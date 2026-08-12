Ngự Trù Của Bạo Chúa sẽ có phần 2: Nữ chính không phải Yoona, nam chính đẹp phát sốc

Sau thành công gây tiếng vang của Ngự Trù Của Bạo Chúa, vũ trụ của bộ phim dường như đang chuẩn bị được mở rộng với một tác phẩm mới đến từ chính đạo diễn Jang Tae Yoo. Đáng chú ý, nam diễn viên được nhắm tới cho dự án lần này là Cha Eun Woo - mỹ nam đình đám hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và từng vướng tranh cãi liên quan đến thuế.

Ngự Trù Của Bạo Chúa từng khuấy đảo màn ảnh Hàn. (Ảnh: Soompi)

Ngày 11/8, Fantagio - công ty quản lý của Cha Eun Woo, xác nhận nam diễn viên đã nhận được lời đề nghị tham gia Seorabeol Knife và hiện đang tích cực xem xét. Đại diện công ty cho biết đây là một trong những tác phẩm mà Cha Eun Woo đang cân nhắc cho chặng đường diễn xuất tiếp theo.

Seorabeol Knife là dự án mới của đạo diễn Jang Tae Yoo, người đứng sau thành công của Ngự Trù Của Bạo Chúa. Bộ phim được giới thiệu là một tác phẩm lãng mạn lấy ẩm thực làm chủ đề và có chung vũ trụ với series từng gây sốt của tvN. Ngự Trù Của Bạo Chúa từng đạt rating cao nhất 17,1% trên toàn quốc, trở thành một trong những bộ phim truyền hình nổi bật của năm ngoái.

Mỹ nam Cha Eun Woo sẽ tham gia phần 2. (Ảnh: Soompi)

Không chỉ gây chú ý bởi mối liên hệ với Ngự Trù Của Bạo Chúa, Seorabeol Knife còn khiến khán giả tò mò bởi sự xuất hiện của đạo diễn Jang Tae Yoo. Trước đó, ông từng tạo nên hàng loạt tác phẩm đình đám, trong đó có Vì Sao Đưa Anh Tới với rating cao nhất lên tới 28,1%. Sau thành công của Ngự Trù Của Bạo Chúa, khả năng ông tiếp tục khai thác công thức kết hợp giữa tình yêu và ẩm thực càng khiến dự án mới được kỳ vọng.

Nếu chính thức nhận lời, Cha Eun Woo sẽ đảm nhận vai nam chính của một câu chuyện hoàn toàn mới, thay vì tiếp tục hình tượng quen thuộc từ những tác phẩm trước. Với ngoại hình nổi bật cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo khác biệt khi bước vào thế giới của Seorabeol Knife. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức với một dự án tập trung sâu vào chủ đề ẩm thực, mở ra cơ hội để Cha Eun Woo thay đổi hình ảnh diễn xuất vốn đã khá quen thuộc với khán giả.

Ảnh: Sina

Thời điểm thông tin này được công bố cũng đặc biệt đáng chú ý. Cha Eun Woo hiện vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và dự kiến còn khoảng 5 tháng nữa mới xuất ngũ. Việc anh bắt đầu xem xét các dự án mới ngay trong thời gian tại ngũ cho thấy nam diễn viên đang có những bước chuẩn bị nhất định cho màn tái xuất sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Trước Seorabeol Knife, tác phẩm gần nhất của Cha Eun Woo là series Netflix Wonderfuls. Bộ phim đã được anh hoàn tất ghi hình trước khi nhập ngũ và được phát hành trong thời gian nam diễn viên đang thực hiện nghĩa vụ. Nếu đồng ý tham gia Seorabeol Knife, đây sẽ là một trong những dự án quan trọng đánh dấu bước đi tiếp theo của anh sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật.

Cha Eun Woo vừa tham gia siêu phẩm Wonderfuls. (Ảnh: Netflix)

Tuy nhiên, màn tái xuất của Cha Eun Woo chắc chắn không chỉ nhận được sự chú ý vì lý do nghề nghiệp. Đầu năm nay, nam diễn viên từng trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi vướng nghi vấn liên quan đến khoản thuế lên tới hàng chục tỷ won. Ban đầu, truyền thông Hàn Quốc đưa tin anh bị yêu cầu truy thu khoảng 20 tỷ won tiền thuế thu nhập. Sau đó, con số được cho là khoảng 13 tỷ won.

Đầu tháng 8, phía Cha Eun Woo đã yêu cầu Tòa án Thuế xem xét lại quyết định tính thuế của Cơ quan Thuế Quốc gia. Trước những tranh cãi ngày càng lớn, phía nam diễn viên tuyên bố sẽ nghiêm túc tham gia các thủ tục liên quan đến thuế, đồng thời khẳng định sẽ khiêm tốn chấp nhận phán quyết cuối cùng của các cơ quan chức năng và hoàn thành trách nhiệm theo kết quả được đưa ra.

Ảnh: Sina

Ồn ào thuế ít nhiều đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Cha Eun Woo và từng khiến công chúng đặt câu hỏi về khả năng anh trở lại làng giải trí sau khi xuất ngũ. Thế nhưng, việc nam diễn viên vẫn chủ động cân nhắc những dự án mới cho thấy con đường hoạt động nghệ thuật của anh chưa có dấu hiệu bị đình trệ hoàn toàn.

Đáng chú ý nhất, Seorabeol Knife đang được xem là dự án có thể giúp Cha Eun Woo tạo nên một hình ảnh mới nếu anh chính thức xác nhận tham gia. Từ một mỹ nam thường xuyên đảm nhận những vai diễn có ngoại hình nổi bật, nam diễn viên sẽ có cơ hội thử sức với một câu chuyện xoay quanh ẩm thực và tình yêu dưới bàn tay của đạo diễn từng tạo nên thành công cho Ngự trù của bạo chúa.

Ảnh: MK

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Cha Eun Woo mới chỉ đang xem xét lời mời và chưa chính thức xác nhận tham gia Seorabeol Knife. Chính vì thế, thông tin về dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính, vẫn chưa được chốt. Nếu dự án thực sự trở thành phần tiếp theo trong vũ trụ Ngự Trù Của Bạo Chúa, việc Cha Eun Woo thay thế vị trí nam chính cùng một nữ chính mới chắc chắn sẽ tạo nên màn kết hợp được khán giả đặc biệt mong chờ.

Sau những tranh cãi liên quan đến thuế, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Cha Eun Woo có chọn Seorabeol Knife làm bước khởi động cho màn trở lại sau khi xuất ngũ hay sẽ lựa chọn một tác phẩm khác. Nếu xác nhận tham gia, dự án không chỉ là cơ hội để anh thử sức với màu sắc diễn xuất mới mà còn có thể trở thành phép thử quan trọng cho khả năng lấy lại thiện cảm của công chúng sau ồn ào thời gian qua.

Phản hồi của netizen:

- Ê-kíp sản xuất mùa 1 xịn xò (mạnh) lắm, nên nếu vẫn là ê-kíp đó tiếp tục sản xuất mùa 2 (mà chỉ thay đổi diễn viên chính) thì vẫn đáng kỳ vọng, mong chờ.

- Đi độ body trong quân ngũ về để đóng bạo chúa á. Mà còn tận 5-6 tháng nữa ổng mới xuất ngũ mà đoàn làm phim đã đặt gạch trước chờ ổng về rồi à.

- Thế bạo chúa là món ngon nhất rồi.

- Nếu nữ chính là Park Eun Bin thì hú hét nha, vẫn chưa thoát được The Wonderfools.

- Trời ơi, sắp được chiêm ngưỡng cái body 8 múi ở quân ngũ về của chồng yêu rồi.

- Cứ là Cha Eun Woo thì diễn như thế nào ngắm thôi cũng được.

Nguồn: Soompi

Ngọc Hà