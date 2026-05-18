Clip sốc tại Cannes 2026: Yoona "bật mode" hủy diệt ống kính tử thần, nào ngờ bị đuổi đến tận 3 lần trên thảm đỏ?

Đến nay, Liên hoan phim Cannes 2026 danh giá đã diễn ra được 6 ngày, với rất nhiều ngôi sao hàng đầu từ Âu sang Á đã đổ bộ sự kiện. Tâm điểm thảm đỏ hôm nay chính là Yoona (SNSD). Trong lần thứ 2 đặt chân đến liên hoan phim tầm cỡ thế giới, Yoona mặc váy trắng bồng bềnh, đeo trang sức kim cương đắt giá. Với nét đẹp thanh thuần, làn da trắng sáng và thần thái cuốn hút, Yoona "chấp" luôn ống kính hung thần Getty Images.

Bên cạnh những lời khen cho sắc vóc của nữ idol, cư dân mạng còn truyền tay nhau đoạn clip Yoona bị nhân viên ban tổ chức nhắc nhở trên thảm đỏ Cannes. Cô đi 60m thảm, nhưng bị người của sự kiện đuổi khéo, hối thúc di chuyển đến 3 lần. Theo cư dân mạng, lý do Yoona liên tục bị nhắc nhở trên thảm đỏ Cannes có thể là do cô mặc váy áo cồng kềnh nhưng di chuyển được vài 3 bước đã dừng lại chụp ảnh. Điều này dễ gây ra tình trạng ùn ứ trên khu vực thảm đỏ. Chưa kể, Yoona còn không phải nghệ sĩ VVIP của Cannes năm nay. Cô đi thảm đỏ theo slot đại sứ thương hiệu. Theo quy định của Cannes, nghệ sĩ và khách mời dự sự kiện theo diện đi xem phim như nữ idol Hàn Quốc chỉ có 30-60 giây để đi hết thảm đỏ.

Yoona (SNSD) đẹp tựa nữ thần qua ống kính của fan trên thảm đỏ Cannes 2026. Clip: X

Mỹ nhân 36 tuổi diện váy trắng bồng bềnh tựa cô dâu, kết hợp cùng trang sức kim cương đắt giá. Ảnh: Getty Images

Yoona tỏa sáng trong mọi góc độ ở thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Kiểu trang điểm tự nhiên và mái tóc buông xõa đủ tôn lên nhan sắc ngọt ngào của nữ thần Kpop. Ảnh: Getty Images.

Đến "hung thần" Getty Images cũng "đầu hàng" trước visual không khuyết điểm của mỹ nhân xứ Hàn. Ảnh zoom cận gương mặt cho thấy gương mặt không tỳ vết, trẻ trung của Yoona. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, trên thảm đỏ Cannes, Yoona đã bị đuổi lần 1...

... lần 2...

... và lần 3. Ảnh: Weibo.

Vào năm 2024, khi tham dự Cannes lần đầu, Yoona cũng bị nhân viên ban tổ chức nhắc nhở vì di chuyển quá chậm trên cầu thang thảm đỏ, lần lữa không chịu tiến vào khu vực rạp chiếu phim.

Lúc đó, nữ idol liên tục ngoái đầu, xoay người muốn dừng lại tạo dáng trên khu vực cầu thang thảm đỏ Cannes. Ngay lập tức, không chỉ 1 mà có đến 2 nhân viên, đã tiến đến chỗ Yoona, ra hiệu yêu cầu nữ ca sĩ tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, Yoona vẫn cố gắng quay lại phía sau vẫy tay chào khiến nữ nhân viên phải lên tiếng nhắc nhở, dắt Yoona di chuyển nhanh vào rạp chiếu phim. Sau khi bị nhắc nhở, người hỗ trợ Yoona đã phân bua cho nữ idol Kpop nhưng vẫn bị phía ban tổ chức thẳng thừng khước từ, không cho sao nữ tiếp tục đứng lại chụp ảnh.

Tại Cannes 2024, do di chuyển quá chậm lại thường hay ngoái đầu về sau chào khán giả và tương tác với ống kính, Yoona bị 1 nữ nhân viên ban tổ chức nhắc nhở, theo sát để dắt cô rời thảm đỏ nhanh chóng. Ảnh: Weibo.

Khoảnh khắc Yoona bảo vệ Cannes đuổi trong cả 2 lần tham dự thảm đỏ sự kiện nhận nhiều ý kiến bàn luận từ cư dân mạng. Qua đó có thể thấy tại Liên hoan phim Cannes không nghệ sĩ nào có đặc quyền nán lại thảm đỏ quá lâu. Họ phải tuân thủ sự điều phối của ban tổ chức để tránh trường hợp ai cũng muốn đứng lại tạo dáng dẫn đến tình trạng ùn tắc ở khu vực thảm đỏ.

Tờ Metro từng ví đôi mắt của các nhân viên ban tổ chức Cannes như "đôi mắt diều hâu". Họ quan sát rất nhanh hành động của các vị khách. Chỉ cần khách mời có dấu hiệu di chuyển chậm chạp, lơ đễnh hay có những động tác thừa như liên tục xoay người, di chuyển đoạn ngắn đã dừng lại như Yoona, họ sẽ ngay lập tức bị nhân viên túc trực trên thảm đỏ "tuýt còi". Do đó, nghệ sĩ và khách mời khi đi thảm đỏ Cannes cần ứng xử chuyên nghiệp, lịch thiệp từ phục trang cho tới cách thức di chuyển, đi đứng.

Là sao hạng A xứ Hàn, nhưng đi sự kiện quốc tế Yoona vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật đi thảm đỏ của BTC. Ảnh: X.

Nguồn: Weibo, KoreaBoo