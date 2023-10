Những chứng cứ buộc tội khiến Ngọc Trinh bị bắt - nhan nhản các clip xấu độc trên mạng

Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Bên cạnh đó, công an cũng khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 7) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng”. Đông được xác định là người dạy lái xe phân khối lớn cho Ngọc Trinh và "thị phạm" các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả.

Ngọc Trinh bị cơ quan công an thi hành lệnh tạm giam (Ảnh: CA TPHCM)

Trước đó, ngày 11/10, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đã ra quyết định phạt hành chính Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) 11,5 triệu đồng vì hành vi nằm, thả tay khi lái xe phân khối lớn, không có bằng lái xe hạng A2.

Mặc dù nhận mức xử phạt như thế song dư luận quan tâm vẫn lên án, chỉ trích nặng nề nữ người mẫu bởi những hành động ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ.

Đặc biệt, sau khi bị công an xử phạt hành chính, những clip lái xe phân khối lớn nằm, bò cố xuý cho hành vi xem thường luật pháp về an toàn giao thông của Ngọc Trinh vẫn nằm ở vị trí nổi bật trên các tài khoản Tiktok, facebook cá nhân của người mẫu này.

Lượt xem vẫn không ngừng tăng cao, clip ghi lại cảnh người vi phạm này nằm trên yên xe (người hướng dẫn lái xe có hành vi tương tự) đã đạt hơn 15 triệu lượt xem trên facebook.

Clip quay cảnh cái xe phân khối lớn vẫn ở trên trang cá nhân với lượng xem "khủng"

Dư luận bức xúc bởi hành vi của người này không chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người đi đường khác.

Sau khi kiểm tra, Công an đánh giá việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip của Ngọc Trinh ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Coi thường pháp luật hay mắc bệnh "sao", nhận thức chưa đầy đủ?

Sau khi đăng tải hàng loạt clip gây chú ý và bị xử phạt, người mẫu này vẫn đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngồi cạnh chiếc mô tô với chú thích: "Chờ tôi nhé. Một tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô nhé".

Nhiều ý kiến cho rằng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh chẳng thấm vào đâu bởi người đẹp này vẫn còn rất "ngông".

Cũng có người cho rằng sự bất chấp của Ngọc Trinh là mượn ồn ào lái mô tô để "đánh bóng" tên tuổi. Tuy nhiên, người đẹp quê Trà Vinh đã lập tức phủ nhận ý kiến này khi đăng tải hình ảnh chân bị thương và cho biết sau màn "diễn xiếc" trên mô tô, Ngọc Trinh bị khâu 3 mũi, trầy ở tay và chân.

Sau vụ việc, quản lý của Ngọc Trinh cũng cho biết nếu còn tiếp tục tập lái mô tô, chắc chắn Ngọc Trinh sẽ tìm những địa điểm được cấp phép tập luyện để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, đồng thời không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, đến tối 19/10 thì Ngọc Trinh bị Công an TP HCM ra lệnh khởi tố, tạm giam.

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình (TPHCM) chia sẻ quan điểm trên báo Người lao động tối 19/10 rằng nguyên nhân khiến người đẹp Trà Vinh bị như vậy có thể vì "bệnh ngôi sao".

"Hành vi Ngọc Trinh là sai nhưng tôi cho rằng có thể người này nhận thức chưa đầy đủ về mặt pháp luật, một phần xem mình là người của công chúng, nhiều khi bị bệnh 'sao' nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới những hành vi vi phạm", luật sư Hùng nói.

Theo luật sư Trần Minh Hùng có thể cơ quan chức năng cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chưa kể Ngọc Trinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nên ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người, khi bị phạt hành chính, yêu cầu gỡ các clip Ngọc Trinh không gỡ… nên có thể là lý do cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can…