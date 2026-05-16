Trần Đức Phong (Phong Coca Pickleball) bị khởi tố trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trần Đức Phong bị khởi tố (Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng)

Trước đó, khoảng 12h30' ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê), sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Trần Đức Phong là ai?

Trần Đức Phong sinh năm 1991, vốn là một cái tên "đáng gờm" trong làng cầu lông Việt Nam từ hơn một thập kỷ trước. Bắt đầu cầm vợt từ năm 6 tuổi và được đào tạo bài bản tại đội tuyển cầu lông Hà Nội, anh sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm.

Năm 2007, anh gây chấn động khi trở thành Kiện tướng đơn nam trẻ nhất Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp cầu lông kéo dài hơn 20 năm, anh đã thâu tóm hàng loạt Huy chương Vàng các giải trẻ toàn quốc và đạt thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia.

Trần Đức Phong là tay vợt pickleball có tiếng

Tháng 9/2023, Trần Đức Phong chính thức chuyển sang thi đấu Pickleball. Nhờ tư duy của một vận động viên chuyên nghiệp, anh không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Biệt danh "Phong Coca" ra đời như cách mô tả lối chơi của anh với tinh thần sảng khoái, đầy năng lượng và bùng nổ.