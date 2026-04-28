Nhìn đôi chim cu này hôn nhau mà tim nhảy khỏi lồng ngực: Tiên đồng ngọc nữ của Việt Nam, đẹp đến thế là cùng

Mới đây, trailer phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đã được tung ra. Trong đoạn video, khán giả thấy sự hiện diện của một cặp tiên đồng ngọc nữ màn ảnh Việt, đó là Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền.

Được biết, trai đẹp Lê Xuân Tiền vào vai là Thuận, chồng sắp cưới cho bác sĩ Thanh - nhân vật nữ chính do Ngọc Trinh thủ vai. Đúng vào ngày Thuận cầu hôn Thanh, anh gặp tai nạn xe thảm khóc và chìm vào hôn mê. Để có tiền cứu chữa cho chồng, Thanh nhận lời mời đến làm việc cho bệnh viện ở nơi hẻo lánh do Xuân làm chủ.

Ngày 28/4, nhà sản xuất Runup Vietnam tung ra poster đặc biệt dành cho đôi tình nhân khổ mệnh của tác phẩm. Thanh và Thuận trao nhau vòng tay ôm siết. Trong khi Thuận mỉm cười mãn nguyện thì bóng phản chiếu trong gương để lộ vẻ mặt hoảng hốt của Thanh, khi cô bắt gặp hình ảnh phần sau đầu của chồng sắp cưới biến dạng. Không khí bao quanh hai người phủ một màu u tối. Đạo cụ chiếc gương và bóng phản chiếu gợi cảm giác ảo ảnh, như ngụ ý về thứ hạnh phúc không có thật của cuộc tình này. Phải chăng, giữa Thuận và Thanh tồn tại những giả dối?

Thẩm mỹ viện âm phủ đánh dấu lần đầu cặp đôi Lê Xuân Tiền - Ngọc Trinh nên duyên trên màn ảnh rộng. Nói về việc se duyên cho hai người ở dự án phim mới, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ, anh cùng các nhà sản xuất tìm kiếm sự kết hợp vừa có sức hút đại chúng, vừa tạo được tương phản về hình ảnh lẫn nội tâm nhân vật. Anh mong muốn khai thác Ngọc Trinh theo nét đẹp của người có nội tâm trải qua nhiều đau đớn, mất mát, mang đầy suy tư. Ngược lại, nhân vật của Lê Xuân Tiền mang tới một tình yêu vô tư, thuần khiết và tương phản với nữ chính. "Điều này sẽ khiến sự hy sinh của Thuận đáng thương hơn và hành trình cứu Thuận của Thanh đáng được ủng hộ hơn", nhà làm phim nói.

Bên cạnh đó, ekip sản xuất cũng hé lộ những hình ảnh gây phấn khích giữa Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền. Cặp đôi có một nụ hôn lãng mạn trong khung cảnh Đà Lạt tuyệt đẹp. Với việc cả hai đều là những cực phẩm nhan sắc ở làng giải trí Việt, màn khóa môi giữa họ hứa hẹn sẽ khiến các fan vô cùng phấn khích.

Đáng chú ý, Ngọc Trinh cũng có những tiết lộ thú vị về một cảnh hôn dưới mưa giữa Thuận và Thanh. Cô nói rằng đó là cảnh quay khó nhất: "Không biết trên phim sẽ lãng mạn ra sao, còn thực tế thì cả hai gặp rất nhiều thử thách. Ê-kíp rất đông đứng xung quanh, thời tiết lạnh, lại thêm làn mưa nhân tạo nên vừa ngẩng đầu lên để hôn thì nước rớt vào miệng, vào mũi của cả hai. Đạo diễn vừa hô cut là hai người nhanh chóng tách ra cứ như không ưa nhau vậy. Không biết với Xuân Tiền ra sao, mà với tôi thì cảnh hôn này không hề lãng mạn xíu nào" (cười lớn).