Tỉnh Bách Nhiên, Lâm Nhất, Ngu Thư Hân góp mặt đường đua phim tháng 11

Tháng 11 hứa hẹn là khoảng thời gian sôi động với khán giả yêu phim Hoa ngữ khi nhiều dự án được mong đợi rục rịch lên sóng. Sự trở lại của Tỉnh Bách Nhiên, Lâm Nhất, Vương Hạc Đệ cùng những gương mặt quen thuộc như Ngu Thư Hân, Trương Tịnh Nghi tạo nên đường đua đa dạng về thể loại và màu sắc. Không chỉ tập trung vào ngôn tình và tiên hiệp, danh sách phim dự kiến còn có những tác phẩm khai thác đề tài tội phạm kinh tế, giám định ADN và tâm lý gia đình.

Cốc vũ

Tỉnh Bách Nhiên trong vai cán bộ điều tra thuế luôn đấu tranh chống tội phạm kinh tế. (Ảnh chụp màn hình)

Dự kiến lên sóng ngày 5/11 khung giờ vàng CCTV-8, Cốc Vũ là một trong những dự án đáng chú ý nhất tháng. Bộ phim có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tụng Văn và Tôn Nghệ Châu, khai thác những góc khuất của tội phạm kinh tế, trốn thuế và tham nhũng. Thay vì xây dựng cuộc đối đầu đơn giản giữa thiện và ác, tác phẩm hướng đến những tuyến nhân vật phức tạp, với nhiều lựa chọn và mâu thuẫn đạo đức.

Màn kết hợp giữa Tỉnh Bách Nhiên và Trương Tụng Văn được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn diễn xuất. Với đề tài gắn với công lý và lợi ích quốc gia, Cốc vũ cũng mở rộng lựa chọn cho khán giả yêu thích dòng phim chính kịch điều tra.

Gấp ánh trăng

Sự kết hợp giữa Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu được nhiều khán giả mong chờ. (Ảnh chụp màn hình)

Một màu sắc khác của tháng 11 là Gấp Ánh Trăng, dự kiến phát sóng từ ngày 5/11 với 27 tập. Phim có sự tham gia của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ. Đây là phần cuối trong bộ ba tác phẩm thường được gọi là “Nam Vu tam bộ khúc”, bên cạnh Vụng trộm không thể giấu và Khó dỗ dành. Tác phẩm khai thác những rung động tuổi trẻ, sự tự ti và hành trình chữa lành. Sức hút của phim không chỉ đến từ cặp diễn viên chính mà còn từ kỳ vọng của khán giả dành cho phần kết của bộ ba chuyển thể ngôn tình nổi tiếng.

Hôm nay có mưa bóng mây

Hai diễn viên chính của phim Hôm nay có mưa bóng mây. (Ảnh chụp màn hình)

Hôm nay có mưa bóng mây có sự tham gia của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, thuộc thể loại thanh xuân, chữa lành. Phim dự kiến phát sóng từ ngày 6/11/2026, vào lúc 11h hằng ngày.

Nhân vật Trịnh Vũ, nữ sinh ngành sinh học 20 tuổi, phải cân bằng việc làm thêm, cạnh tranh học bổng và chi phí điều trị cho người mẹ đang sống trong trạng thái thực vật. Trong khi đó, Trần Nghiên Chu, 21 tuổi, là sinh viên xuất sắc từng tạm nghỉ học sau khi anh trai qua đời. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, anh mang trong mình những tổn thương tâm lý và bệnh tim. Hai người trở thành đối thủ cạnh tranh học bổng Sức sống, đồng thời được ghép đội trong một dự án hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp. Những lần đối đầu tại phòng thí nghiệm dần giúp họ hiểu hơn về hoàn cảnh và những tổn thương của nhau. Từ cạnh tranh, Trịnh Vũ và Trần Nghiên Chu từng bước học cách đồng hành, mở ra câu chuyện về tình cảm, sự thấu hiểu và khả năng chữa lành trong những năm tháng tuổi trẻ.

Vân Sơ lệnh

Ngu Thư Hân trở lại với dạng vai diễn cổ trang quen thuộc. (Ảnh chụp màn hình)

Dự kiến phát sóng ngày 12/11, Vân Sơ lệnh đưa Ngu Thư Hân vào câu chuyện cổ trang về trùng sinh và báo thù. Vân Sơ (Ngu Thư Hân đóng) là người phụ nữ từng yêu sai, tin nhầm và phải trả giá bằng cả gia tộc. Trở lại thời điểm định mệnh, nàng quyết tâm sống cuộc đời khác để thay đổi vận mệnh.

Trong phim, nữ diễn viên thử sức với hình tượng nhân vật có chiều sâu tâm lý, mưu lược và quyết đoán hơn những vai diễn trước đây. Bạn diễn của cô trong phim là Trương Vân Long. Tác phẩm Vân Sơ lệnh có 24 tập, theo đuổi nhịp kể nhanh và những tình tiết đấu trí liên tiếp. Phần phục trang được thực hiện bởi đội ngũ từng tham gia Vân chi vũ, tạo thêm kỳ vọng về tính thẩm mỹ của bộ phim.

Biểu muội vạn phúc

Tống Tổ Nhi và Trần Hâm Hải kết hợp trong phim Biểu muội vạn phúc. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bồng Lai Khách, Biểu muội vạn phúc có sự tham gia của Tống Tổ Nhi trong vai Chân Gia Phù và Trần Hâm Hải trong vai Bùi Hữu An.

Phim lấy bối cảnh thời kỳ chính sách cấm biển nghiêm ngặt khiến nhiều vùng suy tàn, trong khi Trường Lạc vẫn phát triển nhờ vị trí ven biển và hoạt động thương nghiệp. Sự phồn thịnh này cũng khiến địa phương trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ hải tặc Oa khấu. Bùi Hữu An, chỉ huy phó trẻ tuổi của Thần Cơ Doanh, được triều đình cử đến Trường Lạc để giám sát việc chế tạo vũ khí và hỗ trợ phòng thủ ven biển. Trong một trận hải chiến, anh gặp Chân Gia Phù, cô gái thuộc gia tộc nổi tiếng với nghề chế tạo pháo hoa. Khi biết Gia Phù bị ép gả, Hữu An đề nghị lập hôn ước giả để giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân bị sắp đặt. Từ đây, cả hai cùng đối mặt với hiểm nguy trên biển và những âm mưu nơi triều chính. Tình cảm giữa họ dần nảy nở qua những thử thách của thời cuộc.