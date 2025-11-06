Theo trang tin Jimu News, anh Chu Khiên, 29 tuổi, sống ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đến Bệnh viện số 4 Vũ Hán khám do cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn mửa, tiêu chảy liên tục, kèm đau bụng và mệt mỏi nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ creatinin trong máu của anh Chu lên tới 1.277 µmol/L. Đây là mức cao gấp hàng chục lần mức bình thường (giới hạn bình thường là 53–106 µmol/L). Bác sĩ chẩn đoán anh chu bị suy thận nặng, kèm tăng huyết áp.

Qua thăm khám, anh Chu cho biết nửa năm trước anh từng đi khám tại một cơ sở y tế khác và được phát hiện chỉ số creatinin trong máu ở mức cao, khoảng 300 µmol/L - dấu hiệu cho thấy chức năng thận gặp vấn đề. Dù thời điểm đó đã được bác sĩ khuyên cần kiểm tra chuyên sâu để tìm nguyên nhân gây bệnh và điều trị sớm nhưng anh Chu đã chủ quan, bỏ qua việc thăm khám.

Trong suốt 6 tháng qua, anh cũng không đến bệnh viện tái khám. Chỉ đến khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, anh mới đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán suy thận mạn, cần chạy thận suốt đời.

“Chức năng thận của bệnh nhân đã suy giảm nghiêm trọng, khả năng phục hồi rất thấp, bệnh nhân sẽ phải lọc máu liên tục”, bác sĩ Thái Nguyên, bác sĩ chuyên khoa Thận tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán tiết lộ.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Jimu News)

Theo bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng. Do đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành lọc máu cho bệnh nhân để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và duy trì chức năng của thận và các cơ quan trong cơ thể.

Bác sĩ Thái Nguyên chia sẻ: “Nồng độ creatinin trong máu là một trong những chỉ số quan trọng giúp đánh giá sức khỏe thận. Việc bệnh nhân Chu Khiên coi nhẹ dấu hiệu tăng nồng độ creatinin trong máu và không thăm khám, điều trị kịp thời đã gây ra những tổn thương không thể hồi phục ở thận, dẫn đến tình trạng suy thận nặng”.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Chu Khiên, bác sĩ Thái Nguyên khuyến cáo khi đi khám và phát hiện các chỉ số creatinin trong máu tăng cao bất thường, mọi người cần nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra chuyên sâu và điều trị bệnh sớm. Việc phát hiện bệnh và điều trị kịp thời có thể giúp mọi người giảm thiểu nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng như suy thận mạn và tránh được nguy cơ phải chạy thận lâu dài.

(Theo Jimu News)