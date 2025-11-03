Sáng 2/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hình ảnh của cậu bé Park Jae Won - con trai 10 tuổi nhà mỹ nhân hạng A Lee Yo Won (phim Nữ Hoàng Seon Deok), đã gây sốt mạng xã hội và được chia sẻ rần rần. Trong ảnh, cậu bé gây ấn tượng với diện mạo khôi ngô, lanh lợi cùng phong thái tự tin.

Đáng chú ý, quý tử nhà Lee Yo Won còn xuất hiện cùng khung hình với con trai của cặp đôi đình đám Lee Byung Hun - Lee Min Jung. Thì ra, 2 cậu bé là bạn bè thân thiết, lại còn chơi chung đội và cùng có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao.

Con trai Lee Yoo Won (bé hàng dưới) vừa lộ diện đã gây sốt khắp cõi mạng xứ Hàn nhờ diện mạo điển trai. Cậu bé chơi cùng đội bóng rổ với con trai Lee Byung Hun, cả 2 đã tham gia nhiều giải đấu thể thao dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên

Quý tử 10 tuổi nhà Lee Yo Won còn gây ấn tượng nhờ nụ cười dễ thương

Cậu bé Park Jae Won đam mê bóng rổ từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu thể thao

Trong chương trình Dolsing Fourmen hồi tháng 4 năm nay, Lee Yo Won bất ngờ tiết lộ, con trai cô chơi cùng đội thể thao với quý tử nhà Lee Byung Hun: "Lee Joon Hoo (con Lee Byung Hun) và con trai tôi chơi 2 môn bóng rổ và khúc côn cầu trên băng cùng nhau. 2 đứa có vị trí khác nhau. Joon Hoo cao lớn nên được chọn chơi ở vị trí trung phong, còn con trai tôi có chiều cao trung bình so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng bù lại, thằng bé nhanh nhẹn nên được chơi ở vị trí hậu vệ. 2 đứa là bạn từ nhỏ nên phối hợp rất ăn ý với nhau".

Song song với đó, mỹ nhân họ Lee cũng ủng hộ hết mình cho niềm đam mê thể thao của quý tử 10 tuổi: "Tôi rất tự hào về con trai mình. Tôi từng thưởng thức nhiều giải đấu bóng rổ và vẫn nhớ về những kỷ niệm đó. Khi nhìn vào những hình ảnh của con trai lúc này, tôi cảm thấy thằng bé đã trở thành 1 cầu thủ bóng rổ thực thụ. Khi nhìn các con bắt chước cách chơi của người lớn, tôi thấy các bé đều rất tuyệt vời. Các con có nét duyên dáng riêng. Hy vọng các con luôn chơi bóng rổ thật vui vẻ và tích lũy được nhiều kỷ niệm đẹp".

Con trai Lee Yo Won và quý tử nhà Lee Byung Hun - Lee Min Jung chơi thân từ thuở nhỏ, cùng yêu thích thể thao

Lee Yo Won nhiều lần tới sân cổ vũ cho con trai trong các giải đấu thể thao

Lee Yo Won sinh năm 1980, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi. Người đẹp trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau khi đảm nhận vai chính trong hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Bác Sĩ Bong Dal Hee, 49 Days, Thời Trang Thập Niên 70... Ở Kbiz, cô được mệnh danh là mỹ nhân "hack tuổi" đỉnh nhất nhờ nhan sắc vô cùng trẻ trung bất chấp thời gian. Dù đã bước sang tuổi 45 song Lee Yo Won vẫn vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, trông không hề thua kém những cô gái đang ở trong độ tuổi 20.

Mỹ nhân họ Lee kết hôn với doanh nhân kiêm cựu golf thủ chuyên nghiệp Park Ji Won hồi năm 2003. Tới nay, cặp đôi đã có với nhau 3 người con, gồm 1 trai và 2 gái.

Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với loạt phim tiêu biểu của làn sóng Hallyu