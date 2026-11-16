Tối ngày 15/11, Ngu Thư Hân đăng tải trên trang Weibo cá nhân loạt ảnh chụp trước gương mang chủ đề nhà bếp. Trong khung hình, nữ diễn viên đội mũ lưỡi trai hồng, diện quần dài ống rộng phối cùng một chiếc tạp dề màu kem có phần dây buộc hồng bản mảnh, để lộ hoàn toàn tấm lưng trần và hai bên mạn sườn do không mặc áo bên trong. Được biết, mẫu tạp dề này đến từ thương hiệu nội địa ZAZAZARI với mức giá bán lẻ 159 Nhân dân tệ (khoảng 550.000 đồng).

Loạt ảnh diện tạp dề buộc dây hở trọn tấm lưng trần không kèm áo trong của Ngu Thư Hân gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Sau khi lên sóng, bài đăng lập tức vấp phải luồng ý kiến trái chiều dữ dội, thậm chí nhiều người hâm mộ lâu năm cũng để lại bình luận khuyên nữ diễn viên nên gỡ bỏ hình ảnh để tránh bị truyền thông và dư luận công kích.

Đến ngày 16/11, Ngu Thư Hân đã lặng lẽ xóa bài viết này. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó khi trên nền tảng Xiaohongshu xuất hiện hàng loạt bài đăng từ các fan nhỏ tuổi, bao gồm cả nhóm người hâm mộ thuộc thế hệ 10x, thi nhau học theo cách mặc "tạp dề không nội y" của thần tượng. Đáng chú ý, nhiều tài khoản cho biết hình ảnh bắt chước phong cách này đã bị hệ thống kiểm duyệt của nền tảng đánh dấu vi phạm vì liên quan đến nội dung gợi dục, dẫn đến tình trạng bóp tương tác.

Hình ảnh tổng hợp được cho là từ nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi, bao gồm cả nhóm fan thế hệ 10x, bắt chước phong cách mặc tạp dề không áo của thần tượng trên nền tảng Xiaohongshu.

Trước làn sóng tranh cãi, đông đảo khán giả trung lập cho rằng vấn đề không nằm ở việc Ngu Thư Hân mặc hở hay khoe da thịt, bởi các thiết kế áo hai dây hay đầm hở lưng vốn rất phổ biến trong giới giải trí. Điểm khiến công chúng cảm thấy gượng gạo chính là tính chất riêng tư của chiếc tạp dề. Trong văn hóa đại chúng, hình ảnh mặc tạp dề trực tiếp lên cơ thể trần trụi thường gắn liền với những liên tưởng nhạy cảm. Nhiều ý kiến nhận định phong cách này không phù hợp với một nghệ sĩ sắp bước sang tuổi 31 và đang sở hữu lượng lớn người hâm mộ ở độ tuổi vị thành niên như Ngu Thư Hân.

Trên Weibo, nhiều bình luận nhận xét cách diện tạp dề này dễ gây liên tưởng nhạy cảm, đồng thời khuyên nữ diễn viên nên sớm gỡ bỏ hình ảnh.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm đến gian hàng chính thức của thương hiệu ZAZAZARI để kiểm chứng. Dù trong bộ ảnh quảng bá của hãng có đăng tải nhiều cách phối đồ khác nhau, bao gồm cả hình ảnh người mẫu diện tạp dề để trần lưng, nhưng khi người mua nhắn tin hỏi trực tiếp bộ phận chăm sóc khách hàng rằng liệu có thể mặc riêng chiếc tạp dề này mà không mặc áo bên trong hay không, phía nhãn hàng đã phản hồi thẳng thắn rằng không khuyến khích khách hàng mặc theo cách đó. Chi tiết này càng khiến cuộc thảo luận trên mạng xã hội trở nên sôi nổi hơn.

Hình ảnh quảng bá từ thương hiệu ZAZAZARI bao gồm cả cách mặc giống Ngu Thư Hân.

Khi được hỏi về việc mặc riêng chiếc tạp dề mà không có áo bên trong, bộ phận chăm sóc khách hàng của ZAZAZARI thẳng thắn phản hồi không khuyến khích cách phối này.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người hâm mộ Ngu Thư Hân lên tiếng bênh vực mạnh mẽ, cho rằng công chúng đang áp đặt tiêu chuẩn kép lên nữ nghệ sĩ. Nhiều bình luận chỉ ra rằng các sao nam hoàn toàn có thể cởi áo khoe vai hay cơ bắp trước ống kính mà vẫn được khen ngợi, trong khi một nữ diễn viên diện trang phục hở lưng lại bị phán xét khắt khe về đạo đức ăn mặc. Nhóm khán giả ủng hộ nhấn mạnh quyền tự do thời trang của phụ nữ, cho rằng cách phối đồ của Ngu Thư Hân mang tinh thần trẻ trung, tôn vinh đường nét cơ thể khỏe khoắn chứ không hề mang ý đồ xấu.

Để củng cố lập luận dưới góc độ chuyên môn, người hâm mộ còn dẫn chứng loạt thiết kế lấy cảm hứng từ tạp dề từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế như bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Miu Miu. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân so sánh, giới mộ điệu chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về mặt cấu trúc và bối cảnh sử dụng.

Các mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ tạp dề trên đường băng cao cấp thường được xử lý phom dáng như một chiếc váy hoàn chỉnh, đính kết cầu kỳ và luôn được phối lớp (layering) bài bản cùng chân váy da, khăn cổ hoặc áo bên trong. Ngược lại, trang phục của Ngu Thư Hân thực chất là một chiếc tạp dề vải cotton mỏng nhẹ phục vụ mục đích cơ bản, khi diện trực tiếp trên cơ thể trần trong bối cảnh chụp ảnh trước gương dễ tạo cảm giác phô phang, từ đó dẫn đến những góc nhìn đối lập khó dung hòa từ dư luận.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ tạp dề trên sàn diễn thời trang quốc tế thường được xử lý phom dáng như váy hoàn chỉnh và phối lớp chỉn chu cùng chân váy, phụ kiện làm nổi bật ý đồ thời trang.

Thực tế, việc diện trang phục táo bạo, khoe trọn tấm lưng trần hay bờ vai mảnh mai không phải là thử nghiệm nhất thời mà vốn là phong cách gắn liền với hình ảnh của Ngu Thư Hân suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu theo đuổi hình ảnh ngây thơ - gợi cảm tại làng giải trí Hoa ngữ. Từ thảm đỏ các sự kiện giải trí cho đến loạt ảnh đời thường đăng tải trên mạng xã hội, mỹ nhân Thương Lan Quyết thường xuyên ưu tiên các mẫu đầm dạ hội hở trọn mảng lưng, áo yếm buộc dây hay những thiết kế croptop mang hơi hướng Y2K để tôn lên lợi thế hình thể và làn da trắng sáng, nhưng thường xuyên chạm đến ranh giới nhạy cảm trong mắt một bộ phận khán giả.

Ngu Thư Hân đặc biệt dành tình cảm cho những món đồ giúp cô khoe tấm lưng trần.

Ảnh: Weibo, Internet