Ngoài 40 tuổi, tôi mới hiểu: 7 món đồ mua 1 lần, dùng cả chục năm không hối hận

1. Nồi gang bền chắc

Ngày trẻ, tôi thường mua nồi nhôm, nồi inox giá vài trăm nghìn. Nhưng chỉ 1–2 năm là hỏng. Sau 40 tuổi, tôi đầu tư nồi gang 2 triệu đồng.

- Dùng hơn 10 năm, bề mặt càng nấu càng bóng.

- Giữ nhiệt lâu, nấu ngon, tiết kiệm gas/điện.

Nếu tính trung bình, nồi gang mỗi năm chỉ “tốn” chưa đến 200 nghìn, rẻ hơn nhiều so với việc liên tục thay nồi cũ.

2. Bộ dao bếp tốt

Một con dao tốt có thể dùng cả chục năm. Trước đây tôi mua dao chợ 50 nghìn, cùn nhanh, phải thay liên tục. Sau này, tôi mua bộ dao Nhật hơn 1,5 triệu, đến giờ vẫn sắc bén, chỉ cần mài định kỳ.

Món này dạy tôi bài học: bếp núc nhàn hay không phụ thuộc rất nhiều vào dụng cụ.

3. Ga gối – chăn đệm chất lượng

Tuổi ngoài 40, giấc ngủ quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi đầu tư bộ chăn ga gối cotton cao cấp gần 3 triệu, thay vì mua vài bộ rẻ tiền.

- Thấm hút tốt, giặt không xù lông.

- Dùng 7–8 năm vẫn bền, giấc ngủ chất lượng hẳn.

Thực ra, ngủ ngon chính là khoản “lãi” lớn nhất.

4. Túi da thật

Ở tuổi 30, tôi mua nhiều túi rẻ, mỗi cái vài trăm nghìn, nhanh hỏng, lỗi mốt. Ngoài 40, tôi chọn một chiếc túi da thật 5 triệu.

- Đã dùng hơn 6 năm, càng dùng da càng bóng.

- Phù hợp cả đi làm, đi tiệc, không lo lỗi thời.

Một chiếc túi tốt còn giúp tôi tiêu ít hơn, vì không cần mua túi mới theo trend nữa.

5. Đôi giày da chất lượng

Giày rẻ thường đau chân, nhanh hỏng. Tôi từng tiếc tiền, nhưng sau 40 tuổi, đầu tư một đôi giày da 2,5 triệu đã thay đổi hẳn.

- Đi thoải mái, hỗ trợ dáng đi, bảo vệ sức khỏe.

- Dùng đến nay gần 8 năm, chỉ cần đánh xi là như mới.

Thay vì mua 5 đôi giày rẻ/năm, tôi có một đôi giày bền bỉ cả chục năm.

6. Máy lọc nước gia đình

Một khoản đầu tư nghe lớn nhưng hoàn toàn đáng giá: máy lọc nước gần 6 triệu.

- Dùng hơn 10 năm, chỉ thay lõi định kỳ vài trăm nghìn.

- Không còn cảnh mua nước đóng bình, vừa tốn kém vừa bất tiện.

Nếu tính trung bình, mỗi tháng tôi tiết kiệm ít nhất 300–400 nghìn so với việc mua nước ngoài.

7. Bộ bàn ghế gỗ tốt

Lúc mới cưới, tôi mua bàn ghế gỗ ép, vài năm đã hỏng. Sau 40 tuổi, tôi quyết định đầu tư bộ bàn ghế gỗ tự nhiên, hơn 10 triệu.

- Dùng đến nay hơn 12 năm, vẫn chắc chắn, bóng đẹp.

- Mỗi lần khách đến, tôi thấy ấm lòng vì quyết định đúng.

Nội thất chất lượng không chỉ tiết kiệm, mà còn mang lại cảm giác an cư thật sự.

Bảng tính: Đầu tư một lần – giá trị dài hạn

Món đồ Giá mua (triệu đồng) Thời gian dùng (năm) Chi phí trung bình/năm So với mua rẻ thay liên tục Nồi gang 2 10+ 0,2 triệu Rẻ hơn mua nồi 300k × 7 lần Bộ dao bếp tốt 1,5 10 0,15 triệu Rẻ hơn dao chợ 50k × 20 lần Ga gối – chăn đệm 3 8 0,37 triệu Bền hơn nhiều lần ga rẻ Túi da thật 5 6+ <1 triệu Không cần mua 5–6 túi/6 năm Giày da 2,5 8 0,31 triệu Bền hơn 20 đôi giày rẻ Máy lọc nước 6 10+ 0,6 triệu Tiết kiệm 3–4 triệu/năm Bàn ghế gỗ tự nhiên 10 12+ <0,85 triệu Không lo hỏng, mối mọt

Kết

Ngoài 40 tuổi, tôi mới hiểu: tiết kiệm không phải là mua đồ rẻ, mà là mua đồ đúng. Những món mua một lần nhưng dùng bền bỉ cả chục năm không chỉ giảm gánh nặng chi tiêu, mà còn mang lại cảm giác an tâm, thoải mái.

Bài học lớn nhất là: Chi tiêu thông minh không nằm ở số tiền bỏ ra ban đầu, mà ở giá trị lâu dài mà món đồ mang lại.