thường có màu hồng nhạt, đều màu. Phần da gà sẽ có màu trắng be và phần mỡ thường có màu trắng hoặc vàng.

Tuy nhiên, nếu thịt gà có màu màu xám, xanh lục hoặc xuất hiện đốm đen thì đây là dấu hiệu cho thấy thịt đã bị hư hỏng, ôi thiu, nhiễm vi khuẩn và nấm mốc. Ngoài ra, thịt gà, đặc biệt là phần đùi gà xuất hiện các khối u xanh tím bất thường cũng là dấu hiệu cho thấy gà đã bị tiêm thuốc kháng sinh trước khi được tiêu thụ ra thị trường.

Theo các chuyên gia, các loại thịt gà bị ôi thiu, hư hỏng cũng có thể gây ra các vấn đề như ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hoá.

Ngoài ra, gà có thể bị một số người chăn nuôi không có tâm tiêm các loại kháng sinh trước khi cho xuất chuồng 1 vài ngày. Tiêu thụ các loại thịt gà tồn dư loại kháng sinh này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng gan, thận, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Thịt gà hỏng, ôi thiu thường có màu lạ.

2. Thịt gà có mùi tanh, hôi

Nếu mọi người ngửi thấy thịt gà có mùi hôi, tanh nồng tương tự như mùi trứng thối hoặc mùi amoniac thì hãy cẩn thận vì đây có thể là dấu hiệu gà đã bị ôi thiu do bảo quản sai cách.

Mùi thịt gà càng hôi thì có nghĩa mức độ hư hỏng của chúng càng nặng. Thịt gà ôi thiu không chỉ nghèo nàn về mặt dinh dưỡng mà còn khiến mọi người âm thầm nạp các tác nhân gây hại như vi khuẩn, chất độc hại vào cơ thể, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng chuyển hoá và tác động xấu tới chức năng gan, thận.

Với thịt gà tươi sống, miếng thịt hầu như sẽ không có mùi hoặc chỉ có mùi thơm nhẹ nhàng của thịt. Cảm giác khi ngửi không gây khó chịu hoặc buồn nôn.

Thịt gà tươi sống thường không có mùi bất thường.

3. Thịt gà có kết cấu nhão, dính tay hoặc quá cứng

Theo kinh nghiệm của người bán, khi mua thịt gà, mọi người có thể dùng tay ấn nhẹ vào miếng thịt để kiểm tra. Thịt gà tươi sống thường có kết cấu săn chắc, đàn hồi tốt. Khi bạn dùng ngón tay ấn nhẹ vào, miếng thịt sẽ lõm xuống rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Bề mặt thịt thường khô ráo, không bị chảy nhớt hay dính tay.

Thịt gà đã bắt đầu ôi thiu thường sẽ bị nhão, mềm nhũn, không còn độ đàn hồi. Bề mặt thịt có cảm giác nhớt nhớt, dính dính khi chạm vào. Điều này là do vi khuẩn bắt đầu phân hủy protein và chất béo trong thịt.

Ngoài ra, nếu sờ thấy thịt gà quá cứng, bề mặt có lớp băng đá thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy thịt đã được bảo quản trữ đông quá lâu. Chất lượng của các loại thịt này thường đã giảm sút đáng kể.

(Theo Sohu)