Diệu Nhi bị giật phăng tóc giả giữa trận chiến Running Man, Anh Tú bất lực chứng kiến vợ hôn đồng đội

Tập 15 Running Man Vietnam 2026, lên sóng tối 7/11, khiến khán giả có những trận cười với sự trở lại của Diệu Nhi. Khoác lên mình bộ trang phục siêu nhân Hồng, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm với những màn đối đáp hài hước, khả năng ứng biến và đặc biệt là loạt tình huống dở khóc dở cười trong cuộc chiến xé bảng tên.

Đáng chú ý, Diệu Nhi không ngại sử dụng "mỹ nhân kế" để đánh lạc hướng đối thủ, nhưng cũng có lúc chính cô rơi vào thế bị động khi bất ngờ bị Năm Phát giật phăng tóc giả. Trong khi đó, Anh Tú (Sáu Tút) liên tục bị các thành viên trêu chọc vì những tình huống liên quan đến vợ.

Diệu Nhi trở lại với tuyên ngôn "đang tìm chồng", Anh Tú liên tục bị réo tên

Tập 15 mang chủ đề "Biệt Đội Cựu Siêu Nhân Tái Xuất", đưa các thành viên vào bối cảnh bệnh viện với nhiệm vụ đánh thức sức mạnh đang ngủ yên, tìm ra người đủ năng lực trở thành thủ lĩnh để chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu diệt quái vật.

Ngay khi xuất hiện, Diệu Nhi đã gây chú ý với tạo hình siêu nhân Hồng cùng tuyên ngôn: "Siêu nhân hồng đang tìm chồng". Sự trở lại của cô bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc khiến đội hình nữ trở nên đáng gờm, đặc biệt khi cả hai đều cho thấy sự lăn xả trong các thử thách.

Không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc đồng đội, Diệu Nhi vừa nhìn thấy chiếc bụng của Hai Thành đã lập tức hỏi: "Số này, mình quay để phát sóng Giáng Sinh hả, sao có ông già Noel ở đây?". Màn cà khịa khiến các thành viên bật cười. Trong khi đó, Diệu Nhi và Sáu Tút cùng đặt mục tiêu giành vị trí thủ lĩnh biệt đội. Ở thử thách đo sức mạnh ban đầu, nữ diễn viên cùng Tư Ngọc còn đạt số điểm ấn tượng, vượt qua cả Út Tuấn.

Đến nhiệm vụ "Đặt bẫy", Diệu Nhi tiếp tục thể hiện khả năng đánh lạc hướng khi trở thành người đầu tiên giăng bẫy. Tám Quân lập tức tìm cách năn nỉ đàn chị, đồng thời vội vàng thanh minh về mối quan hệ giữa mình và Sáu Tút. Anh giải thích những màn tương tác giữa hai người chỉ là nội dung giải trí do Sáu Tút hướng dẫn.

Tuy nhiên, những lời giải thích ấy không giúp Tám Quân thoát khỏi chiếc bẫy của Diệu Nhi. Nữ diễn viên vẫn thành công đưa đối phương vào tình huống bị máy bắn kem tấn công.

Không riêng Tám Quân, Út Tuấn cũng liên tục trở thành nạn nhân vì quá tin vào linh tính. Trong một lượt chơi, anh nhầm tưởng ô đã đặt bẫy là vị trí an toàn, khiến cả mình và Hai Thành đều trúng kem. Những lượt sau, nam nghệ sĩ tiếp tục chọn nhầm, đến mức Tám Trung phải nhận xét: "Cái mặt anh Tuấn hút kem quá ha".

Trái ngược với sự đen đủi của Út Tuấn, Năm Phát lại liên tục ghi điểm nhờ khả năng quan sát và đánh lừa đối thủ. Tư Ngọc cũng chứng minh sự nhanh trí khi lần lượt khiến cả Sáu Tút và Diệu Nhi mắc bẫy.

Sau mỗi lần có người bị bắn kem, các thành viên lại đồng thanh hát mừng sinh nhật. Hai Thành thậm chí còn bị cắm nến lên đầu, bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính của một "bữa tiệc" giữa cuộc chơi. Cuối nhiệm vụ, ê-kíp cũng bí mật tổ chức sinh nhật cho Sáu Tút bằng chiếc bánh kem tạo hình chữ R.

Diệu Nhi hôn đồng đội khiến Anh Tú bất lực, chưa hết sốc đã bị giật phăng tóc giả

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tập 15 nằm ở trận chiến xé bảng tên với luật chơi mới mang tên "Đấu Giá Sức Mạnh". Các thành viên phải sử dụng số điểm tích lũy để bí mật đấu giá quyền săn bảng tên của đối thủ. Người thắng đấu giá có hai phút để xé bảng tên mục tiêu; nếu thất bại, họ phải mất số điểm đã cược.

Luật chơi khiến các màn đối đầu trở nên khó lường, đặc biệt khi Hai Thành trở thành mục tiêu khiến nhiều thành viên e dè. Với thể lực vượt trội, anh liên tục lăn lộn, xoay người để bảo vệ bảng tên, khiến Sáu Tút dù vật lộn suốt thời gian quy định vẫn không thể giành chiến thắng. Tư Ngọc sau đó cũng lựa chọn đối đầu Hai Thành. Không ngại bất lợi về thể lực, cô liên tục đu bám, thay đổi chiến thuật và cuối cùng thành công xé bảng tên đối thủ.

Tuy nhiên, màn đối đầu giữa Tư Ngọc và Diệu Nhi mới thực sự tạo ra tình huống bất ngờ. Khi cuộc chiến tưởng chừng chuẩn bị trở nên căng thẳng, Diệu Nhi bất ngờ sử dụng "mỹ nhân kế", chủ động trao nụ hôn cho Tư Ngọc khiến đối phương đứng hình.

Chứng kiến vợ mình tung chiêu theo cách không ai ngờ tới, Sáu Tút chỉ biết ngồi nhìn trong bất lực. Tình huống khiến màn xé bảng tên mang màu sắc hài hước thay vì một cuộc đối đầu thuần túy về thể lực. Nhưng Diệu Nhi cũng không phải lúc nào cũng là người nắm thế chủ động.

Ở trận đấu với Năm Phát, cả hai liên tục rượt đuổi, tìm cách tiếp cận bảng tên đối phương. Trong lúc giằng co, Năm Phát bất ngờ giật phăng bộ tóc giả của Diệu Nhi ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu. Sự cố khiến nữ diễn viên rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Theo cách chương trình mô tả, với Diệu Nhi, chơi game có thể thua nhưng nhan sắc nhất định không được tổn hại.

Chứng kiến đàn chị gặp sự cố, Tám Trung nhanh chóng đưa bộ tóc giả của mình để cô đội tạm. Sáu Tút cũng sẵn sàng hy sinh cả mái tóc giả của bản thân nhằm giải cứu hình ảnh cho vợ. Màn "ứng cứu nhan sắc" bất đắc dĩ khiến trận chiến càng thêm náo nhiệt.

Running Man tiếp tục gây cười với những màn đấu trí và xé bảng tên

Bên cạnh những tình huống xoay quanh Diệu Nhi, tập 15 còn có thử thách "Bắt Sói", đòi hỏi các thành viên vận dụng khả năng quan sát và đọc vị tâm lý. Một người bí mật được chọn làm Sói, có nhiệm vụ nháy mắt để loại các Dân làng mà không bị phát hiện.

Ngay trong ván đầu, Sói nhanh chóng loại Tư Ngọc, Tám Quân và Tám Trung bằng những cú nháy mắt, khiến các thành viên còn lại bất ngờ. Diệu Nhi cũng phải thốt lên: "Game hay thật sự!".

Không chỉ là trò chơi suy luận, vòng đấu còn trở thành dịp để các thành viên tiết lộ những câu chuyện về nhau, từ sở thích đến những tật xấu ít người biết. Những màn tung hứng liên tục giúp không khí chương trình duy trì sự vui nhộn ngay cả trong các thử thách đòi hỏi tập trung.

Ở cuộc chiến xé bảng tên, yếu tố thể lực kết hợp với luật đấu giá khiến mỗi lượt đối đầu đều có thể đảo chiều điểm số. Các thành viên vừa phải tìm cách bảo vệ mình, vừa cân nhắc lựa chọn đối thủ để giành lợi thế.

Tập 15 khép lại khi hành trình của Biệt đội Cựu Siêu Nhân vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến tiêu diệt quái vật mới chỉ bắt đầu, còn người giữ vai trò thủ lĩnh sẽ có quyền đưa ra những quyết định quan trọng, xây dựng chiến thuật và dẫn dắt đồng đội ở thử thách tiếp theo.

Tập 16 Running Man Vietnam 2026 dự kiến phát sóng lúc 21h ngày 13/11 trên HTV7 và 21h30 cùng ngày trên YouTube FOREST STUDIO.