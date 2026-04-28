Biểu tượng body hiếm có của Kpop

Mới đây, Seolhyun bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn tại Hàn Quốc. Giữa bối cảnh ngành công nghiệp Kpop ngày càng ưa chuộng những thần tượng có vóc dáng gầy gò, hình thể khỏe khoắn mang thương hiệu Seolhyun thời kỳ đỉnh cao bỗng được cư dân mạng nhắc lại.

Một bài viết thu hút lượng tương tác lớn khi trăn trở liệu khán giả có còn cơ hội chiêm ngưỡng những vóc dáng rực lửa như Seolhyun trong Kpop hiện nay. Giữa bối cảnh dư luận ngày càng ngán ngẩm trước xu hướng ép cân cực đoan, chuộng hình thể gầy gò và khẳng khiu thiếu sức sống của dàn thần tượng thế hệ mới, cái tên Seolhyun bất ngờ được đồng loạt réo gọi, tôn vinh cô như một thước đo chuẩn mực về vóc dáng của Kpop.

Không phải ngẫu nhiên Seolhyun được truyền thông phong tặng danh xưng quốc bảo vóc dáng. Từng tạo ra hiện tượng toàn quốc với tấm standee quảng cáo không qua chỉnh sửa, cô chứng minh sức hút bằng chiều cao 1m67 cùng tỷ lệ cơ thể phân chia chuẩn xác. Điểm nhấn làm nên thương hiệu của nữ thần tượng chính là đường cong S-line và tỷ lệ eo hông nét căng nhờ khung xương chậu nở nang tự nhiên. Đặc biệt, tư thế tạo dáng quay lưng ngoái đầu nhìn lại của cô từng trở thành biểu tượng truyền thông nhờ khoe trọn vòng ba đầy đặn cùng đường võng lưng quyến rũ.

Thay vì đi theo lối mòn mình hạc xương mai mỏng manh, Seolhyun tiên phong định hình khái niệm gợi cảm khỏe khoắn. Khán giả đặc biệt ấn tượng với cặp đùi mật ong săn chắc, có da có thịt kết hợp cùng làn da ngăm bẩm sinh thuở mới ra mắt. Hình thể không chút mỡ thừa này không hoàn toàn tự nhiên mà là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm ngặt. Nhờ từ bỏ việc nhịn ăn tiêu cực để chuyển sang kết hợp pilates, leo núi trong nhà và bơi lội, cơ bụng số 11 của cô luôn lộ rõ nét. Dù xu hướng thẩm mỹ có xoay chuyển thế nào, một thân hình căng tràn sức sống như Seolhyun vẫn luôn là của hiếm trong làng giải trí tại Hàn Quốc.

Cùng với việc tán dương hình thể, dư luận Hàn Quốc bắt đầu nhìn nhận lại những góc khuất trong giai đoạn hoàng kim của Seolhyun, nơi cô từng là nạn nhân của bạo lực mạng và tiêu chuẩn kép. Nhiều cư dân mạng chỉ ra sự mỉa mai khi ngày nay Seolhyun được tung hô và dùng làm công cụ để hạ bệ các thần tượng nữ đang lên, trong khi vào đúng thời kỳ rực rỡ nhất, cô lại là tâm điểm công kích của một bộ phận lớn cộng đồng mạng.

Nổi cộm nhất trong chuỗi tranh cãi là những lời miệt thị nặng nề nhắm vào ngoại hình của nữ thần tượng. Làn da ngăm đen tự nhiên vốn là nét đặc trưng làm nên thương hiệu của Seolhyun lại liên tục bị đem ra làm chủ đề chế giễu trong suốt một thời gian dài. Không dừng lại ở bạo lực ngôn từ, nhiều hội nhóm cực đoan còn liên tục thêu dệt tin đồn, bới móc đời tư nhằm hạ bệ hình ảnh ngọc nữ mà cô đang xây dựng. Làn sóng bạo lực mạng càng bị đẩy lên cao trào khi tin đồn hẹn hò giữa cô và Zico nổ ra. Thay vì được tôn trọng đời tư, nữ thần tượng lại vấp phải phản ứng tiêu cực và trở thành tâm điểm công kích trên khắp các diễn đàn.

Đối mặt với làn sóng bôi nhọ vô lý, Seolhyun từng không ít lần phản kháng. Đáng chú ý nhất là lần nữ thần tượng chụp màn hình loạt bài viết nói xấu mình trên các diễn đàn ẩn danh và đăng tải trực tiếp lên Instagram để dằn mặt những kẻ ném đá giấu tay. Động thái cứng rắn này từng gây chấn động dư luận, phơi bày mặt tối của văn hóa hâm mộ tại Hàn Quốc.

Nhìn lại bức tranh tổng quan, sự nghiệp thần tượng của Seolhyun đã chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những định kiến vô hình và chuỗi áp lực dư luận không đáng có. Dù sở hữu ngoại hình xuất chúng và đóng góp lớn vào thành công của các bản hit như Miniskirt hay Heart Attack , những lùm xùm xoay quanh ngoại hình, màu da cộng hưởng cùng những biến cố nội bộ nhóm sau này đã khiến danh tiếng của cô sụt giảm.

Đòn giáng nặng nề nhất vào sự nghiệp của Seolhyun tiếp tục đến từ bê bối bắt nạt nội bộ nhóm AOA. Dù không trực tiếp khơi mào sự việc, cô vẫn vấp phải sự phẫn nộ dữ dội từ dư luận khi bị gán mác là kẻ bàng quan. Mãi đến sau này, khi những tình tiết mới được phơi bày và Seolhyun được minh oan phần nào, danh tiếng lẫn hình ảnh của cô đã trượt dài và chịu tổn thất không thể phục hồi.

Khép lại chặng đường thần tượng nhiều sóng gió, Seolhyun quyết định rút lui khỏi các sân khấu âm nhạc để chuyển hướng hoàn toàn sang lĩnh vực diễn xuất. Mặc dù liên tục nỗ lực thử sức qua nhiều dự án phim ảnh đa dạng, sức hút truyền thông và mức độ nổi tiếng hiện tại của cô vẫn chưa thể sánh bằng hào quang rực rỡ như thời kỳ đỉnh cao.

