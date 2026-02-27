Bác sĩ sản phụ khoa Khưu Tiểu Thần chia sẻ trường hợp một phụ nữ ngoài 30 tuổi đến khám vì suốt hai năm không có kinh nguyệt tự nhiên. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số FSH tăng cao, AMH thấp, khiến cô lo lắng mình đã "bước vào thời kỳ mãn kinh sớm".

Giải thích về điều này, bác sĩ cho biết: căng thẳng kéo dài, ăn kiêng quá mức, tỷ lệ mỡ cơ thể quá thấp và vận động quá sức đều có thể khiến cơ thể tạm ngừng rụng trứng.

Hai nguyên nhân thường gặp khiến phụ nữ trẻ bị vô kinh

Trong một bài đăng trên trang fanpage Facebook của mình, bác sĩ Khưu Tiểu Thần (Trung Quốc) cho biết, tình trạng mất kinh ở phụ nữ trẻ thường xuất phát từ hai khả năng chính:

1. Vô kinh do rối loạn chức năng vùng hạ đồi

Tình trạng này thường gặp ở những người chịu áp lực lớn, ăn kiêng nghiêm ngặt, mỡ cơ thể quá thấp hoặc tập luyện quá nhiều. Cơ thể khi đó giống như bước vào "chế độ tiết kiệm năng lượng", tạm ngừng rụng trứng để duy trì các hoạt động sinh lý cơ bản.

Ở nhóm này, chỉ số FSH thường không tăng rõ rệt. Nếu cân bằng lại năng lượng, điều chỉnh lối sống và sinh hoạt điều độ, kinh nguyệt vẫn có cơ hội trở lại.

2. Suy buồng trứng sớm

Nếu phụ nữ dưới 40 tuổi bị mất kinh trên 4 tháng hoặc kinh nguyệt rối loạn rõ rệt, đồng thời xét nghiệm cho thấy FSH lớn hơn 25 mIU/mL, y học sẽ cảnh giác cao với khả năng suy buồng trứng sớm.

Điều này đồng nghĩa với việc dự trữ buồng trứng có thể suy giảm sớm hơn bình thường, cần được đánh giá chuyên sâu và theo dõi lâu dài.

Không có kế hoạch sinh con vẫn phải lưu tâm đến nguy cơ suy buồng trứng sớm. Bác sĩ nhấn mạnh, nhiều phụ nữ cho rằng nếu không định sinh con thì việc không có kinh cũng không đáng lo. Nhưng thực tế, buồng trứng không chỉ liên quan đến khả năng sinh sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Suy buồng trứng sớm dẫn đến thiếu hụt estrogen có thể:

- Làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

- Đẩy nhanh quá trình mất xương, tăng nguy cơ gãy xương sau này

- Gây khô teo niệu sinh dục

- Ảnh hưởng tâm trạng, dễ lo âu

Suy buồng trứng sớm cũng làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy, dù chưa có kế hoạch mang thai, phụ nữ vẫn nên xem tình trạng mất kinh như một tín hiệu cảnh báo sức khỏe.

Cách chăm sóc và phòng ngừa hằng ngày

Bác sĩ Khưu Tiểu Thần khuyến nghị:

- Duy trì chế độ ăn cân bằng: Tăng cường rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và protein chất lượng cao.

- Hạn chế đường tinh luyện và chất béo chuyển hóa để giảm viêm mạn tính.

- Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, kết hợp thêm bài tập tạ để duy trì khối cơ và mật độ xương.

- Bỏ thuốc lá, vì hút thuốc có thể làm cạn kiệt nang trứng nhanh hơn, khiến tuổi mãn kinh tự nhiên đến sớm.

- Đừng chần chừ nếu kinh nguyệt bất thường

Cuối cùng, bác sĩ nhắc nhở, nếu kinh nguyệt liên tục nhiều tháng không đều hoặc đột ngột mất kinh, phụ nữ nên sớm đến khám chuyên khoa sản phụ để được chẩn đoán và đánh giá.

Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời không chỉ giúp xác định liệu có phải suy giảm chức năng buồng trứng sớm hay không, mà còn góp phần phòng ngừa những rủi ro sức khỏe lâu dài.