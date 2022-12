Ngôi làng 'ru ngủ': Đang làm việc bỗng rơi vào giấc ngủ say, mất trí nhớ tạm thời khi tỉnh dậy

Ngôi làng mang tên Kalachi nằm ở miền núi phía Bắc Kazakhstan, cách thủ đô Astana 445 km là một nơi chứa nhiều bí ẩn. Bắt đầu từ năm 2013, nhiều người dân ở đây thường xuyên ngủ "bất thình lình", họ tự nhiên chìm vào giấc ngủ sâu mà không rõ lý do, thậm chí mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy. Họ có thể ngủ trong khi đang làm việc hay đi bộ vào ban ngày.

Ảnh: Joanna Lillis /EurasiaNet

Có người còn ngủ một giấc say đến vài ngày sau mới tỉnh dậy đến mức người thân tưởng bị hôn mê và đưa vào bệnh viện. Khi kiểm tra sức khỏe cho những người này, bác sĩ cũng không thấy dấu hiệu bất thường nào. Người dân ở đây cũng hoàn toàn không biết lý do tại sao mình lại chìm vào giấc ngủ say trong suốt mấy ngày như vậy.

Một người dân ở đây từng chia sẻ với Siberian Times rằng: "Tôi đang vắt sữa bò vào buổi sáng như thường lệ, sau đó tự nhiên tôi thấy mình lại nằm trong bệnh viện. Khi tôi mở mắt, các y tá đã mỉm cười và nói: "Xin chào nàng công chúa ngủ trong rừng. Cuối cùng bạn cũng thức giấc". Mọi người nói với tôi rằng tôi đã ngủ được 2 ngày 2 đêm".

Theo Guardian, một cuộc điều tra trên tờ báo Komsomolskaya Pravda vào năm 2014 cho biết: "Người mắc hội chứng vẫn tỉnh táo, thậm chí có thể đi lại. Tuy nhiên họ đều chìm vào giấc ngủ sâu, và sau khi thức dậy thì họ hoàn toàn không nhớ gì cả".

Hội chứng buồn ngủ "bất thình lình" ảnh hưởng đến tất cả người dân ở mọi lứa tuổi, bất kể năm hay nữ, người già hay trẻ nhỏ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của những người dân nơi đây. Vậy nên trước hiện tượng kỳ lạ này, không ít người dân cảm thấy lo lắng.



Theo báo cáo, nhiều người khi tỉnh lại sau những giấc ngủ say bất chợt còn gặp phải hiện tượng ảo giác. Rudolf Boyarinos và Misha Plyukhin là 2 đứa trẻ sống ở làng Kalachi, chia sẻ với tờ Komsomolskaya Pravda rằng chúng đã nhìn thấy những "ảo giác" như ngựa có cánh, rắn trên giường và giun ăn tay chúng.

Ngay cả vật nuôi cũng không ngoại lệ với hội chứng kỳ lạ này. Yelena Zhavoronkova, cư dân ở Kalachi, chia sẻ rằng con mèo của cô đột nhiên ngủ vào tối thứ 6 và đến tận trưa thứ 7 mới tỉnh dậy.

Trước hiện tượng kỳ lạ này, rất nhiều chuyên gia từ khắp nơi đã đến tận Kalachi để điều tra. Ban đầu, một số nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do uống phải rượu vodka giả. Nhưng khi hiện tượng lan rộng ra, số lượng người mắc ngày càng tăng lên, nhiều nhà nghiên cứu lại chuẩn đáo đây là "bệnh não không rõ nguồn gốc".

Nhưng qua một thời gian dài sau đó, lý do gây ra hội chứng này ở người dân Kalachi mới thực sự được tìm ra, nguyên nhân là do khí độc thoát ra từ các mỏ uranium bị bỏ hoang ở gần ngôi làng.

Ảnh: Vera Salnitskaya/Siberian Times.

Các nhà nghiên cứu phân tích được trong không khí tại làng Kalachi tồn tại lượng carbon monoxide và hydrocarbon cực kì cao, nồng độ oxy lại bị suy giảm, khiến cho dân làng bị rơi tình trạng ngủ bất thường. Sau khi xác định được nguyên nhân, chính quyền địa phương đã di dời người dân Kalachi tới nơi khác sinh sống.