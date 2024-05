Bước nhảy hoàn vũ từng là một trong những chương trình thực tế thiên về vũ đạo ăn khách bậc nhất showbiz Việt.

Trong số các mùa giải đã lên sóng thì Bước nhảy hoàn vũ 2011 được nhắc nhiều vì có không ít ngôi sao đình đám cùng góp mặt. Khánh Thi (sinh năm 1982) cũng là một trong những giám khảo cố định của mùa này.

Ngoài Thu Minh và Thủy Tiên đóng vai trò thí sinh thì chương trình còn quy tụ rất nhiều nữ ca sĩ xuất hiện với các vai trò khác nhau. Đầu tiên phải kể đến "chị đẹp" Đoan Trang (sinh năm 1978), về đích với vị trí Á quân ở mùa giải đầu tiên đã tạo tiền để để giọng ca Tóc hát trở thành MC cho mùa giải tiếp theo. Ngoài việc đồng hành cùng MC Thanh Bạch để dẫn dắt chương trình, Đoan Trang còn "góp vui" bằng tiết mục khiêu vũ đầy năng lượng trong 1 tuần thi.

Đoan Trang làm MC cùng Thanh Bạch ở mùa 2

Đoan Trang chúc mừng Thu Minh đăng quang Quán quân

Mỗi tuần, Bước nhảy hoàn vũ cũng mời nhiều ca sĩ góp mặt với vai trò khách mời, người khoe giọng hát, người thể hiện khả năng vũ đạo. Trong đêm liveshow thứ 2, nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1981) được mời hát thay cho nam ca sĩ Tùng Dương bị kẹt lịch trình. Giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn đã thể hiện bản hit kinh điển Saving all my love for you.

Tại tuần thi thứ 7, gương mặt khách mời là Diva Thanh Lam (sinh năm 1969). Cô cũng gửi đến khán giả một ca khúc tiếng Anh ngọt ngào mang tên Killing me softly with his song. Ngoài những giọng ca khách mời thì những ca sĩ đóng vai trò cố định, hát hỗ trợ cho các tiết mục gồm có Kim Ngân, Tuyết Mai, Ánh Linh...

Nguyễn Ngọc Anh làm khách mời trong đêm thứ 2

Diva Thanh Lam thì xuất hiện ở tuần thi thứ 7

Câu chuyện nữ ca sĩ thi Bước nhảy hoàn vũ mượn Khánh Thi 80 triệu cách đây 13 năm chưa trả hiện vẫn đang gây xôn xao MXH. Netizen đã khoanh vùng 2 nữ ca sĩ tham gia mùa giải năm đó mà "kiện tướng dancesport" làm giám khảo, đó chính là cúp Vàng Thu Minh và cúp Bạc Thủy Tiên. Khi sự việc bị đẩy đi xa, Khánh Thi đã đính chính người mình nhắc đến không phải đàn chị Thu Minh, không nhắc gì đến Thủy Tiên. Phía Thủy Tiên mới đây cũng đăng đàn cực gắt đề nghị Khánh Thi nêu rõ đích danh người mượn nợ vì sự việc này đang ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống riêng của cô.

Sau khi 2 nhân vật được netizen nghi vấn đều có những động thái phủ nhận, Khánh Thi cũng lập tức xóa đi dòng bình luận liên quan đến nữ ca sĩ mượn nợ 80 triệu. Cô cho biết người được cô nhắc đến đã nhắn tin trao đổi.