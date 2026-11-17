Theo số liệu Box Office Vietnam, phim điện ảnh Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày với doanh thu hơn 42 tỷ đồng, sau chưa đầy 1 tuần ra rạp.

Khai thác chủ đề quen thuộc về mâu thuẫn giữa các thế hệ, tác phẩm ghi điểm nhờ diễn xuất của cặp đôi Hồng Đào và Phương Anh Đào. Tuy nhiên, phim vẫn bị nhận xét là không có nhiều điểm mới trong kịch bản.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Vũ Ngọc Đãng vẫn đang đi vào lối mòn quen thuộc. Phim bộc lộ hạn chế trong cách kể chuyện, với nhiều phân đoạn mang nặng màu sắc truyền hình.

Phim “Ngày con còn mẹ” bị nhận xét vẫn mang hơi hướng truyền hình.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Vũ Ngọc Đãng nói rằng các đạo diễn, đặc biệt là người làm nghề lâu năm, không sợ phim mình dở bằng sợ phim mình cũ. Tuy nhiên, dù có thay đổi đến đâu, mỗi đạo diễn vẫn cần giữ lại phong cách riêng để khán giả có thể nhận ra dấu ấn và định vị thương hiệu của mình.

Anh cho rằng với Ngày con còn mẹ, khán giả vẫn sẽ thấy một Vũ Ngọc Đãng ấm áp, nhân văn, giàu tình cảm và cảm xúc, với những khung cảnh gia đình, mẹ con gần gũi, dễ thương. Điểm khác biệt của anh nằm ở nhịp điệu, tiết tấu và không khí mới mẻ của bộ phim. Trước đây, khán giả chưa có nhiều dịp thấy Vũ Ngọc Đãng làm phim hài, nhưng lần này mọi người sẽ bắt gặp một Vũ Ngọc Đãng hài hước, trẻ trung và hiện đại hơn trong từng cảnh quay.

“Phim vẫn là câu chuyện quen thuộc, đặt trong bối cảnh gia đình gần gũi, nhưng cách thể hiện lại mới mẻ, từ nhịp điệu cho đến không khí và cách kể chuyện. Tôi tin khán giả đâu đó vẫn thấy những thay đổi rất rõ nét của Vũ Ngọc Đãng trong bộ phim này” , anh chia sẻ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm.

Trước câu hỏi muốn làm phim theo thị hiếu của khán giả hay ưu tiên giữ dấu ấn cá nhân, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói anh muốn làm thứ bản thân yêu thích, nhưng những bộ phim đó đồng thời phải ăn khách, tiếp cận được càng nhiều khán giả càng tốt: “Khi làm điện ảnh, tôi đang sử dụng tiền của nhà đầu tư để sản xuất. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân, thỏa mãn cái tôi riêng mà không quan tâm đến khán giả thì tôi cho rằng đó là thiếu trách nhiệm, thậm chí có phần vô đạo đức. Người đạo diễn phải có trách nhiệm với nguồn vốn của nhà đầu tư, với khán giả và cả chính bản thân mình, để không đánh mất dấu ấn riêng” .

Theo đạo diễn, một bộ phim cần đáp ứng được cả ba yếu tố. Thứ nhất, đó phải là tác phẩm mình thực sự muốn làm và yêu thích. Thứ hai, phải có trách nhiệm với tiền bạc của nhà đầu tư, tức là làm sao để bộ phim có thể thu hồi vốn và mang lại lợi nhuận. Cuối cùng, tác phẩm phải được khán giả đón nhận, càng có đông người yêu thích càng tốt.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và dàn diễn viên chính của phim.

Trong tương lại, Vũ Ngọc Đãng cũng muốn thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Thời gian tới, anh sẽ làm một bộ phim về chiến tranh, mảng hoàn toàn mới đối với đạo diễn.

“Khi có thể làm thêm nhiều thể loại, cơ hội nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn. Điều này cũng giống như một ca sĩ có thể hát nhiều dòng nhạc thì sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Với tôi, đó không chỉ là cơ hội mà còn là những trải nghiệm rất thú vị. Vì vậy, ngoài phim gia đình, tôi thực sự muốn chứng minh rằng mình có thể làm tốt nhiều thể loại khác”, anh khẳng định.