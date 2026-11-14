Showbiz có tin vui: 1 "nàng thơ" vừa được tỷ phú hơn 18 tuổi cầu hôn trên bãi biển

Chuyện tình của nữ người mẫu Mỹ - Camille Fishel và tỷ phú 300 ngàn tỷ Michael Rubin từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ khán giả toàn cầu. Trong sáng 14/11, tờ Pagesix cho hay, Camille Fishel mới đây đã chính thức đính hôn với Michael Rubin sau 10 năm hẹn hò. Theo nguồn tin, vị tỷ phú quyền lực vừa chuẩn bị màn cầu hôn hoành tráng nhưng không kém phần lãng mạn trong khung cảnh pháo hoa rực sáng bầu trời vào đúng dịp sinh nhật của đàng gái. 2 cô con gái chung của cặp đôi cũng có mặt để chứng kiến sự kiện đặc biệt.

Trên trang cá nhân, Michael Rubin mới đây cũng đã chia sẻ loạt ảnh chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi cầu hôn kèm dòng chú thích đầy ý nghĩa: “Chúc mừng sinh nhật và thêm 1 chút bất ngờ cho em nữa nhé”.

Trong ảnh, cặp đôi tạo dáng cùng các con trong khi Fishel rạng rỡ khoe ra chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay mình. 1 bức ảnh khác cho thấy nàng thơ showbiz và tỷ phú hơn 18 tuổi đang ngước nhìn lên màn bắn pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm.

Michael Rubin vừa đăng ảnh cầu hôn bạn gái kém 18 tuổi trong khung cảnh lãng mạn đẹp hơn cả trên phim ngôn tình. Ảnh: IGNV

Camille Fishel rạng rỡ cười tít mắt khi được vị hôn phu đáng tuổi chú cầu hôn. Ảnh: IGNV

2 cô con gái cũng có mặt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của Camille Fishel - Michael Rubin. Ảnh: IGNV

Thông báo cầu hôn của Michael Rubin đã gây sốt trên mạng xã hội và nhận về nhiều lời chúc mừng từ những nhân vật nổi tiếng. “Chúc mừng 2 người nhé!”, siêu sao bóng rổ NBA LeBron James gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Trong khi đó, huyền thoại bóng bầu dục NFL Tom Brady cũng nhanh chóng để lại 3 biểu tượng cảm xúc hình trái tim thay lời chúc mừng gửi tới Camille Fishel - Michael Rubin. “Chúc mừng 2 bạn”, nam ca sĩ Miguel không giấu được niềm phấn khích khi được chiêm ngưỡng ảnh cầu hôn của Michael Rubin.

Rubin - Fishel bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Theo truyền thông Mỹ, Rubin lần đầu xuất hiện trên trang Instagram của Fishel vào tháng 5 cùng năm. Tới nay, vị tỷ phú sinh năm 1972 cùng nữ người mẫu kém 18 tuổi đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, dễ thương gồm bé Romi và bé Gema.

Rubin - Fishel đã có 2 người con chung, nhưng tới nay mới đính hôn. Ảnh: X

Camille Fishel sinh năm 1990, thuộc cung Bọ Cạp. Cô lớn lên ở St. Cloud, tiểu bang Florida trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu và xuất hiện trong các chiến dịch thời trang của các nhà mốt nổi tiếng. Gần đây, Fishel còn khẳng định tên tuổi với vai trò họa sĩ và đã tổ chức buổi ra mắt các tác phẩm nghệ thuật của mình tại câu lạc bộ riêng tư Zero Bond ở thành phố New York hồi tháng 9.

Trong khi đó, Michael Rubin giữ chức Giám đốc điều hành của Fanatics - nhà cung cấp hàng đầu về mặt hàng thể thao, đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch tại Rue Gilt Groupe - công ty đầu tư thương mại điện tử sở hữu các trang web bán lẻ thời trang Rue La La và Gilt. Trước đó, ngay từ khi là sinh viên năm nhất Đại học Villanova, Rubin đã dấn thân vào con đường kinh doanh và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Theo Forbes, khối tài sản của Rubin tính tới năm 2025 rơi vào khoảng 11,7 tỷ USD (300 ngàn tỷ đồng).

Trước khi thành đôi với Camille Fishel, Rubin từng trải qua cuộc hôn nhân với Meegan Spector. Cặp đôi này đã ly hôn vào năm 2012 sau 7 năm chung sống.