"Ngọc nữ" Running Man bị mẹ bắt mời "bạn trai cũ" đến đám cưới?

Vào ngày 8/11, chương trình Running Man số mới nhất đã lên sóng số mới nhất. Tại đây, Kang Hoon bất ngờ được hỏi chuyện có đến dự đám cưới của Ji Ye Eun vào ngày 12/12 sắp tới không. Kang Hoon và Ji Ye Eun có "loveline" nổi tiếng trong chương trình, thường xuyên bị các thành viên trêu chọc trước khi "ngọc nữ" công khai chuyện tình cảm với vũ công Vata.

Ji Ye Eun đánh trống lảng "Em không biết" và Kang Hoon thì nói "Nhiều người đã hỏi em về chuyện đó". Sau đó, Ji Ye Eun mới tiết lộ về chuyện mời "bạn trai ảo" đến đám cưới: "Mẹ đã gửi cho em 1 bài báo nói rằng anh Kang Hoon sẽ đến đám cưới nếu được mời. Mẹ dặn em phải mời anh ấy đến đám cưới".

Ji Ye Eun tiết lộ chuyện mẹ nói cô hãy mời Kang Hoon đến đám cưới. Ảnh: Starnews

Nghe đến đây, Kang Hoon nói "Nếu được mời, tất nhiên anh sẽ đi”. Nghe vậy, Kim Jong Kook trêu chọc Kang Hoon rằng “Đến rồi khóc khi tôi hát ở đám cưới đi” khiến mọi người cười phá lên. Từ hồi tháng 9, anh đã công khai chúc mừng khi "bạn gái ảo" thông báo kết hôn, quả quyết trong cuộc phỏng vấn với Starnews rằng "Nếu được mời, tôi chắc chắn sẽ đi chúc mừng. Đó là tin vui thật sự. Tôi đang chúc mừng từ tận sâu tấm lòng mình".

Nếu được mời, Kang Hoon sẽ đến. Ảnh: Starnews

Kang Hoon và Ji Ye Eun có "loveline" nổi tiếng trong chương trình Running Man. Ảnh: YouTube

Cặp đôi thường bị các thành viên trêu chọc, gán ghép. Ảnh: YouTube

Tuy nhiên sau đó, Ji Ye Eun công khai hẹn hò và thông báo sẽ kết hôn với vũ công Vata. Ảnh: YouTube

"Loveline" này chỉ còn là quá khứ. Ảnh: YouTube

Đám cưới của Ji Ye Eun - Vata đang là chủ đề khiến các thành viên Running Man sốt sắng. Mới đây, "ngọc nữ" của chương trình đã gửi thiệp mời vẽ tay đến mọi người và họ cùng nhau vui vẻ bàn luận về việc đi dự đám cưới.

Các thành viên Running Man quả quyết rằng Kim Jong Kook sẽ đến và hát ca khúc Black Cat Nero - bản hit của chính anh từ năm 1995. Trước đây trong 1 lần đi đám cưới, Kim Jong Kook cũng hát ca khúc này thay vì bài hát được mọi người yêu cầu. Ji Ye Eun liên tục bày tỏ lòng biết ơn về lời hứa tham dự đám cưới của các đồng nghiệp. Các tiền bối đã chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân và chúc mừng tương lai của cô với chú rể Vata.

Ảnh: Starnews

Ji Ye Eun đã gửi thiệp cưới vẽ tay đến các thành viên Running Man. Ảnh: Starnews

Ji Ye Eun và vũ công điển trai Vata xác nhận hẹn hò hồi tháng 4 năm nay, rồi nhanh chóng thông báo cưới vào ngày 12/12 - đúng sinh nhật Vata. Ban đầu, công chúng tung hô, dành nhiều lời tán dương “có cánh” cho cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của Kbiz. Thế nhưng sau đó, tình hình có chút thay đổi sau khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải nghi vấn ngoại tình. Cụ thể, có 1 cô gái tố cáo Vata "đá" phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man, và Ji Ye Eun là "tiểu tam" trong câu chuyện.

Giữa tâm bão ồn ào, đại diện của Vata đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình: “Đây là câu chuyện không đáng để bận tâm nên trước đó chúng tôi mới hạn chế đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, sau khi thấy có nhiều bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, chúng tôi mới chính thức lên tiếng khẳng định rằng những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ. Vata chưa từng hẹn hò với ai trong vòng 6 năm, và lần gần đây nhất anh ấy yêu đương - chia tay cũng đã xảy ra từ 3 năm trước rồi”.

Cặp đôi sẽ cưới vào ngày 12/12 sắp tới, trùng sinh nhật của Vata. Ảnh: Naver

Ji Ye Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua web drama How To. Hiện tại, cô đang gây chú ý lớn với tư cách thành viên cố định của show giải trí ăn khách Running Man. Trong khi đó, Vata sinh năm 1994, nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhảy Hàn Quốc We Dem Boyz, từng giành ngôi vị á quân ở chương trình Street Man Fighter cách đây 4 năm.

Cặp đôi đều đã tạo được chỗ đứng cho riêng mình ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: Ilgan Sports

Nguồn: Starnews