Ở tuổi 45, Chung Hân Đồng khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, gương mặt sắc nét và thần thái rạng rỡ trong loạt ảnh sinh nhật mới đây. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô "lấy lại phong độ", thậm chí trông trẻ trung hơn trước.

Điều đáng nói, A Kiều không giảm cân bằng cách nhịn ăn khắc nghiệt hay lao vào tập luyện quá sức. Bí quyết của cô đơn giản hơn nhiều: điều chỉnh nhịp ăn uống, ưu tiên thực phẩm giàu đạm, ít tinh bột tinh chế và đặc biệt là "phải ăn đủ no". Trong đó, món cô yêu thích nhất thời gian qua chính là "món hầm kiểu Kansai" - một biến tấu từ sukiyaki kiểu Nhật, vừa ấm bụng vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Khác với các món lẩu thông thường, phong cách "món hầm kiểu Kansai" có điểm đặc trưng là áp chảo nguyên liệu trước khi cho nước vào nấu. Cách làm này giúp thịt dậy mùi thơm tự nhiên, tăng độ đậm đà mà không cần quá nhiều gia vị.

Cách chế biến theo chia sẻ của Chung Hân Đồng khá đơn giản:

Cho một lượng vừa phải nước sốt sukiyaki vào nồi.

Trải thịt thái mỏng xuống đáy nồi, áp chảo nhẹ cho săn và thơm.

Thêm nước lọc vừa đủ.

Đập thêm một quả trứng để tăng lượng protein và cảm giác no.

Khi nước sôi, cho rau xanh, nấm, đậu phụ, konjac (miến/đậu nưa) và các thực phẩm ít calo vào nấu chung.

Một nồi nhìn đầy đặn, hấp dẫn nhưng năng lượng lại không quá cao nếu chọn nguyên liệu hợp lý. Với những người thích ăn món đậm vị trong mùa lạnh mà vẫn muốn kiểm soát cân nặng, đây là lựa chọn dễ duy trì lâu dài.

Chế độ ăn kiêng giảm cân nhanh 5 ngày của Chung Hân Đồng

Chung Hân Đồng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất trong quá trình giảm cân của cô là kiểm soát chế độ ăn uống. Cụ thể như sau:

Cô ăn nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ, kết hợp với thịt giàu protein và các sản phẩm từ sữa để duy trì khối lượng cơ bắp.

Tinh bột chỉ được ăn vào bữa sáng và bữa trưa, và cô hầu như không bao giờ ăn tinh bột tinh chế vào bữa tối.

Bánh ngọt và các món tráng miệng nằm trong danh sách cấm tuyệt đối.

Thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, nước sốt đậm vị và các nguyên liệu lẩu cũng được tránh tối đa.

Đồ nướng và đồ chiên rán được ăn rất ít.

Trước bữa tối, cô uống một bát canh thịt hầm để tăng cảm giác no.

Cô thực hiện điều này trong ít nhất 5 ngày liên tiếp và nhiều người cho biết họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có hiệu quả tuyệt vời trong việc giảm tích nước.

Những mẹo giảm cân khác của Chung Hân Đồng

Ngoài "lẩu Kansai" đang gây chú ý, A Kiều nhiều lần chia sẻ rằng hành trình giữ dáng của cô không dựa vào cực đoan, mà là những nguyên tắc đơn giản nhưng làm đều đặn. Dưới đây là những mẹo cô thường áp dụng:

Ăn đủ đạm để giữ cơ, không chỉ chăm chăm giảm cân

A Kiều ưu tiên thịt nạc, ức gà, cá, hải sản, trứng và sữa ít béo. Theo cô, giảm cân mà thiếu protein rất dễ làm cơ thể mệt mỏi, mất cơ và nhanh tăng lại. Khi đủ đạm, cảm giác no lâu hơn, ít thèm ăn vặt.

Tinh bột ăn đúng thời điểm

Cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, nhưng chỉ ăn vào buổi sáng và trưa. Buổi tối gần như tránh tinh bột tinh chế như bánh ngọt, mì trắng, trà sữa… Cách này giúp kiểm soát năng lượng nạp vào khi cơ thể ít vận động hơn.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, đồ viên lẩu, xúc xích, nước sốt đậm vị… đều được cô hạn chế tối đa vì thường nhiều muối, đường và chất béo ẩn. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, nấu tại nhà để kiểm soát khẩu vị.

Ăn theo thứ tự để tránh tăng đường huyết

Một nguyên tắc cô áp dụng là:

Rau và protein trước - tinh bột sau.

Cách ăn này giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ ăn quá đà.

Uống canh hoặc súp trước bữa tối

Trước bữa tối, A Kiều thường uống một bát canh thịt hầm hoặc súp nhẹ. Nước ấm giúp tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn chính nạp vào.

Tránh "ăn vì cảm xúc"

Cô từng chia sẻ mình dễ tăng cân khi căng thẳng. Vì vậy, thay vì tìm đến đồ ngọt, cô chọn đi bộ nhẹ, nghe nhạc hoặc nghỉ ngơi để giải tỏa. Kiểm soát cảm xúc giúp hạn chế các bữa ăn vô thức.

Tập luyện vừa phải, ưu tiên duy trì

A Kiều không theo đuổi cường độ tập quá nặng. Cô duy trì các bài tập nhẹ như cardio vừa sức, tập cơ bản để giữ cơ thể săn chắc. Với cô, đều đặn quan trọng hơn "bùng nổ rồi bỏ cuộc".

Một mẹo cô hay nhắc tới là hãy thực hiện nghiêm túc ít nhất 5 ngày để cơ thể "vào guồng". Khi đã thấy thay đổi tích cực, động lực sẽ tự nhiên tăng lên.

Điểm chung trong các phương pháp của A Kiều là không tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Cô hướng tới vóc dáng khỏe khoắn, cân đối và có thể duy trì lâu dài – thay vì giảm thật nhanh rồi tăng lại.