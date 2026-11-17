Theo Sina, sau bộ ảnh tạp dề hở lưng bị chê phản cảm và phải gỡ khỏi mạng xã hội, Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Lần này là vụ kiện liên quan đến tài khoản của một cô bé 14 tuổi.

Cô bé kể rằng mình chưa tròn 13 tuổi khi chia sẻ các bài đăng về những lùm xùm của nữ diễn viên. Em nói chỉ theo dõi, bình luận ôn hòa, không chửi bới. Thế nhưng theo lời em, cha và ông nội lại bị kiện, với khoản yêu cầu bồi thường 150.000 NDT (khoảng 540 triệu đồng).

Sau bộ ảnh tạp dề gây tranh cãi đến mức phải xóa đi, Ngu Thư Hân tiếp tục vướng vào những ồn ào gây xôn xao cả cõi mạng

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc chất vấn vì sao Ngu Thư Hân kiện gia đình một thiếu nữ, trong khi những cáo buộc từ nghệ sĩ, blogger và các nhân vật có ảnh hưởng suốt hơn 1 năm qua vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng. Thậm chí, một số người cho rằng cô chỉ mạnh tay với những người dùng mạng ít tiếng nói.

Vụ việc ầm ĩ tới nỗi ngay giữa đêm khuya lúc 1h ngày 17/11, phòng làm việc của Ngu Thư Hân đã lên bài đính chính, cho biết đã uỷ quyền luật sư hoà giải với phía cô bé. Dẫu vậy, một người tự nhận từng đại diện pháp lý cho bên bị kiện lập tức lên tiếng chất vấn. Người này khẳng định chưa từng nhận được đề nghị chấp thuận hòa giải trong giai đoạn từ tháng 3/2026 - 8/2026 (vụ việc đã kéo dài hơn 1 năm trời).

Nhiều ồn ào nhưng không xử lý thỏa đáng, giờ đây lại đi kiện gia đình bé gái 14 tuổi, cách phòng làm việc của Ngu Thư Hân làm việc thực sự đáng bị đặt dấu hỏi?

Hai lời thuật khác nhau hoàn toàn khiến dân mạng nghi ngờ ê-kíp nữ diễn viên đang cố xoa dịu dư luận bằng thông tin thiếu chính xác, hoặc có khâu trung gian không truyền đạt đề nghị hòa giải. Hiện chưa có căn cứ để kết luận bên nào nói dối.

Hiện sự việc vẫn chưa ngã ngũ nhưng đang khiến hình ảnh của Ngu Thư Hân trong mắt công chúng trở nên xấu hơn. Vốn dĩ, mỹ nhân sinh năm 1995 vốn được yêu mến với hình tượng trong sáng, ngọt ngào xây dựng qua các bộ phim Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Thương Lan Quyết và Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người.

Năm 2024, cô bùng nổ nhờ Nhà Hàng Trung Hoa mùa 8 và thành công của Vĩnh Dạ Tinh Hà khi tái hợp Đinh Vũ Hề. Đây có thể nói là giai đoạn đỉnh cao danh tiếng của Ngu Thư Hân. Tuy nhiên không ai ngờ rằng bước sang năm 2025, mọi chuyện bắt đầu thay đổi quá nhanh.

Danh tiếng của Ngu Thư Hân chạm đỉnh với Vĩnh Dạ Tinh Hà chiếu cuối năm 2024, nhưng sau đó mọi chuyện đã đảo chiều quá nhanh.

Từ phim Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông, diễn xuất của cô bị chê bai. Song Quỹ đóng cùng Hà Dữ tiếp tục gây tranh luận vì có những phân cảnh nhạy cảm, thậm chí bị coi là có phần dung tục. Xán Như Phồn Tinh hợp tác với Trần Tĩnh Khả cũng nhận ý kiến trái chiều về chất lượng và không tạo nên sự bùng nổ như kỳ vọng.

Ngoài màn ảnh, Ngu Thư Hân từng bị chỉ trích vì diện váy xanh nổi bật tại sự kiện iQIYI ở Thái Lan năm 2025, đúng thời gian quốc gia này để tang Hoàng thái hậu. Trương Hạo Nguyệt từng công khai cáo buộc Ngu Thư Hân bắt nạt mình trong chương trình truyền hình. Thậm chí mới đây, chính Trương Hạo Nguyệt cũng đã livestream phân tích vụ kiện gia đình bé gái 14 tuổi của Ngu Thư Hân.

Những dự án phim mới của Ngu Thư Hân có nguy cơ bị ảnh hưởng thành tích phát sóng nếu những ồn ào bên ngoài màn ảnh không được giải quyết thỏa đáng.

Giờ đây, những ồn ào mới khiến công chúng đặt câu hỏi về cách Ngu Thư Hân và đội ngũ làm việc, từ chuyện đi kiện gia đình của cô bé 14 tuổi cho đến cách xử lý khủng hoảng. Bởi lẽ, ai cũng thấy rõ ràang rằng càng ngày danh tiếng của nữ diễn viên càng bị tổn hại nhiều hơn. Và nếu không sớm giải quyết dứt điểm những ồn ào, chúng hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới thành tích phát sóng những bộ phim mới của cô.