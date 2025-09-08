Ngô Thanh Vân thuê dịch vụ ở cữ 5 sao về nhà chăm sóc, chi tiết chăm con ban đêm gây tranh cãi

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng clip chia sẻ về chuyện vợ chồng cô thuê dịch vụ ở cữ 5 sao về nhà để chăm sóc cho mẹ và bé. Đả nữ màn ảnh Việt chia sẻ: " Đã qua rồi những ngày bỡ ngỡ có stress chút xíu… 2 đứa mình đã hồi phục trở lại nhờ team giúp đỡ tận tình trong suốt 1 tháng qua. Nếu như ở cữ chuẩn 5 sao tại căn hộ của team chắc sẽ còn đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng vì mong muốn được ở nhà cho Gạo quen nên team đã tận tình không ngần ngại giúp ba mẹ.

Biết ơn vô cùng! Nay trộm vía ba mẹ đã thành thạo và hoàn thành khoá học cũng như cám ơn sự đồng hành dịch vụ ân cần iu thương của team trong suốt thời gian qua. "

Trong đoạn clip có thể thấy, Ngô Thanh Vân và Huy Trần có dịch vụ ở cữ 5 sao hỗ trợ từ tắm gội, thay tã cho bé đến thức đêm trông con. Nhân viên cũng nấu các món ăn với thực đơn lợi sữa, hồi sức dành riêng cho mẹ bỉm sữa.

" Ngày nào cũng vậy ạ, team tới giúp tắm bé Gạo, lúc mà ba Huy, mẹ Vân còn đang rất là lúng túng. Nhất là tinh thần của mẹ Vân trong 1 tuần đầu chưa có vững" , nữ diễn viên trải lòng.

Ngô Thanh Vân được dịch vụ hỗ trợ đồ ăn lợi sữa, phục hồi sức khỏe.

" Bên cạnh đó, các cô còn cho mẹ Vân ăn những đồ ăn để sớm phục hồi sức khỏe như canh kích sữa, canh nấu theo kiểu người Hoa ngày xưa, cực kỳ ngon nhé! Vào đêm khuya, khi ba với mẹ chưa hiểu về em bé thì các cô cũng tư vấn xem nên làm cái gì. Bố mẹ cũng được ngủ thêm chút xíu. Nếu có khả năng thì việc thuê dịch vụ ở cữ này là rất tuyệt vời", Ngô Thanh Vân tâm sự thêm.

Vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân nhận ý kiến trái chiều khi thuê người về chăm con ban đêm.

Tuy vậy, một chi tiết trong video khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Nhiều dân mạng cho rằng việc vợ chồng nữ diễn viên thuê người về chăm con ban đêm là không quá cần thiết. Trong khi em bé mới sinh cần hơi ấm và sự chăm sóc của người mẹ. Tuy vậy, cũng có ý kiến bênh vực Ngô Thanh Vân, họ cho rằng lần đầu làm mẹ ở tuổi U50, cô chưa có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm vì vậy rất cần dịch vụ hỗ trợ.

Dân mạng tranh cãi vì chi tiết vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân thuê dịch vụ chăm sóc con ban đêm.

Trong thời điểm hiện tại, chuyện các cặp vợ chồng thuê dịch vụ ở cữ không còn hiếm. Sau khi sinh con gái thứ 2, Quỳnh Lương và con cũng đến ở tại trung tâm ở cữ để được chăm sóc tốt hơn. Trước đó, Quỳnh Lương khiến dân tình trầm trồ khi giới thiệu loạt cơm cữ “5 sao” của mình.

Quỳnh Lương mới sinh con gái và cũng đến ở tại trung tâm ở cữ.

Sau khi sinh con tại bệnh viện, Quỳnh Lương chuyển sang một trung tâm chăm sóc dịch vụ để ở cữ, tại đây các bữa ăn đều do nhân viên chuẩn bị. Cô chia sẻ: “Thực đơn ‘đạm bạc’ sau khi xuất viện về ở cữ. Có hôm chụp, có hôm không, nhưng may mắn là bữa nào cũng hết sạch”.

Thực tế, Quỳnh Lương đặt cụm từ “đạm bạc” trong ngoặc kép bởi những bữa cơm này không hề đơn giản. Các món ăn được trình bày đẹp mắt, trông vô cùng hấp dẫn. Nếu không nói là cơm cữ, nhiều người có lẽ sẽ nhầm tưởng đây là bữa ăn tại khách sạn 5 sao hoặc resort cao cấp.

Loạt mâm cơm "chuẩn 5 sao" tại trung tâm ở cữ được Quỳnh Lương chia sẻ.

Chia sẻ về khoảng thời gian ở cữ, Quỳnh Lương cho biết cô chỉ nghỉ dưỡng tại trung tâm sau sinh khoảng một tuần, rồi phải trở về nhà để chăm sóc Gấu - con trai đầu lòng. Tại trung tâm, mọi bữa ăn đều được chuyên gia xây dựng thực đơn và do đầu bếp 5 sao chế biến.

Không chỉ vậy, trong suốt thời gian ở đây, nữ diễn viên còn nhận được sự hỗ trợ trong việc chăm sóc em bé, nên cô không phải lo lắng quá nhiều. “Ở trung tâm có người chăm con giúp chứ không chỉ chuẩn bị cơm đâu chị ơi ”, Quỳnh Lương chia sẻ cùng một người quen.