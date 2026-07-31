Siêu thảm đỏ Rồng Xanh 2026: Yoona (SNSD) như công chúa "xé sách bước ra", Kim Seon Ho lộ diện với visual không ai tin nổi

Vào ngày 31/7, Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Series Awards) đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp châu Á. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Yoona (SNSD), Park Bo Young, Kim Seon Ho, Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok...

Thảm đỏ Rồng Xanh năm nay chứng kiến cả dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy, khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Trong số đó, Yoona nhận được "cơn mưa" lời khen khi xuất hiện trong chiếc váy be trang nhã nhưng đủ tôn lên vóc dáng hút mắt và visual chuẩn công chúa. Mỹ nhân SNSD đẹp trong mọi góc độ, không hổ danh nữ thần nhan sắc hàng đầu showbiz Hàn Quốc trong 2 thập kỷ qua. Về phía các nam thần, Kim Seon Ho gây chú ý khi lộ diện sau scandal trốn thuế chấn động. Anh vẫn điển trai hết chỗ chê, nở nụ cười ngọt ngào khiến khán giả "giận thì giận mà thương thì thương".

Yoona đẹp như công chúa "xé sách bước ra" trên thảm đỏ Rồng Xanh. Clip: X

Yoona gây ấn tượng từ giây phút bước xuống xe. Ảnh: Sports Chosun

Cô sánh đôi bên MC Jun Hyun Moo, đảm nhận vai trò host của lễ trao giải. Ảnh: Xportsnews

Mỹ nhân 36 tuổi diện váy màu be nhã nhặn, nhưng đủ tôn lên thân hình thon gọn hút mắt và nhan sắc nữ thần. Ảnh: Topstarnews

Nụ cười rạng rỡ của Yoona đủ làm trái tim khán giả tan chảy. Ảnh: Dispatch

Nhan sắc ngọt ngào của Yoona tỏa sáng trong mọi góc độ. Ảnh: SportsQ





Nguồn: Xportsnews