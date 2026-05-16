Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, liên quan đến vụ án, sau khi tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: "Không tố giác tội phạm".

Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHP)

Miu Lê sẽ đối diện với mức án nào?

Trao đổi về vụ việc, Tiến sĩ Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật thì người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là người tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng có thể bao gồm các hành vi như: chuẩn bị ma túy cho người khác sử dụng, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy; cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê địa điểm để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện thuận lợi để những người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả những người thực hiện các hành vi liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra được xác định là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho từ 2 người sử dụng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 2, điều 255 bộ luật hình sự.

Với hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Miu Lê sẽ phải đối mặt với khung hình phạt và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm (Ảnh: Công an cung cấp)

Ảnh hưởng khác từ vụ việc của Miu Lê

Bên cạnh vấn đề pháp lý, Miu Lê gần như chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn về công việc và hình ảnh thương mại sau bê bối.

Nghệ sĩ thường ký kết nhiều hợp đồng quảng bá, đại diện hình ảnh hoặc hợp tác thương mại với các nhãn hàng, đối tác và đơn vị sản xuất. Những hợp đồng này đa phần đều có điều khoản liên quan đến hình ảnh cá nhân, đạo đức nghề nghiệp hoặc các rủi ro gây ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu.

Chính vì vậy, nếu nghệ sĩ vướng bê bối nghiêm trọng hoặc bị xử lý hình sự, khả năng phát sinh tranh chấp, huỷ hợp đồng hoặc yêu cầu đền bù là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tuỳ theo nội dung thoả thuận giữa các bên.

Tối 14/5, thời điểm Miu Lê vẫn chưa bị khởi tố, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ phát thông báo về hướng xử lý với khách hàng, đối tác như sau: "Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan, KIM Entertainment sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng"

Phía công ty quản lý Miu Lê còn phải làm việc với đối tác, khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ việc của nữ ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Không chỉ âm nhạc hay quảng cáo, dự án phim điện ảnh mà Miu Lê tham gia cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi bê bối lần này.

Hiện nữ ca sĩ góp mặt trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu ngoài rạp. Sau thông tin bị khởi tố, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận liên quan đến tác động của scandal đối với doanh thu, chiến dịch truyền thông cũng như hình ảnh chung của bộ phim.

Vào ngày 11/5, sau thông tin về việc Miu Lê bị điều tra, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đã có phản hồi về số phận của Đại Tiệc Trăng Máu 8: "Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành".

Hiện phía nhà sản xuất phim chưa đưa ra phản hồi liên quan đến vụ việc Miu Lê bị khởi tố.

Bộ phim có Miu Lê góp mặt bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi nữ ca sĩ bị khởi tố (Ảnh: FBNV)

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê từng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cá tính, gần gũi và có lượng người hâm mộ đông đảo. Chính vì vậy, cú sốc lần này được xem là một trong những biến cố lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Không chỉ đối diện áp lực pháp lý, những tranh cãi, chỉ trích và làn sóng quay lưng từ công chúng cũng là hệ luỵ khó tránh khỏi. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng vụ việc sẽ trở thành bài học lớn đối với nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân cũng như trách nhiệm với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.