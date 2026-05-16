Liên quan vụ 6 người bị phát hiện dương tính với ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố nhiều bị can với các tội danh khác nhau.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5 gram Ketamine, một phần Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong đó:

Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam bị khởi tố về 2 hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đặng Huy Việt bị tạm giữ hình sự về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 16/5, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.