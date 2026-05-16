Miu Lê có thể đối diện với mức án bao nhiêu năm tù?

Tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trao đổi về vụ việc, Tiến sĩ Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật thì người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là người tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng có thể bao gồm các hành vi như: chuẩn bị ma túy cho người khác sử dụng, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy; cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê địa điểm để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện thuận lợi để những người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả những người thực hiện các hành vi liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra được xác định là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho từ 2 người sử dụng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 2, điều 255 bộ luật hình sự.

"Để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì người ta đòi hỏi phải có năng khiếu và nỗ lực nghệ thuật, phải cố gắng không ngừng, phải đổi nhiều mồ hôi công sức. Tuy nhiên để đánh mất đó, hủy hoại thanh danh thì có khi chỉ cần một cái tặc lưỡi, do không làm chủ cảm xúc và hành vi dẫn đến sa ngã vào ma túy rồi hủy hoại thanh danh, tương lai của mình.

Vụ việc này tiếp tục sẽ là hội chuông cảnh tỉnh đối với những người trẻ, trong đó có những người nổi tiếng, người của công chúng trước việc giữ gìn thanh danh, hình ảnh cá nhân cũng như sống có trách nhiệm với cộng đồng", Luật sư Cường nhận định.

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đồng thời khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng.

Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”

Khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: “Không tố giác tội phạm”.