Mỗi khi mùa hè đến, các loại trái cây mọng nước luôn trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Nếu dưa hấu từ lâu đã được xem là "ngôi sao giải nhiệt", thì dưa lưới những năm gần đây cũng ngày càng được ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

Không chỉ giúp giải khát hiệu quả, dưa lưới còn chứa hàm lượng nước rất cao, ít calo và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là lý do loại quả này thường xuất hiện trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Loại trái cây ngọt nhưng không quá nhiều calo

Nhiều người thường e ngại những loại trái cây có vị ngọt vì lo ngại lượng đường và calo cao. Tuy nhiên, dưa lưới lại là trường hợp khá đặc biệt.

Theo dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g dưa lưới chỉ cung cấp khoảng 34 kcal. Con số này thấp hơn đáng kể so với nhiều món ăn vặt phổ biến và tương đương một số loại trái cây ít năng lượng khác.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thưởng thức vài miếng dưa lưới mà không phải quá lo lắng về lượng calo nạp vào cơ thể.

Vị ngọt đặc trưng của dưa lưới chủ yếu đến từ các loại đường tự nhiên, trong đó có fructose. Đây là loại đường tạo cảm giác ngọt rõ hơn khi được làm lạnh. Chính vì vậy, dưa lưới sau khi được ướp mát thường mang đến cảm giác ngon miệng và sảng khoái hơn.

Không ít chuyên gia dinh dưỡng cho rằng dưa lưới là lựa chọn phù hợp cho những người muốn hạn chế đồ ngọt chế biến sẵn nhưng vẫn cần một món ăn giúp thỏa mãn vị giác.

Hơn 90% là nước, hỗ trợ bù nước hiệu quả trong ngày hè

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước do đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Khi đó, việc bổ sung nước không chỉ đến từ nước uống mà còn từ thực phẩm hàng ngày.

Dưa lưới được xem là một trong những loại trái cây có khả năng hỗ trợ cấp nước rất tốt nhờ hàm lượng nước chiếm hơn 90% trọng lượng quả.

Bên cạnh nước, dưa lưới còn chứa các chất điện giải tự nhiên như kali. Đây là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng dịch thể, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh.

Vào những ngày nắng nóng kéo dài, một phần dưa lưới mát lạnh không chỉ giúp giảm cảm giác khát mà còn góp phần bù lại lượng chất lỏng cơ thể đã mất.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc bổ sung đủ nước mỗi ngày là yếu tố quan trọng giúp duy trì các chức năng sống, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và giảm nguy cơ mất nước trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Ngoài khả năng giải nhiệt, dưa lưới còn là nguồn cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Trong đó, nổi bật nhất là vitamin A dưới dạng beta-carotene - hợp chất tạo nên màu vàng cam đặc trưng của phần thịt quả.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực, duy trì sức khỏe của da và niêm mạc, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, dưa lưới cũng chứa lượng vitamin C đáng kể. Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein quan trọng đối với làn da, mạch máu và mô liên kết.

Một số nghiên cứu còn cho thấy chế độ ăn giàu trái cây và rau củ chứa vitamin C có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Không ít người đang giảm cân thường phân vân có nên ăn trái cây ngọt hay không. Thực tế, với dưa lưới, câu trả lời là có thể nếu sử dụng hợp lý. Nhờ hàm lượng nước cao và năng lượng thấp, dưa lưới giúp tạo cảm giác no tương đối tốt mà không làm tăng đáng kể tổng lượng calo trong ngày.

Đặc biệt, thay vì lựa chọn bánh ngọt, trà sữa hay các món ăn vặt giàu đường tinh luyện, một phần dưa lưới có thể trở thành lựa chọn lành mạnh hơn cho những lúc thèm đồ ngọt.

BS.CKII Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống rằng trái cây tươi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, người dân nên ưu tiên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép để tận dụng tối đa lượng chất xơ tự nhiên.

Với dưa lưới, việc ăn trực tiếp cũng giúp cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất và kéo dài cảm giác no hơn so với các loại nước ép hoặc sinh tố có thêm đường.

Dưa lưới có tốt cho tim mạch?

Một trong những điểm cộng đáng chú ý của dưa lưới là hàm lượng kali tương đối dồi dào. Kali là khoáng chất có vai trò cân bằng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Chế độ ăn giàu kali từ rau củ và trái cây từ lâu đã được các chuyên gia khuyến khích như một phần của lối sống lành mạnh.

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa có trong dưa lưới cũng góp phần bảo vệ tế bào khỏi tình trạng stress oxy hóa - yếu tố được cho là liên quan đến nhiều bệnh lý mạn tính.

Dù không phải là "siêu thực phẩm" hay thuốc chữa bệnh, nhưng việc bổ sung dưa lưới vào chế độ ăn cân bằng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Cách chọn dưa lưới ngon và bảo quản đúng cách

Để tận dụng tối đa hương vị và giá trị dinh dưỡng của dưa lưới, việc lựa chọn đúng quả chín tự nhiên là rất quan trọng.

- Khi mua dưa lưới, nên ưu tiên những quả có lớp vân nổi rõ trên vỏ, hình dáng cân đối và không bị dập nát. Dưa chín thường có mùi thơm nhẹ ở phần cuống.

- Khi cầm trên tay, quả có cảm giác chắc, nặng hơn so với kích thước thường là quả nhiều nước và chất lượng tốt.

Dưa nguyên quả có thể bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi cắt, nên bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đựng chuyên dụng rồi đặt trong ngăn mát tủ lạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng dưa đã cắt trong vòng 2 - 3 ngày để đảm bảo độ tươi ngon và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Không phải ai cũng nên ăn quá nhiều

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, dưa lưới vẫn chứa lượng đường tự nhiên nhất định. Vì vậy, người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên sử dụng với lượng phù hợp theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Ngoài ra, việc ăn quá nhiều bất kỳ loại trái cây nào cũng có thể làm mất cân bằng khẩu phần ăn hàng ngày.

Dưa lưới không phải là "thần dược", nhưng với vị ngọt dễ chịu, hàm lượng nước dồi dào, ít calo và giàu dưỡng chất, đây vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho những ngày hè nóng bức. Không chỉ giúp giải khát, loại quả này còn góp phần bổ sung vitamin, khoáng chất và hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh trong mùa nắng nóng.