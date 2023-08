Ngôi trường mầm non Chất lượng cao ở quận Long Biên: Tổng diện tích gần 9.000 m2, tuyển sinh cả quận huyện lân cận

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, Hà Nội có tổng cộng 19 trường chất lượng cao, bao gồm cả trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; cả trường công lập và ngoài công lập. Tại quận Long Biên có 3 trường, gồm 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học. Một trong số đó là trường Mầm non Chất lượng cao Đô thị Việt Hưng.

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, trẻ được học chương trình đa dạng

Trường Mầm non Chất lượng cao Đô thị Việt Hưng được thành lập theo Quyết định số 8090/QĐ-UB ngày 28/10/2014 của UBND quận Long Biên. Nằm trong khu đô thị sầm uất, trường được xây dựng theo quy mô hiện đại với tổng diện tích 8896 m2, cao 3 tầng gồm 20 phòng học, phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng bán trú khoảng 700 trẻ trong độ tuổi từ 20-60 tháng tuổi.

Cơ sở vật chất trang bị được đầu tư đồng bộ, tiện nghi, hiện đại, chuẩn hóa, phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi của trẻ. Sân trường rộng với hệ thống vườn hoa, cây xanh và các khu vui chơi hướng nghiệp là nơi diễn ra các trò chơi dân gian, các hoạt động "trải nghiệm, khám phá về thế giới xung quanh", đồ chơi ngoài trời dành cho trẻ có nhiều chủng loại và phong phú.

Trường Mầm non Chất lượng cao Đô thị Việt Hưng

Được biết, trường Mầm non Chất lượng cao Đô thị Việt Hưng là trường điểm thực hiện mô hình trường học điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Về chương trình học, nhà trường thực hiện chương trình bổ sung nâng cao đã được Sở GD&ĐT phê duyệt; đi sâu vào lĩnh vực phát triển quan hệ tình cảm và kỹ năng xã hội; ứng dụng phương pháp Montessori, phương pháp Unis quốc tế trong hoạt động dạy và học. Đặc biệt, mỗi tuần Ban Giám hiệu nhà trường đều tổ chức cho các lớp, các giáo viên dạy 01 tiết kỹ năng sống (tại phòng Montessori). Ngoài ra, trẻ "Nhà trẻ" được học "Vận động và phát triển ngôn ngữ" 02 tiết/tuần, "Tháp tài năng" 01 tiết/tuần, học "Gym kids" 02 tiết/tháng.

Ngoài ra, trẻ mẫu giáo được làm quen tiếng Anh Eduplay 03 tiết/tuần, được học tăng cường mỹ thuật (vẽ, nặn, xé dán, làm tranh handmade) và âm nhạc (đàn, hát, múa) 02 tiết/tuần/môn, học "Gym kids" 02 tiết/tháng. Nhà trường dạy trẻ tư duy logic, học thuyết trình bằng sơ đồ tư duy hình ảnh, làm quen với tiền; tổ chức các giờ học âm nhạc, tạo hình, thể chất, tiếng Anh tại các phòng chức năng với giáo viên chuyên biệt giảng dạy. Duy trì tốt việc tổ chức cho trẻ hoạt động tại các phòng chức năng (phòng sáng tạo, tạo hình, âm nhạc, kidsmart, thư viện, lego…) 1 lần/tuần.

Nhà trường tuyển sinh ra sao?

Năm học 2023-2024, trường Mầm non Chất lượng cao Đô thị Việt Hưng tuyển sinh trẻ từ 18-72 tháng tuổi trên địa bàn quận Long Biên và một số quận huyện lân cận. Tổng chỉ tiêu là 67 học sinh, cho lớp Unis và lớp Chất lượng cao. Lớp Chất lượng cao 25-30 trẻ/lớp (tùy độ tuổi của trẻ); lớp Unis 20-26 trẻ/lớp (tùy độ tuổi của trẻ). Nhà trường tuyển sinh theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thông báo tuyển sinh của trường Mầm non Chất lượng cao Đô thị Việt Hưng năm học 2023-2024

Những năm trước, trường cũng tuyển sinh cả trẻ ở ngoài khu vực quận Long Biên.

Tổng hợp