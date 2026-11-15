Ngọc nữ Running Man than khổ trên truyền hình, khán giả bức xúc "Dừng lại đi!"

Trong Running Man số mới nhất, các thành viên đã chia sẻ về tài khoản chứng khoán thực tế và chi phí hàng tháng của họ. Tại đây, Song Ji Hyo đã than thở về tình hình kinh doanh của hãng nội y do mình làm chủ. Cô ra mắt thương hiệu vào tháng 12/2024, tham gia sâu vào mọi khía cạnh, từ lên kế hoạch sản phẩm, lựa chọn vải, tự làm người mẫu và quảng bá, dồn nhiều công sức vào việc quản lý thương hiệu.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã gặp khó khăn ngay từ những giai đoạn đầu. Ngọc nữ Running Man than thở: “Tôi đã chuẩn bị 8 năm để bắt đầu kinh doanh, nhưng mỗi ngày chỉ nhận được 1 đến 2 đơn hàng”. Sau đó, Song Ji Hyo cho biết doanh số bán hàng hàng ngày ổn định ở mức khoảng 2 đến 3 sản phẩm và coi “tiền bạc” là thách thức khó khăn nhất khi kinh doanh. Tháng 11 năm ngoái, nữ diễn viên cũng đã mở một cửa hàng toàn cầu để thâm nhập thị trường nước ngoài.

Song Ji Hyo liên tục than thở chuyện kinh doanh nội y thua lỗ trên Running Man. Ảnh: X

Với việc chương trình truyền hình gần đây đề cập đến tình trạng thua lỗ kéo dài, sự quan tâm của công chúng đối với hoạt động kinh doanh của thương hiệu này đã tăng lên. Tuy nhiên, phản ứng từ cư dân mạng không hoàn toàn tích cực. Các bình luận tỏ ra bức xúc vì Song Ji Hyo cứ than thở về chuyện kinh doanh trên sóng truyền hình: “Tại sao lại đưa chuyện này lên chương trình?”, “Chuyện của người nổi tiếng chẳng đáng để lo lắng”, “Đây chẳng phải chỉ là quảng bá thương hiệu trên chương trình sao?”... Các nhà phê bình cho rằng việc tiết lộ khó khăn kinh doanh có thể bị coi là một chiêu trò để khuyến khích mua sản phẩm.

Ngược lại, một số người bày tỏ sự ủng hộ Song Ji Hyo: “Tôi hy vọng công việc kinh doanh đã được chuẩn bị trong 8 năm sẽ thành công”, “Kinh doanh không dễ như vẻ ngoài, thật không may”, “Thật ấn tượng khi cô ấy tự mình làm người mẫu cho sản phẩm và bỏ nhiều công sức như vậy”... Khi thông tin về việc kinh doanh thua lỗ của "mợ ngố" lan rộng, sự chú ý hiện đang chuyển sang việc liệu sự quan tâm của công chúng đối với hoạt động kinh doanh này có chuyển thành hành vi mua hàng thực tế của người tiêu dùng hay không.

Khán giả phát ngán, thậm chí còn cho rằng Song Ji Hyo quảng cáo trá hình. Ảnh: X

Song Ji Hyo có tên thật là Cheon Soo Yeon, cô sinh ngày 15/8/1981, xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố nữ diễn viên đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn. Song Ji Hyo chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Song Ji Hyo là diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình. Ảnh: X

Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi và yêu mến nhất với vai trò là thành viên cố định của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man trong suốt nhiều năm. Tại đây, cô được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên giành chiến thắng trong các thử thách. Ngoài Running Man, Song Ji Hyo còn có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu...

Gần đây, Song Ji Hyo chuyển hướng kinh doanh nội y và đã bước đầu đạt được thành công. Ở tuổi 45, Song Ji Hyo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung hơn tuổi, hình thể cân đối. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment. Vào cuối năm 2025, cô tiết lộ hẹn hò kín tiếng với bạn trai trong 8 năm qua.

Bên cạnh nghệ thuật, Song Ji Hyo mở thương hiệu đồ lót riêng. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul