Dù gần đây dính nhiều điều tiếng về việc lộ file ghi âm nói xấu người khác nhưng Vương Gia Vệ vẫn là một trong 4 đại đạo diễn hàng đầu Cbiz (bên cạnh Lý An, Trương Nghệ Mưu, Hầu Hiếu Hiền) và là đạo diễn người Hoa có sức ảnh hưởng nhất trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, việc hợp tác với "ông lớn" này chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, khiến không ít ngôi sao đình đám từ Trung, Nhật, Hàn đều khốn khổ không thôi. Trong đó phải kể đến "Ảnh đế" Lương Triều Vỹ phải quay đi quay lại cảnh ăn lê đến 27 lần, "Ca thần" Trương Học Hữu hoài nghi năng lực của bản thân khi bị Vương Gia Vệ bắt ghi hình cảnh ngẩng đầu tận 60 lần. Đến đại hoa đán Chương Tử Di, "Mạn thần" Trương Mạn Ngọc hay "Đệ nhất nam thần Nhật Bản" Kimura Takuya cũng đều là "nạn nhân" của đại đạo diễn họ Vương.

Hay như Song Hye Kyo, từng tốn tận 3 năm thời gian cho bộ phim của Vương Gia Vệ, thậm chí còn bị thu hộ chiếu, không cho trốn về Hàn Quốc cũng chỉ được xuất hiện vỏn vẹn có vài phút trong bộ phim Nhất Đại Tông Sư mà thôi. Càng cay đắng hơn là hai mỹ nhân đình đám Vương Tổ Hiền, Quan Thục Di, bỏ bao thời gian, công sức, cuối cùng lại bị xóa sạch cảnh quay, hoàn toàn mất hút trên màn ảnh của Vương Gia Vệ.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận được sự đóng góp của vị đạo diễn thích đeo kính đen này cho môn nghệ thuật thứ 7. Những tác phẩm của ông luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Vương Gia Vệ - đạo diễn thiên tài nhất Cbiz, đồng thời cũng là bạo quân chốn phim trường.

Đạo diễn Cbiz từng "giam lỏng" Song Hye Kyo tại phim trường suốt 3 năm nhưng lại chỉ cho cô xuất hiện vài phút trên màn ảnh.

Thế nhưng, trong showbiz lại có một ngoại lệ khiến Vương Gia Vệ phải chủ động xuống nước làm lành, đó là Thiên hậu Vương Phi. Vốn là người có cá tính mạnh mẽ và sự nghiệp âm nhạc vững chắc, nữ diva chẳng hề nể mặt Vương Gia Vệ chút nào, tuyên bố: "Tôi chỉ ghi hình một lần, ông thích quay thế nào thì quay. Không nắm bắt được khoảnh khắc phim ảnh thì đó là lỗi của phía camera".

Quan trọng nhất là người đẹp này đã nói là làm. Khi cả đoàn phim phải trầy trật, thức đêm thức hôm để cố chiều ý Vương Gia Vệ thì Vương Phi chỉ diễn một lần rồi quay lưng đi luôn. Không chỉ vậy, cô quyết không nhân nhượng việc Vương Gia Vệ thích kéo dài thời lượng quay phim, vượt deadline đã đặt ra trước đó. Khi được hỏi: "Nếu chị bị xóa hết suất diễn thì sao?", nàng Thiên hậu thẳng thắn cho biết: "Dù sao tôi cũng nhận được cát-xê rồi mà!".

Thiên hậu Vương Phi là "khắc tinh" của Vương Gia Vệ.

Có lẽ thái độ bất cần đời của Vương Phi chinh phục đạo diễn Vương Gia Vệ, khiến ông dành sự ưu ái đặc biệt cho cô. Trong khi hàng loạt Ảnh đế, Ảnh hậu bị chê là "diễn quá giả tạo" thì Vương Phi lại được Vương Gia Vệ khen ngợi hết lời: "Cô ấy chỉ cần đứng đó đã là diễn rồi", "Nếu không bắt được khoảnh khắc đó thì là lỗi của chúng ta".

Đại đạo diễn họ Vương đã 4 lần mời Vương Phi hợp tác và còn chủ động giúp cô quay một đoạn phim ngắn về buổi biểu diễn của nữ diva. Cũng nhờ có Vương Gia Vệ, dù không đóng phim nhiều nhưng người tình của Tạ Đình Phong vẫn để lại những thước phim kinh điển trên màn ảnh Trùng Khánh Sâm Lâm, 2046…

Vương Phi cứ xuất hiện trên màn ảnh của Vương Gia Vệ là lại ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trong cả làng giải trí, chỉ có Vương Phi là ngoại lệ duy nhất của Vương Gia Vệ mà thôi, còn các diễn viên khác chẳng bao giờ dám mơ đến đặc quyền như vậy. Cách đây không lâu, khi ghi hình bộ phim Phồn Hoa, Hồ Ca, Tân Chỉ Lôi đã bị đạo diễn đình đám bắt học lại cả cách đi đứng, còn Đường Yên thì trầy trật ghi hình tận 86 lần mới được "duyệt".

Có một số ý kiến cho rằng cách làm việc của Vương Gia Vệ rất tốn thời gian và làm tình làm tội các diễn viên cùng hợp tác. Thế nhưng, chẳng thể phủ nhận rằng ông rất biết cách nâng tầm diễn viên trên màn ảnh, giúp họ có những tác phẩm để đời. Đây là lý do khiến Lương Triều Vỹ, Song Hye Kyo, Kim Thành Vũ…đều muốn được hợp tác nhiều lần với Vương Gia Vệ dù từng phải khổ sở đủ đường.

Chỉ có Vương Phi mới là "nàng Muse" được Vương Gia Vệ ưu ái mà thôi!

Nguồn: 163