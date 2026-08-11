Lần đầu có mỹ nam Việt dám tự nhận giống Lee Min Ho, netizen nức nở “đẹp hơn là có thật”

Steven Nguyễn đang là một trong những cái tên nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay. Không chỉ ghi dấu bằng khả năng diễn xuất và thế mạnh ở những vai hành động, Steven Nguyễn còn sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao ấn tượng 1,78m. Thậm chí, visual nam tính đậm nét tài tử của Steven Nguyễn còn khiến người hâm mộ thường xuyên ví von anh là bản sao của nam tài tử đình đám xứ Hàn Lee Min Ho.

Steven Nguyễn. (Ảnh: FBNV)

Thực tế, Steven Nguyễn cũng không ngại ngùng hay né tránh trước sự ví von này. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về cảm xúc khi được đặt lên bàn cân so sánh với ngôi sao Vườn Sao Băng, nam diễn viên đã trả lời: "Thật ra ngại quá. Nói chung mấy bạn thương, mấy bạn nói như vậy, cũng không biết nói gì hơn, mấy bạn nói đúng rồi đó". Một câu trả lời vừa khiêm tốn vừa khéo léo và tự tin của anh khiến người hâm mộ thích thú, như thể nói rằng: mọi người đã thấy giống thì anh đồng ý.

Tuy ngại những Steven Nguyễn cũng nhận luôn. (Nguồn: TikTok)

Nhưng sự so sánh này không phải tự nhiên mà có. Đặt 2 nam thần cạnh nhau, người ta dễ dàng nhận thấy sự tương đồng ở khung xương chuẩn điện ảnh, nét mặt góc cạnh, sống mũi cao và thần thái đĩnh đạc. Thậm chí, nhiều người cho rằng nếu Lee Min Ho nổi tiếng với vẻ ngoài thanh lịch, mang khí chất của một nam thần bước ra từ ngôn tình thì Steven Nguyễn lại gây ấn tượng bằng nét đẹp mạnh mẽ, rắn rỏi hơn.

Thể hình săn chắc cũng là một lợi thế lớn giúp anh dễ dàng tạo cảm giác của một người đàn ông mạnh mẽ. Nên trước sự ví von này, netizen Việt cũng không tiếc lời khen cho visual của Steven Nguyễn, thậm chí còn cho rằng ngoại hình anh có phần nhỉnh hơn nam thần xứ kim chi.

Steven Nguyễn và Lee Min Ho. (Ảnh: FBNV)

Bình luận của netizen: - Anh đẹp trai hơn Lee Min Ho luôn nhé - Nhìn nam tính thật. Đẹp hơn Lee Min Ho nha - Anh này ảnh đẹp trai mê ảnh từ phim Bi Long, sự nam tính của đàn ông rất cuốn hút - Quăng miếng chất lượng quá - Body ổng đẹp, khoác lên bộ quân nhân càng toát lên vẻ lạnh lùng, nam tính, chuẩn soái ca Việt Nam - Ủa tôi không phải fan ông này nhưng tôi thấy ổng đẹp hơn Lee Min Ho mà

Đằng sau một ngoại hình sáng giá và hào quang của hiện tại là cả một hành trình nỗ lực bền bỉ của chàng trai sinh năm 1991. Tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, Steven Nguyễn bén duyên với nghệ thuật từ niềm đam mê cháy bỏng nhưng con đường thi cử ban đầu lại gặp không ít trắc trở khi anh từng thi trượt vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Không từ bỏ ước mơ, anh quyết định theo học hệ cao đẳng của trường để tiếp tục rèn giũa kỹ năng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nam diễn viên. (Ảnh: FBNV)

Những năm đầu sự nghiệp, Steven Nguyễn chủ yếu đóng các vai phụ và phim ngắn để tích lũy kinh nghiệm. Tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả chú ý mạnh mẽ qua hình ảnh gai góc, phong trần trong loạt web-drama hành động như Bi Long Đại Ca. Bước ngoặt lớn nhất đưa anh lên một tầm cao mới là Mưa Đỏ. Vai diễn Quang đã giúp anh chứng minh năng lực diễn xuất thực lực và đưa anh trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu màn ảnh Việt hiện tại.

Vai diễn trong Mưa Đỏ đưa anh đến gần hơn với khán giả. (Ảnh: NSX)

Khoảng một năm trở lại đây, cả sự nghiệp lẫn nhan sắc của Steven Nguyễn đều thăng hạng vượt bậc. Nam diễn viên đang giữ vững vị thế là một trong những tài tử đắt show bậc nhất showbiz Việt khi liên tục lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất lớn. Chỉ tính riêng trong vòng một năm qua, Steven Nguyễn đã chứng minh năng suất làm việc đáng nể khi liên tiếp tham gia vào 8 dự án phim ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình, tiêu biểu có thể kể đến Không Giới Hạn, Trại Buôn Người, Người Mẹ Xấu, Chị Chị Em Em 3...